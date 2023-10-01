Итальянец Янник Синнер сыграет против японца Есихито Нисиоки во втором круге турнира в Пекине (Китай). Матч пройдет 1 октября, начало — в 07:00 мск. Нисиока — Синнер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Нисиока

Есихито в первом раунде одержал волевую победу над Цзюньчэнем Шаном — 5:7, 7:5, 6:1.

И это весьма серьезное достижение с учетом того, что японец выбрался из непростой ситуации всего лишь через пару дней после поражения от Карена Хачанова в финале турнира в Чжухае.

Талантливый китаец, похоже, не ожидал, что у Нисиоки останется столько сил на решающую партию.

В третьем сете представитель Страны восходящего солнца отдал Шану всего лишь три очка.

В общем, Нисиока наконец-то пришел в себя после серии неудачных результатов.

Синнер

Яннику на старте турнира пришлось прилично побегать в матче с Дэном Эвансом.

Итальянский теннисист дожал упертого британца только в третьем сете — 6:4, 6:7, 6:3.

Синнер немного расслабился во второй партии, позволив сопернику сделать обратный брейк.

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В третьем сете тоже не всё было гладко, но Янник все-таки заставил Эванса ошибаться.

Также здесь стоит учитывать, что для Синнера это был первый более чем за три недели матч.

Прогноз и ставка

На Нисиоку в этом матче можно поставить за 4.70, победу Синнера букмекеры предлагают за 1.19.

Ранее в этом сезоне Янник обыграл японца на грунтовом турнире в Барселоне. И тогда итальянцу не хватило двух сетов, несмотря на то, что Есихито на грунте все-таки не так опасен, как на харде.

В общем, Нисиока, скорее всего, просто так не отдаст предстоящий матч.

Ставка — победа Синнера + тотал геймов больше 18,5 за 1.92.