Швейцарка Белинда Бенчич сыграет против белоруски Александры Соснович в первом круге турнира в Сан-Диего. Матч пройдет 12 сентября, начало — в 03:30 мск. Соснович — Бенчич: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Соснович

Александра пробилась в основную сетку через квалификацию. В решающем раунде отбора она выиграла у 37-летней американки Варвары Лепченко (6:3, 6:2).

Предыдущие несколько месяцев получились не самыми успешными для белорусской теннисистки.

На US Open Соснович проиграла в первом круге Магде Линетт со счетом 3:6, 1:6.

Перед этим 102-я ракетка мира не смогла пройти второй раунд в Кливленде, уступив Екатерина Александровой.

На турнирах в Варшаве и Цинциннати Соснович не выиграла ни одного матча на уровне основной сетки.

Единственным по-настоящему успешным в текущем сезоне для Соснович стал травяной турнир в Хертогенбосе, на котором она дошла до полуфинала.

Бенчич

Белинда тем временем дошла до четвертого круга на Открытом чемпионате США.

Не самый худший результат, но в ее случае успехом это вряд ли можно назвать. В 1/8 финала швейцарка уступила румынке Соране Кырсте (3:6, 3:6).

В первой половине августа Бенчич дошла до четвертьфинала на крупном турнире в Монреале.

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Но после этого был провал в Цинциннати — олимпийская чемпионка в первом же матче уступила испанке Кристине Букше.

В этом году Бенчич не смогла пройти первый круг только на трех турнирах.

Прогноз и ставка

На Соснович в этом матче можно поставить за 3.54, победу Бенчич букмекеры предлагают за 1.30.

В прошлом году Белинда спокойно выиграла у белорусской теннисистки на турнире в Майами — 6:2, 6:3.

Вполне вероятно, что предстоящая встреча пройдет по аналогичному сценарию.

Ставка — победа Бенчич + тотал геймов меньше 22,5 за 1.88.