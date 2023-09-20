Россиянин Роман Сафиуллин сыграет против американца Брэндона Накашимы в первом круге турнира в китайском Чэнду. Матч пройдет 20 сентября, начало — в 09:30 мск. Сафиуллин — Накашима: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сафиуллин

Роман проведет первый матч после Открытого чемпионата США, на котором ему удалось дойти до второго круга.

В Нью-Йорке россиянин одержал разгромную победу над Марко Чеккинато, после чего потерпел обидное поражение от Томми Пола.

В матче с американцем Сафиуллин вел 2-0 по сетам, но в итоге позволил сопернику совершить камбэк.

После сенсационного выхода в четвертьфинал Уимблдона Роман до сих пор провел лишь четыре матча.

В августе он не прошел ни одного раунда в Цинциннати и в Уинстон-Сейлеме. На рейтинге, правда, это не сильно отразилось — на данный момент Сафиуллин занимает 55-е место.

Накашима

Брэндон тоже пока ни разу не играл после провала на домашнем мэйджоре.

В отличие от Сафиуллина, Накашима не прошел даже первый раунд, сразу же проиграв сербу Ласло Дьере (5:7, 4:6, 4:6).

Перед этим американец дошел до четвертьфинала в Уинстон-Сейлеме. Интересно, что это был всего лишь второй случай в сезоне, когда ему удалось выиграть больше одного матча.

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Вопреки ожиданиям, Накашима слабо проводит этот год, выпав уже далеко за пределы топ-50. В текущем рейтинге он находится на 81-й строчке.

Прогноз и ставка

На Сафиуллина в этом матче можно поставить за 2.21, победу Накашимы букмекеры предлагают за 1.66.

Сложно сказать, чего ожидать от Романа в предстоящем матче. Иногда он играет на уровне как минимум топ-20, а порой не может справиться с молодым грунтовиком, как это было в матче с Хуаном-Мануэлем Серундоло в Уинстон-Сейлеме.

Оптимальным вариантом в данном случае будет ставка на тотал сетов больше 2,5 за 2.29. Скорее всего, все решится только в третьем сете.