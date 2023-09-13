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    Аддад Майя снова проиграет финалистке US Open-2021?

    Аддад Майя — Фернандес. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Сан-Диего 13 сентября 2023 года

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    Беатрис Аддад Майя
    Бразильянка Беатрис Аддад Майя сыграет против Лейлы Фернандес из Канады в первом круге турнира в Сан-Диего. Матч пройдет 13 сентября, начало — в 05:00 мск. Аддад Майя — Фернандес: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Сан-Диего. Женщины 13 Сентября 2023 года

    Аддад Майя

    Беатрис не очень удачно провела недавние турниры в Северной Америке, в том числе мэйджор в Нью-Йорке.

    На US Open бразильская теннисистка проиграла во втором круге американке Тейлор Танусэнд.

    В Монреале 20-я ракетка мира тоже прошла только один раунд, а в Цинциннати Аддад Майя и вовсе выбыла уже после первого круга.

    Возможно, проблемы в игре связаны с травмой, из-за которой Беатрис пришлось сняться с матча против Елены Рыбакиной в четвертом круге Уимблдона.

    Фернандес

    Лейла тем временем по-прежнему пытается доказать, что неслучайно два года назад добралась до финала US Open.

    На недавно завершившемся мэйджоре в Нью-Йорке канадская теннисистка проиграла в первом круге Екатерине Александровой (6:7, 7:5, 4:6).

    Зато перед этим Фернандес дошла до четвертьфинала в Кливленде, выиграв у чешки Линды Носковой и датчанки Клары Таусон.

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    На «Мастерсе» в Цинциннати Лейла не прошла квалификацию, зато в Монреале бывшая 13-я ракетка мира добралась до третьего круга.

    Но в любом случае Фернандес, как правило, демонстрирует явно не те результаты, которых от нее ждали после сенсационного успеха на US Open-2021.

    Прогноз и ставка

    На Аддад Майя в этом матче можно поставить за 1.99, победу Фернандес букмекеры предлагают за 1.92.

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    Сомнения в победе бразильянки есть по двум причинам. Первая — недавняя травма, а вторая — поражение от Лейлы на турнире в Монреале (5:7, 7:5, 3:6).

    Также стоит отметить, что девушки обменялись победами в прошлом сезоне. Сначала Фернандес обыграла Аддад Майя в Монтеррее, а потом бразильянка взяла реванш в Торонто.

    В общем, девушки отлично знакомымы с возможностями друг друга, поэтому логично предположить, что предстоящий матч получится напряженным.

    Ставка — тотал геймов больше 22,0 за 1.92.

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    Аддад Майя — Фернандес: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 13.09.2023. Прогнозы на теннис. Аддад Майя снова проиграет финалистке US Open-2021?
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