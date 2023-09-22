Россиянин Карен Хачанов сыграет против австралийца Алекса Болта во втором круге турнира в китайском Чэнду. Матч пройдет 22 сентября, начало — в 14:30 мск. Хачанов — Болт: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Хачанов

Карен проведет всего лишь второй матч после «Ролан Гаррос». Увы, травма, полученная в Париже, серьезно испортила ему вторую часть сезона.

В конце августа Хачанов не смог пройти первый круг на Открытом чемпионате США, и это ни для кого не стало сенсацией.

Россиянин, по сути, без шансов уступил американцу Майклу Ммо — 2:6, 4:6, 2:6. На тот момент он был не в состоянии конкурировать даже с игроком, который находится в конце топ-100.

И вообще, есть подозрение, что Хачанов зря форсировал свое возвращение после неприятной травмы. Есть подозрение, что в оптимальной форме мы увидим его уже только в начале следующего сезона.

Болт

Алекс тем временем пробился в основную сетку через квалификацию.

И и ему в каком-то смысле повезло стать участником отбора. В текущей версии рейтинга австралиец находится за пределами топ-300.

В квалификации Болт выиграл у итальянца Лоренцо Джустино и швейцарца Антуана Белье.

Все прогнозы на теннис

А в первом круге 323-я ракетка мира преподнес сюрприз, обыграв Диего Шварцмана.

Аргентинец отдал первый сет, а во втором при счете 4:2 в пользу соперника решил сняться. Для Болта это была первая победа в году на уровне основной сетки ATP.

Прогноз и ставка

На Хачанова в этом матче можно поставить за 1.27, победу Болта букмекеры предлагают за 3.76.

Соперник вроде бы и не самый опасный, но с учетом того, что Хачанов последние четыре месяца почти не играл, логично предположить, что явный фаворит может разочаровать тех, кто поверит в него в этом матче.

Ставка — тотал геймов больше 22,0 за 1.92.