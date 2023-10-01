Нисиока
Есихито в первом раунде одержал волевую победу над Цзюньчэнем Шаном — 5:7, 7:5, 6:1.
И это весьма серьезное достижение с учетом того, что японец выбрался из непростой ситуации всего лишь через пару дней после поражения от Карена Хачанова в финале турнира в Чжухае.
Талантливый китаец, похоже, не ожидал, что у Нисиоки останется столько сил на решающую партию.
В третьем сете представитель Страны восходящего солнца отдал Шану всего лишь три очка.
В общем, Нисиока наконец-то пришел в себя после серии неудачных результатов.
Синнер
Яннику на старте турнира пришлось прилично побегать в матче с Дэном Эвансом.
Итальянский теннисист дожал упертого британца только в третьем сете — 6:4, 6:7, 6:3.
Синнер немного расслабился во второй партии, позволив сопернику сделать обратный брейк.
В третьем сете тоже не всё было гладко, но Янник все-таки заставил Эванса ошибаться.
Также здесь стоит учитывать, что для Синнера это был первый более чем за три недели матч.
Прогноз и ставка
На Нисиоку в этом матче можно поставить за 4.70, победу Синнера букмекеры предлагают за 1.19.
Ранее в этом сезоне Янник обыграл японца на грунтовом турнире в Барселоне. И тогда итальянцу не хватило двух сетов, несмотря на то, что Есихито на грунте все-таки не так опасен, как на харде.
В общем, Нисиока, скорее всего, просто так не отдаст предстоящий матч.
Ставка — победа Синнера + тотал геймов больше 18,5 за 1.92.