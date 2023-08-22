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    Накашима снова проиграет во втором круге?

    Фис — Накашима. Ставка (к. 2.27) и прогноз на турнир в Уинстон-Сейлеме 22 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на Фис — Накашима
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    Брэндон Накашима
    Американец Брэндон Накашима сыграет против француза Артура Фиса во втором круге турнира в Уинстон-Сейлеме (США). Матч пройдет 22 августа, начало — в 21:00 мск. Фис — Накашима: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Фис

    Артур на этот раз попал в посев, благодаря чему стартует сразу со второго раунда.

    Фис в конце июля дебютировал в топ-50. Это случилось после того, как он дошел до полуфинала на турнире в Гамбурге.

    Француз обыграл трех опытных соперников — Даниэля Галана, Душана Лайовича и Каспера Рууда. Дальше было поражение от Александра Зверева.

    На прошлой неделе 19-летний теннисист прошел квалификацию на «Мастерсе» в Цинциннати, после чего проиграл в первом круге Юго Эмберу (4:6, 6:3, 2:6).

    Также стоит отметить, что в начале года Фис дошел до полуфинала сразу на двух турнирах на харде — в Монпелье и Марселе. Правда, это было в помещении, а не на открытых кортах.

    Накашима

    Брэндон тем временем выиграл в первом круге у Джейсона Кублера.

    Матч получился невероятно сложным, несмотря на то, что американец легко забрал первую партию. В итоге австралиец сдался только на решающем тай-брейке — 6:1, 3:6, 7:6.

    В третьем сете Накашима уступал с брейком, но все же смог избежать поражения.

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    В общем, это был очередной очень сложный матч для 22-летнего теннисиста, который в текущем сезоне смог пройти дальше второго круга только на одном турнире.

    Прогноз и ставка

    На Фиса в этом матче можно поставить за 2.01, победу Накашимы букмекеры предлагают за 1.80.

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    Брэндону чересчур тяжело даются победы в этом году, поэтому есть смысл, учитывая в том числе статистику, обойтись без ставок на исход. Француз пока тоже не может похвастаться стабильностью.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.27.

    Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 1.92.

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    Фис — Накашима: прогноз, ставка (2.27), статистика, коэффициенты матча 22.08.2023. Прогнозы на теннис. Накашима снова проиграет во втором круге?
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