Соснович
Александра пробилась в основную сетку через квалификацию. В решающем раунде отбора она выиграла у 37-летней американки Варвары Лепченко (6:3, 6:2).
Предыдущие несколько месяцев получились не самыми успешными для белорусской теннисистки.
На US Open Соснович проиграла в первом круге Магде Линетт со счетом 3:6, 1:6.
Перед этим 102-я ракетка мира не смогла пройти второй раунд в Кливленде, уступив Екатерина Александровой.
На турнирах в Варшаве и Цинциннати Соснович не выиграла ни одного матча на уровне основной сетки.
Единственным по-настоящему успешным в текущем сезоне для Соснович стал травяной турнир в Хертогенбосе, на котором она дошла до полуфинала.
Бенчич
Белинда тем временем дошла до четвертого круга на Открытом чемпионате США.
Не самый худший результат, но в ее случае успехом это вряд ли можно назвать. В 1/8 финала швейцарка уступила румынке Соране Кырсте (3:6, 3:6).
В первой половине августа Бенчич дошла до четвертьфинала на крупном турнире в Монреале.
Но после этого был провал в Цинциннати — олимпийская чемпионка в первом же матче уступила испанке Кристине Букше.
В этом году Бенчич не смогла пройти первый круг только на трех турнирах.
Прогноз и ставка
На Соснович в этом матче можно поставить за 3.54, победу Бенчич букмекеры предлагают за 1.30.
В прошлом году Белинда спокойно выиграла у белорусской теннисистки на турнире в Майами — 6:2, 6:3.
Вполне вероятно, что предстоящая встреча пройдет по аналогичному сценарию.
Ставка — победа Бенчич + тотал геймов меньше 22,5 за 1.88.