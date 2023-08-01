Американец Бен Шелтон сыграет против китайца Шана Цзюньчэна во втором круге турнира в Вашингтоне. Матч пройдет 1 августа, начало — в 19:00 мск. Шелтон — Цзюньчэн Шан: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Шелтон

Текущий сезон пока сложно назвать успешным для американского теннисиста. По сути, после Australian Open, где он сенсационно дошел до четвертьфинала, Бен вообще ничего не показал.

С тех пор Шелтон ни разу не выигрывал больше одного матча на уровне ATP. И это касается абсолютно всех покрытий.

На прошлой неделе 20-летний теннисист провалил турнир в Атланте, не сумев пройти даже первый раунд.

На Уимблдоне Шелтон кое-как обыграл японца Таро Даниэля, после чего проиграл сербу Ласло Дьере.

Цзюньчэн Шан

Шан тем временем уверенно приближается к своей ближайшей цели. Нет ни малейших сомнений в том, что уже в этом сезоне он дебютирует в топ-100.

На прошлой неделе китаец прошел квалификацию и выиграл один матч в основной сетке турнира в Атланте.

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В Вашингтоне 18-летнему теннисисту тоже пришлось участвовать в отборе. Цзюньчэн уверенно разобрался с Гейджем Браймером и Тай-Соном Квятковски.

В первом раунде Шан легко выиграл у эквадорца Эмилио Гомеса — 6:3, 6:3.

Прогноз и ставка

На Шелтона в этом матче можно поставить за 1.72, победу Цзюньчэня букмекеры предлагают за 2.12.

Китаец в этом году еще ни разу не выигрывал два матча подряд на уровне ATP. Но тут есть интересная деталь: в Атланте Шан вышел во второй рануд как раз после победы над Шелтоном — 6:4, 6:4.

И есть подозрение, что встреча с представителем Поднебесной снова станет непростым испытанием для забуксовавшего американца.

Ставка — победа Шана Цзюньчэня за 2.12.