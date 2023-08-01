ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак» — «Балтика»«Спартак» набирает ход. Красно-белые одержали третью победу подряд Усман ДембелеТрансферный дайджест. 25 — 31 июля Александр ЗверевДолгожданный титул Зверева, драма Вавринки и новое достижение Шнайдер
    Все новости спорта

    Сможет ли Шелтон взять реванш у Шана Цзюньчэня?

    Шелтон — Цзюньчэн Шан. Ставка (к. 2.12) и прогноз на турнир в Вашингтоне 1 августа 2023 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Бен Шелтон
    Прогноз и ставки на Шелтон — Цзюньчэн Шан
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Бен Шелтон
    Американец Бен Шелтон сыграет против китайца Шана Цзюньчэна во втором круге турнира в Вашингтоне. Матч пройдет 1 августа, начало — в 19:00 мск. Шелтон — Цзюньчэн Шан: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Теннис. Вашингтон. Мужчины 01 Августа 2023 года
    Бен Шелтон (США)
  • Вашингтон. Мужчины
    •  Бен Шелтон (США) 19:00 Шан Цзюньчэн Шан Цзюньчэн
  • Китай
    •

    Шелтон

    Текущий сезон пока сложно назвать успешным для американского теннисиста. По сути, после Australian Open, где он сенсационно дошел до четвертьфинала, Бен вообще ничего не показал.

    С тех пор Шелтон ни разу не выигрывал больше одного матча на уровне ATP. И это касается абсолютно всех покрытий.

    На прошлой неделе 20-летний теннисист провалил турнир в Атланте, не сумев пройти даже первый раунд.

    На Уимблдоне Шелтон кое-как обыграл японца Таро Даниэля, после чего проиграл сербу Ласло Дьере.

    Цзюньчэн Шан

    Шан тем временем уверенно приближается к своей ближайшей цели. Нет ни малейших сомнений в том, что уже в этом сезоне он дебютирует в топ-100.

    На прошлой неделе китаец прошел квалификацию и выиграл один матч в основной сетке турнира в Атланте.

    Все прогнозы на теннис

    В Вашингтоне 18-летнему теннисисту тоже пришлось участвовать в отборе. Цзюньчэн уверенно разобрался с Гейджем Браймером и Тай-Соном Квятковски.

    В первом раунде Шан легко выиграл у эквадорца Эмилио Гомеса — 6:3, 6:3.

    Прогноз и ставка

    На Шелтона в этом матче можно поставить за 1.72, победу Цзюньчэня букмекеры предлагают за 2.12.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Китаец в этом году еще ни разу не выигрывал два матча подряд на уровне ATP. Но тут есть интересная деталь: в Атланте Шан вышел во второй рануд как раз после победы над Шелтоном — 6:4, 6:4.

    И есть подозрение, что встреча с представителем Поднебесной снова станет непростым испытанием для забуксовавшего американца.

    Ставка — победа Шана Цзюньчэня за 2.12.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.90
  • Прогноз на матч ПСЖ — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Китай (жен) — Англия (жен)
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Валмиера — Тре Пенне
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Динамо Самарканд — Пахтакор
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Амкал — Знамя Ногинск
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  3.90
  • Прогноз на матч Зимбру — Фенербахче
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Димитров — Макдональд
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Банис — Тим
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Харрис — Нисикори
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Панатинаикос — Днепр-1
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч БАТЭ — Арис
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  4.47
  • Экспресс дня 1 августа
  • Сегодня в 21:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Свифт Эсперанж — Нью-Сейнтс
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Олимпия — Лудогорец
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Шелтон — Цзюньчэн Шан: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 01.08.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Шелтон взять реванш у Шана Цзюньчэня?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры