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    Андреева сможет одолеть сложную соперницу?

    Стивенс — Андреева. Ставка (к. 1.74) и прогноз на матч турнира в Кливленде 24 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на Стивенс — Андреева
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    Мирра Андреева
    Американка Слоан Стивенс и россиянка Мирра Андреева встретятся во втором круге турнира в Кливленде. Матч пройдет 24 августа, начало — в 01:30 мск. Стивенс — Андреева: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Слоан Стивенс

    Стивенс продолжает играть максимально уверенно и сложно представить, что может её сбить с заранее заданного курса.

    В некоторых матчах складывается впечатление, что у Слоан попросту нет слабых мест, настолько хороша она во всех компонентах игры.

    Однако матч первого круга против Лорен Дэвис получился максимально непростым, поскольку растянулся на три партии.

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    В матче против Андреевой за американкой будет как минимум опыт проведенных матчей и сыгранных турниров за продолжительную её карьеру.

    Мирра Андреева

    Андреевой не удалось сыграть матч первого круга против легендарной старшей Уильямс, но зато Мирра удовлетворилась победой над отнюдь непростой немкой Корпач.

    По тому матчу можно вычленить массу нюансов, которые явно стоит дорабатывать, но реальных шансов у немки победить не было, несмотря на то, что в матче было сыграно три сета.

    В поединке против Стивенс будет куда более ожесточенная борьба, но все равно по котировкам букмекеров шансов больше победить у россиянки.

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    Самое главное — не задрожать перед авторитетной теннисисткой и сыграть в тот теннис, который Мирра демонстрировала на протяжении последних месяцев.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в россиянку в этом поединке: победа Стивенс — 2.07, победа Андреевой — 1.74.

    Прогноз: Андреева победит в этой встрече, хоть будет и непросто.

    Ставка: П2 за 1.74.

    Альтернативный прогноз: Игра ожидается максимально напряженная.

    Альтернативная ставка: ТБ 22 с коэффициентом 1.99.

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    Стивенс — Андреева: прогноз, ставка (1.74), статистика, коэффициенты матча 24.08.2023. Прогнозы на теннис. Андреева сможет одолеть сложную соперницу?
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