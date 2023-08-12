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    У Алькараса снова будут проблемы?

    Алькарас — Пол. Ставка (к. 2.05) и прогноз на «Мастерс» в Торонто 12 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на Алькарас — Пол
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    Карлос Алькарас
    Испанец Карлос Алькарас сыграет против американца Томми Пола в четвертьфинале «Мастерса» в Торонто. Матч пройдет 12 августа, начало — в 02:00 мск. Алькарас — Пол: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Алькарас

    У Карлоса в третьем раунде был просто сумасшедший матч против Хуберта Хуркача.

    Эта игра превзошла абсолютно все ожидания. Испанец дожал поляка только на решающем тай-брейке — 3:6, 7:6, 7:6.

    Во втором сете Алькарас уступал с брейком, а в третьем вел 5:2, но позволил сопернику спасти два матчбола и взять на приеме два гейма.

    Кто-то после такого мог просто развалиться, но Алькарас в очередной раз подтвердил, что и психологическом плане он тоже настоящий монстр (в хорошем смысле).

    Пол

    А Томми тем временем в предыдущем матче тормознул Маркоса Гирона, который ранее обыграл Хольгера Руне.

    В отличие от датчанина, Пол спокойно разобрался со своим соотечественником — 6:3, 6:2.

    Зато перед этим у американца было два сложнейших матча, в которых все решилось только в третьем сете. В обоих он обыграл представителей Аргентины — Диего Шварцмана и Франсиско Серундоло.

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    Пол третий раз в сезоне выиграл на харде не менее трех матчей. В начале года он дошел до четвертьфинала на Открытом чемпионате Австралии и до финала в Акапулько.

    Прогноз и ставка

    На Алькараса в этом матче можно поставить за 1.19, победу Пола букмекеры предлагают за 4.70.

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    В прошлом году Карлос проиграл Томми на «Мастерсе» в Монреале. Американец в том матче показал невероятный уровень игры.

    В конце марта Алькарас взял реванш, обыграв Пола на «Мастерсе» в Майами. Игра тоже получилась напряженной — 6:4, 6:4.

    И в предстоящем матче первой ракетке мира тоже будет сложно выиграть с разгромным счетом.

    Ставка — победа Алькараса + тотал геймов больше 19,5 за 2.05.

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    Алькарас — Пол: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 12.08.2023. Прогнозы на теннис. У Алькараса снова будут проблемы?
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