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    Сможет ли Хачанов выиграть у Ммо?

    Хачанов — Ммо. Ставка (к. 2.34) и прогноз на Открытый чемпионат США 29 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на Хачанов — Ммо
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    Карен Хачанов
    Россиянин Карен Хачанов сыграет против американца Майкла Ммо в первом круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 29 августа, начало — в 19:30 мск. Хачанов — Ммо: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. US Open. Мужчины 29 Августа 2023 года

    Хачанов

    Карен проведет первый матч в одиночке с тех пор, как в начале июня получил травму в игре против Новака Джоковича в четвертьфинале «Ролан Гаррос».

    Россиянин планировал вернуться в середине августа в Цинциннати, но после двух матчей в парном разряде понял, что пока не готов к этому.

    В общем, есть подозрение, что Хачанов пока так и не смог до конца восстановиться, но все равно решил играть.

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    • Хотя уже сейчас очевидно, что он вряд ли сможет повторить прошлогодний результат в Нью-Йорке. На US Open-2022 Хачанов дошел до полуфинала.

    Ммо

    Майклу в этом году не пришлось участвовать в квалификации домашнего мэйджора. И в каком-то смысле для него это уже успех.

    Американец занимает в текущей версии рейтинга 89-е место, однако это совсем не тот случай, когда можно сказать, что Хачанову достался легкий соперник.

    Все прогнозы на US Open

    В январе Ммо выиграл у Александра Зверева на Открытом чемпионате Австралии, в феврале у Дениса Шаповалова на турнире в Делрей-Бич, в июле — у Феликса Оже-Альяссима на Уимблдоне, а в августе — у Хуберта Хуркача в Вашингтоне.

    Есть подозрение, что Ммо очень даже способен воспользоваться проблемами российского теннисиста.

    Прогноз и ставка

    На Хачанова в этом матче можно поставить за 1.60, победу Ммо букмекеры предлагают за 2.34.

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    К сожалению, этот американец вряд ли упустит шанс обыграть соперника, который пропустил почти три месяца из-за очень неприятной травмы.

    Ставка — победа Ммо за 2.34.

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    Хачанов — Ммо: прогноз, ставка (2.34), статистика, коэффициенты матча 29.08.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Хачанов выиграть у Ммо?
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