Испанец Карлос Алькарас сыграет против американца Томми Пола в четвертьфинале «Мастерса» в Торонто. Матч пройдет 12 августа, начало — в 02:00 мск. Алькарас — Пол: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Алькарас

У Карлоса в третьем раунде был просто сумасшедший матч против Хуберта Хуркача.

Эта игра превзошла абсолютно все ожидания. Испанец дожал поляка только на решающем тай-брейке — 3:6, 7:6, 7:6.

Во втором сете Алькарас уступал с брейком, а в третьем вел 5:2, но позволил сопернику спасти два матчбола и взять на приеме два гейма.

Кто-то после такого мог просто развалиться, но Алькарас в очередной раз подтвердил, что и психологическом плане он тоже настоящий монстр (в хорошем смысле).

Пол

А Томми тем временем в предыдущем матче тормознул Маркоса Гирона, который ранее обыграл Хольгера Руне.

В отличие от датчанина, Пол спокойно разобрался со своим соотечественником — 6:3, 6:2.

Зато перед этим у американца было два сложнейших матча, в которых все решилось только в третьем сете. В обоих он обыграл представителей Аргентины — Диего Шварцмана и Франсиско Серундоло.

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Пол третий раз в сезоне выиграл на харде не менее трех матчей. В начале года он дошел до четвертьфинала на Открытом чемпионате Австралии и до финала в Акапулько.

Прогноз и ставка

На Алькараса в этом матче можно поставить за 1.19, победу Пола букмекеры предлагают за 4.70.

В прошлом году Карлос проиграл Томми на «Мастерсе» в Монреале. Американец в том матче показал невероятный уровень игры.

В конце марта Алькарас взял реванш, обыграв Пола на «Мастерсе» в Майами. Игра тоже получилась напряженной — 6:4, 6:4.

И в предстоящем матче первой ракетке мира тоже будет сложно выиграть с разгромным счетом.

Ставка — победа Алькараса + тотал геймов больше 19,5 за 2.05.