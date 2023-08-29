Итальянка Лючия Бронцетти и чешка Барбора Крейчикова встретятся в первом круге «Us Open». Матч пройдет 29 августа, начало — в 23:30 мск. Бронцетти — Крейчикова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Лючия Бронцетти

Бронцетти просто удивительная теннисистка, которая максимально зависит от эмоций, и это не есть хорошо.

После своего последнего удовлетворительного результата на просторах Германии в Бад Хомбурге, где она добралась до финала она проиграла шесть поединков подряд и не было никаких надежд на турнир в Чикаго, который проводился на прошлой неделе.

Но Лючия как будто восстала из пепла с ходу после такой провальной серии добралась до полуфинала.

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В матче против Крейчиковой, которая откровенно весь сезон не в своей тарелке, итальянка на полном серьезе может рассчитывать на победу.

Барбора Крейчикова

Крейчикова проводит максимально турбулентный сезон, который пока что непонятно, чем завершится.

На прошлой неделе она была одной из главных фавориток на победу в Кливленде, поскольку имела второй сеянный номер.

Но все закончилось уже в первом матче турнира, причем Барбора была совсем не своя с точки зрения физики и внутренних проживаний.

В игре против Бронцетти это все вполне может закончиться очередным провалом, поскольку Лючия сейчас в максимальном огне.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в чешку в этом поединке: победа Бронцетти — 4.77, победа Крейчиковой — 1.19.

Прогноз: Крейчикова легкой справится с уставшей итальянкой.

Ставка: Ф1 (-5) за 1.78.

Альтернативный прогноз: Чешка выиграет без всяких прелюдий.

Альтернативная ставка: ТМ 20 с коэффициентом 1.87.