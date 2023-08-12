Швейцарка Белинда Бенчич и россиянка Людмила Самсонова встретятся в четвертьфинале турнира в Монреале. Матч пройдет 12 августа, начало — в 02:00 мск. Бенчич — Самсонова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Белинда Бенчич

Швейцарка в лице Бенчич откровенно удивляет своих поклонников потрясающей игрой, которая близка к идеальной.

Белинду никогда не относили к слабым теннисисткам, но сейчас она предельно хорошо смотрится и абсолютно заслужила попадание в четвертьфинал.

В последней своей игре она провела тяжелую игру против чешки Квитовой, которая хороша на всех покрытиях.

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После такого напряжённого матча у швейцарки попросту может не хватить сил на четвертьфинальную игру, хотя Самсоновой было ни разу не легче.

Людмила Самсонова

Самсонова совершала практически невероятное в прошлом круге канадских соревнований — обыграла Арину Соболенко.

Матч растянулся почти на три часа, но в третьем сете было видно, что Людмила играет просто потрясающее, а самое главное, что верит в себя.

Когда Людмила в таком состоянии, то ей равных на корте практически нет. Уверенность у россиянки при выигрышных ударах на вылет просто невероятная.

Проблема в том, что в четвертьфинале ей предстоит встереться с такой же куртажной Бенчич, и удача может оказать уже на другой стороне.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в россиянку в этом поединке: победа Бенчич — 2.52, победа Самсоновой — 1.53.

Прогноз: В этой встрече у Бенчич есть реальные шансы на победу.

Ставка: П1 за 2.52.

Альтернативный прогноз: Усталость Бенчич скажется, но игра все равно затянется на три сета.

Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.38.