Хачанов
Карен проведет всего лишь второй матч после «Ролан Гаррос». Увы, травма, полученная в Париже, серьезно испортила ему вторую часть сезона.
В конце августа Хачанов не смог пройти первый круг на Открытом чемпионате США, и это ни для кого не стало сенсацией.
Россиянин, по сути, без шансов уступил американцу Майклу Ммо — 2:6, 4:6, 2:6. На тот момент он был не в состоянии конкурировать даже с игроком, который находится в конце топ-100.
И вообще, есть подозрение, что Хачанов зря форсировал свое возвращение после неприятной травмы. Есть подозрение, что в оптимальной форме мы увидим его уже только в начале следующего сезона.
Болт
Алекс тем временем пробился в основную сетку через квалификацию.
И и ему в каком-то смысле повезло стать участником отбора. В текущей версии рейтинга австралиец находится за пределами топ-300.
В квалификации Болт выиграл у итальянца Лоренцо Джустино и швейцарца Антуана Белье.
А в первом круге 323-я ракетка мира преподнес сюрприз, обыграв Диего Шварцмана.
Аргентинец отдал первый сет, а во втором при счете 4:2 в пользу соперника решил сняться. Для Болта это была первая победа в году на уровне основной сетки ATP.
Прогноз и ставка
На Хачанова в этом матче можно поставить за 1.27, победу Болта букмекеры предлагают за 3.76.
Соперник вроде бы и не самый опасный, но с учетом того, что Хачанов последние четыре месяца почти не играл, логично предположить, что явный фаворит может разочаровать тех, кто поверит в него в этом матче.
Ставка — тотал геймов больше 22,0 за 1.92.