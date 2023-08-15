Немец Александр Зверев сыграет против болгарина Григора Димитрова в первом круге «Мастерса» в Цинциннати. Матч пройдет 15 августа, начало — в 02:00 мск. Зверев — Димитров: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Зверев

На прошлой неделе Александр стал одним из неудачников «Мастерса» в Торонто.

Начало было очень даже неплохим, Зверев обыграл нидерландца Таллона Грикспора, но сразу после этого случился настоящий провал.

Бывшая вторая ракетка мира с треском проиграл Алехандро Давидовичу-Фокине — 1:6, 2:6.

Результат, конечно же, очень удивил, однако тут надо отметить, что разбушевавшийся испанец сразу после этого обыграл и норвежца Каспера Рууда.

Но Зверев, в любом случае, разочаровал, а особенно на фоне недавней победы на турнире в Гамбурге.

Также стоит отметить, что с турниром в Цинциннати у Зверева связаны приятные воспоминания — два года назад он взял здесь титул.

Димитров

Григор на прошлой неделе в последний момент снялся с «Мастерса» в Торонто.

Официальной информации о том, почему болгарин пропустил престижный турнир, не было, но вполне вероятно, что он решил перестраховаться из-за мышечного дискомфорта.

В начале месяца Димитров дошел до полуфинала Вашингтоне. Прежде чем проиграть Дэну Эвансу, бывшая третья ракетка мира одержал победу над Маккензи Макдональдом и Эмилем Руусувуори.

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В сезоне-2017 Димитров стал победителем «Мастерса» в Цинциннати. Правда, с тех пор он ни разу не проходил здесь дальше третьего раунда.

Прогноз и ставка

На Зверева в этом матче можно поставить за 1.68, победу Димитрова букмекеры предлагают за 2.19.

В начале июня Саша уверенно выиграл у Григора в четвертом круге «Ролан Гаррос». Свое пока что единственное поражение от болгарина Зверева потерпел в 2014 году. После этого немец четыре раза обыгрывал Димитрова.

И в данном случае рискнем предположить, что Зверев реабилитируется за недавнее поражение от Давидовича-Фокины.

Ставка — победа Зверева с форой по геймам (-1,5) за 1.92.