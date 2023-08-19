Алькарас
Карлос все-таки прорвался в полуфинал, но надо признать, что это было очень непросто.
В матче 1/4 финала испанец с трудом выиграл у австралийца Макса Перселла — 4:6, 6:3, 6:4.
Ценой невероятных усилий Алькарас все-таки дожал 70-ю ракетку мира. Во многом благодаря своему гениальному умению играть на приеме.
На этой неделе у первой ракетки мира до сих пор не было ни одного простого матча. Перед этим Алькарас с трудом выиграл у австралийца Джордана Томпсона и американца Томми Пола.
Хуркач
Хуберт тем временем второй раз в сезоне выиграл четыре матча подряд. Первый был в конце февраля, когда он взял титул в Марселе.
В четвертьфинале польский теннисист одержал классную победу над представителем Австралии Алексеем Попыриным — 6:1, 7:6.
Небольшая нервозность была разве что на тай-брейке. Хуркач вел 6:1, но в итоге чуть не отдал партию.
Как и в матче против Стефаноса Циципаса (6:3, 6:4), Хуберт шикарно действовал на собственной подаче. На этот раз он взял на первом мяче 92 процента очков. Вряд ли стоит удивляться, что у соперника даже брейк-пойнтов не было.
Прогноз и ставка
На Алькараса в этом матче можно поставить за 1.44, победу Хуркача букмекеры предлагают за 2.79.
Два предыдущих матча против поляка стали для Карлоса настоящим испытанием. Испанец выиграл в обоих случаях, но достаточно взглянуть на счет, чтобы стало ясно, что Хуберт был очень близок к успеху: 7:6, 7:6 в Майами в прошлом году и 3:6, 7:6, 7:6 на недавнем «Мастерсе» в Торонто.
Скорее всего, такая же «жара» будет и в предстоящем матче. Как ни крути, а есть смысл обойтись без ставок на исход.
Оптимальным вариантом будет ставка на тотал геймов больше 23,5 за 2.13.