Бразильянка Беатрис Аддад Майя сыграет против Лейлы Фернандес из Канады в первом круге турнира в Сан-Диего. Матч пройдет 13 сентября, начало — в 05:00 мск. Аддад Майя — Фернандес: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Аддад Майя

Беатрис не очень удачно провела недавние турниры в Северной Америке, в том числе мэйджор в Нью-Йорке.

На US Open бразильская теннисистка проиграла во втором круге американке Тейлор Танусэнд.

В Монреале 20-я ракетка мира тоже прошла только один раунд, а в Цинциннати Аддад Майя и вовсе выбыла уже после первого круга.

Возможно, проблемы в игре связаны с травмой, из-за которой Беатрис пришлось сняться с матча против Елены Рыбакиной в четвертом круге Уимблдона.

Фернандес

Лейла тем временем по-прежнему пытается доказать, что неслучайно два года назад добралась до финала US Open.

На недавно завершившемся мэйджоре в Нью-Йорке канадская теннисистка проиграла в первом круге Екатерине Александровой (6:7, 7:5, 4:6).

Зато перед этим Фернандес дошла до четвертьфинала в Кливленде, выиграв у чешки Линды Носковой и датчанки Клары Таусон.

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На «Мастерсе» в Цинциннати Лейла не прошла квалификацию, зато в Монреале бывшая 13-я ракетка мира добралась до третьего круга.

Но в любом случае Фернандес, как правило, демонстрирует явно не те результаты, которых от нее ждали после сенсационного успеха на US Open-2021.

Прогноз и ставка

На Аддад Майя в этом матче можно поставить за 1.99, победу Фернандес букмекеры предлагают за 1.92.

Сомнения в победе бразильянки есть по двум причинам. Первая — недавняя травма, а вторая — поражение от Лейлы на турнире в Монреале (5:7, 7:5, 3:6).

Также стоит отметить, что девушки обменялись победами в прошлом сезоне. Сначала Фернандес обыграла Аддад Майя в Монтеррее, а потом бразильянка взяла реванш в Торонто.

В общем, девушки отлично знакомымы с возможностями друг друга, поэтому логично предположить, что предстоящий матч получится напряженным.

Ставка — тотал геймов больше 22,0 за 1.92.