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    Алькарас проиграет Хуркачу?

    Алькарас — Хуркач. Ставка (к. 2.13) и прогноз на «Мастерс» в Цинциннати 19 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на Алькарас — Хуркач
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    Карлос Алькарас
    Испанец Карлос Алькарас сыграет против поляка Хуберта Хуркача в полуфинале «Мастерса» в Цинциннати. Матч пройдет 19 августа, начало — в 22:00 мск. Алькарас — Хуркач: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Цинциннати. Мужчины 19 Августа 2023 года

    Алькарас

    Карлос все-таки прорвался в полуфинал, но надо признать, что это было очень непросто.

    В матче 1/4 финала испанец с трудом выиграл у австралийца Макса Перселла — 4:6, 6:3, 6:4.

    Ценой невероятных усилий Алькарас все-таки дожал 70-ю ракетку мира. Во многом благодаря своему гениальному умению играть на приеме.

    На этой неделе у первой ракетки мира до сих пор не было ни одного простого матча. Перед этим Алькарас с трудом выиграл у австралийца Джордана Томпсона и американца Томми Пола.

    Хуркач

    Хуберт тем временем второй раз в сезоне выиграл четыре матча подряд. Первый был в конце февраля, когда он взял титул в Марселе.

    В четвертьфинале польский теннисист одержал классную победу над представителем Австралии Алексеем Попыриным — 6:1, 7:6.

    Небольшая нервозность была разве что на тай-брейке. Хуркач вел 6:1, но в итоге чуть не отдал партию.

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    Как и в матче против Стефаноса Циципаса (6:3, 6:4), Хуберт шикарно действовал на собственной подаче. На этот раз он взял на первом мяче 92 процента очков. Вряд ли стоит удивляться, что у соперника даже брейк-пойнтов не было.

    Прогноз и ставка

    На Алькараса в этом матче можно поставить за 1.44, победу Хуркача букмекеры предлагают за 2.79.

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    Два предыдущих матча против поляка стали для Карлоса настоящим испытанием. Испанец выиграл в обоих случаях, но достаточно взглянуть на счет, чтобы стало ясно, что Хуберт был очень близок к успеху: 7:6, 7:6 в Майами в прошлом году и 3:6, 7:6, 7:6 на недавнем «Мастерсе» в Торонто.

    Скорее всего, такая же «жара» будет и в предстоящем матче. Как ни крути, а есть смысл обойтись без ставок на исход.

    Оптимальным вариантом будет ставка на тотал геймов больше 23,5 за 2.13.

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    Алькарас — Хуркач: прогноз, ставка (2.13), статистика, коэффициенты матча 19.08.2023. Прогнозы на теннис. Алькарас проиграет Хуркачу?
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