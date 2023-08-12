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    Швейцарка пробьется в полуфинал?

    Бенчич — Самсонова. Ставка (к. 2.52) и прогноз на матч турнира в Монреале 12 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на Бенчич — Самсонова
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    Белинда Бенчич
    Швейцарка Белинда Бенчич и россиянка Людмила Самсонова встретятся в четвертьфинале турнира в Монреале. Матч пройдет 12 августа, начало — в 02:00 мск. Бенчич — Самсонова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Белинда Бенчич

    Швейцарка в лице Бенчич откровенно удивляет своих поклонников потрясающей игрой, которая близка к идеальной.

    Белинду никогда не относили к слабым теннисисткам, но сейчас она предельно хорошо смотрится и абсолютно заслужила попадание в четвертьфинал.

    В последней своей игре она провела тяжелую игру против чешки Квитовой, которая хороша на всех покрытиях.

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    После такого напряжённого матча у швейцарки попросту может не хватить сил на четвертьфинальную игру, хотя Самсоновой было ни разу не легче.

    Людмила Самсонова

    Самсонова совершала практически невероятное в прошлом круге канадских соревнований — обыграла Арину Соболенко.

    Матч растянулся почти на три часа, но в третьем сете было видно, что Людмила играет просто потрясающее, а самое главное, что верит в себя.

    Когда Людмила в таком состоянии, то ей равных на корте практически нет. Уверенность у россиянки при выигрышных ударах на вылет просто невероятная.

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    Проблема в том, что в четвертьфинале ей предстоит встереться с такой же куртажной Бенчич, и удача может оказать уже на другой стороне.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в россиянку в этом поединке: победа Бенчич — 2.52, победа Самсоновой — 1.53.

    Прогноз: В этой встрече у Бенчич есть реальные шансы на победу.

    Ставка: П1 за 2.52.

    Альтернативный прогноз: Усталость Бенчич скажется, но игра все равно затянется на три сета.

    Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.38.

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    Бенчич — Самсонова: прогноз, ставка (2.52), статистика, коэффициенты матча 12.08.2023. Прогнозы на теннис. Швейцарка пробьется в полуфинал?
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