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    Сможет ли Сафиуллин пройти первый круг в Чэнду?

    Сафиуллин — Накашима. Ставка (к. 2.29) и прогноз на турнир в Чэнду 20 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Сафиуллин — Накашима
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    Роман Сафиуллин
    Россиянин Роман Сафиуллин сыграет против американца Брэндона Накашимы в первом круге турнира в китайском Чэнду. Матч пройдет 20 сентября, начало — в 09:30 мск. Сафиуллин — Накашима: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Чэнду. Мужчины 20 Сентября 2023 года

    Сафиуллин

    Роман проведет первый матч после Открытого чемпионата США, на котором ему удалось дойти до второго круга.

    В Нью-Йорке россиянин одержал разгромную победу над Марко Чеккинато, после чего потерпел обидное поражение от Томми Пола.

    В матче с американцем Сафиуллин вел 2-0 по сетам, но в итоге позволил сопернику совершить камбэк.

    После сенсационного выхода в четвертьфинал Уимблдона Роман до сих пор провел лишь четыре матча.

    В августе он не прошел ни одного раунда в Цинциннати и в Уинстон-Сейлеме. На рейтинге, правда, это не сильно отразилось — на данный момент Сафиуллин занимает 55-е место.

    Накашима

    Брэндон тоже пока ни разу не играл после провала на домашнем мэйджоре.

    В отличие от Сафиуллина, Накашима не прошел даже первый раунд, сразу же проиграв сербу Ласло Дьере (5:7, 4:6, 4:6).

    Перед этим американец дошел до четвертьфинала в Уинстон-Сейлеме. Интересно, что это был всего лишь второй случай в сезоне, когда ему удалось выиграть больше одного матча.

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    Вопреки ожиданиям, Накашима слабо проводит этот год, выпав уже далеко за пределы топ-50. В текущем рейтинге он находится на 81-й строчке.

    Прогноз и ставка

    На Сафиуллина в этом матче можно поставить за 2.21, победу Накашимы букмекеры предлагают за 1.66.

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    Сложно сказать, чего ожидать от Романа в предстоящем матче. Иногда он играет на уровне как минимум топ-20, а порой не может справиться с молодым грунтовиком, как это было в матче с Хуаном-Мануэлем Серундоло в Уинстон-Сейлеме.

    Оптимальным вариантом в данном случае будет ставка на тотал сетов больше 2,5 за 2.29. Скорее всего, все решится только в третьем сете.

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    Сафиуллин — Накашима: прогноз, ставка (2.29), статистика, коэффициенты матча 20.09.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Сафиуллин пройти первый круг в Чэнду?
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