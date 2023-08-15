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    Зверев снова проиграет?

    Зверев — Димитров. Ставка (к. 1.92) и прогноз на «Мастерс» в Цинциннати 15 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на Зверев — Димитров
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    Александр Зверев
    Немец Александр Зверев сыграет против болгарина Григора Димитрова в первом круге «Мастерса» в Цинциннати. Матч пройдет 15 августа, начало — в 02:00 мск. Зверев — Димитров: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Зверев

    На прошлой неделе Александр стал одним из неудачников «Мастерса» в Торонто.

    Начало было очень даже неплохим, Зверев обыграл нидерландца Таллона Грикспора, но сразу после этого случился настоящий провал.

    Бывшая вторая ракетка мира с треском проиграл Алехандро Давидовичу-Фокине — 1:6, 2:6.

    Результат, конечно же, очень удивил, однако тут надо отметить, что разбушевавшийся испанец сразу после этого обыграл и норвежца Каспера Рууда.

    Но Зверев, в любом случае, разочаровал, а особенно на фоне недавней победы на турнире в Гамбурге.

    Также стоит отметить, что с турниром в Цинциннати у Зверева связаны приятные воспоминания — два года назад он взял здесь титул.

    Димитров

    Григор на прошлой неделе в последний момент снялся с «Мастерса» в Торонто.

    Официальной информации о том, почему болгарин пропустил престижный турнир, не было, но вполне вероятно, что он решил перестраховаться из-за мышечного дискомфорта.

    В начале месяца Димитров дошел до полуфинала Вашингтоне. Прежде чем проиграть Дэну Эвансу, бывшая третья ракетка мира одержал победу над Маккензи Макдональдом и Эмилем Руусувуори.

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    В сезоне-2017 Димитров стал победителем «Мастерса» в Цинциннати. Правда, с тех пор он ни разу не проходил здесь дальше третьего раунда.

    Прогноз и ставка

    На Зверева в этом матче можно поставить за 1.68, победу Димитрова букмекеры предлагают за 2.19.

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    В начале июня Саша уверенно выиграл у Григора в четвертом круге «Ролан Гаррос». Свое пока что единственное поражение от болгарина Зверева потерпел в 2014 году. После этого немец четыре раза обыгрывал Димитрова.

    И в данном случае рискнем предположить, что Зверев реабилитируется за недавнее поражение от Давидовича-Фокины.

    Ставка — победа Зверева с форой по геймам (-1,5) за 1.92.

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    Зверев — Димитров: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 15.08.2023. Прогнозы на теннис. Зверев снова проиграет?
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