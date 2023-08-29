Россиянин Карен Хачанов сыграет против американца Майкла Ммо в первом круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 29 августа, начало — в 19:30 мск. Хачанов — Ммо: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Хачанов

Карен проведет первый матч в одиночке с тех пор, как в начале июня получил травму в игре против Новака Джоковича в четвертьфинале «Ролан Гаррос».

Россиянин планировал вернуться в середине августа в Цинциннати, но после двух матчей в парном разряде понял, что пока не готов к этому.

В общем, есть подозрение, что Хачанов пока так и не смог до конца восстановиться, но все равно решил играть.

Хотя уже сейчас очевидно, что он вряд ли сможет повторить прошлогодний результат в Нью-Йорке. На US Open-2022 Хачанов дошел до полуфинала.

Ммо

Майклу в этом году не пришлось участвовать в квалификации домашнего мэйджора. И в каком-то смысле для него это уже успех.

Американец занимает в текущей версии рейтинга 89-е место, однако это совсем не тот случай, когда можно сказать, что Хачанову достался легкий соперник.

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В январе Ммо выиграл у Александра Зверева на Открытом чемпионате Австралии, в феврале у Дениса Шаповалова на турнире в Делрей-Бич, в июле — у Феликса Оже-Альяссима на Уимблдоне, а в августе — у Хуберта Хуркача в Вашингтоне.

Есть подозрение, что Ммо очень даже способен воспользоваться проблемами российского теннисиста.

Прогноз и ставка

На Хачанова в этом матче можно поставить за 1.60, победу Ммо букмекеры предлагают за 2.34.

К сожалению, этот американец вряд ли упустит шанс обыграть соперника, который пропустил почти три месяца из-за очень неприятной травмы.

Ставка — победа Ммо за 2.34.