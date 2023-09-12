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    Бенчич понадобится дополнительный сет для победы над Соснович?

    Соснович — Бенчич. Ставка (к. 1.88) и прогноз на турнир в Сан-Диего 12 сентября 2023 года

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    Швейцарка Белинда Бенчич сыграет против белоруски Александры Соснович в первом круге турнира в Сан-Диего. Матч пройдет 12 сентября, начало — в 03:30 мск. Соснович — Бенчич: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Сан-Диего. Женщины 12 Сентября 2023 года

    Соснович

    Александра пробилась в основную сетку через квалификацию. В решающем раунде отбора она выиграла у 37-летней американки Варвары Лепченко (6:3, 6:2).

    Предыдущие несколько месяцев получились не самыми успешными для белорусской теннисистки.

    На US Open Соснович проиграла в первом круге Магде Линетт со счетом 3:6, 1:6.

    Перед этим 102-я ракетка мира не смогла пройти второй раунд в Кливленде, уступив Екатерина Александровой.

    На турнирах в Варшаве и Цинциннати Соснович не выиграла ни одного матча на уровне основной сетки.

    Единственным по-настоящему успешным в текущем сезоне для Соснович стал травяной турнир в Хертогенбосе, на котором она дошла до полуфинала.

    Бенчич

    Белинда тем временем дошла до четвертого круга на Открытом чемпионате США.

    Не самый худший результат, но в ее случае успехом это вряд ли можно назвать. В 1/8 финала швейцарка уступила румынке Соране Кырсте (3:6, 3:6).

    В первой половине августа Бенчич дошла до четвертьфинала на крупном турнире в Монреале.

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    Но после этого был провал в Цинциннати — олимпийская чемпионка в первом же матче уступила испанке Кристине Букше.

    В этом году Бенчич не смогла пройти первый круг только на трех турнирах.

    Прогноз и ставка

    На Соснович в этом матче можно поставить за 3.54, победу Бенчич букмекеры предлагают за 1.30.

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    В прошлом году Белинда спокойно выиграла у белорусской теннисистки на турнире в Майами — 6:2, 6:3.

    Вполне вероятно, что предстоящая встреча пройдет по аналогичному сценарию.

    Ставка — победа Бенчич + тотал геймов меньше 22,5 за 1.88.

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    Соснович — Бенчич: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 12.09.2023. Прогнозы на теннис. Бенчич понадобится дополнительный сет для победы над Соснович?
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