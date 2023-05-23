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    Сможет ли Чеккинато обыграть Ибина в двух сетах?

    Ибин Ву — Чеккинато. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Женеве 23 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на Ибин Ву — Чеккинато
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    Марко Чеккинато
    Итальянец Марко Чеккинато сыграет против китайца Ибина Ву во втором круге турнира в Женеве. Матч пройдет 23 мая, начало — в 20:30 мск. Ибин Ву — Чеккинато: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Женева. Мужчины 23 Мая 2023 года
    Ву Ибин (Китай)
  • Женева. Мужчины
    •  Ву Ибин (Китай) 20:30 Марко Чеккинато Марко Чеккинато
  • Италия
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    Ибин Ву

    Китаец начал турнир с тяжелейшей победы над Марком-Андреа Хюслером — 6:4, 4:6, 7:6.

    В решающем сете был настоящий триллер: Ибин дважды уступал с брейком и отыграл матчбол на тай-брейке.

    Ибин выиграл всего лишь второй матч на грунте в этом сезоне. На «Мастерсе» в Риме он одержал волевую победу над Ришаром Гаске, после чего уступил Франсиско Серундоло.

    А в Барселоне и на «Мастерсе» в Мадриде Ву не смог пройти первый раунд, проиграв Диего Шварцману и Алексу Молчану соотвественно.

    Чеккинато

    Марко в предыдущем раунде тоже пришлось провести на корте три сета. Итальянец одержал победу над Беном Шелтоном — 7:5, 2:6, 6:2.

    Чеккинато классно сыграл в решающем сете, и здесь ему очень помог опыт игры на грунте, который у американца, по сути, отсутствует.

    Как ни странно, Марко демонстрирует удивительную для себя стабильность — ему удалось пройти первый круг на четвертом турнире подряд.

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    На недавнем «Мастерсе» в Риме он добрался до третьего круга, а в португальском Эшториле и вовсе остановился в шаге от финала.

    Прогноз и ставка

    На Ибина в этом матче можно поставить за 2.53, победу Чеккинато букмекеры предлагают за 1.52.

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    Скорее всего, у итальянца будут проблемы в этой игре. Китаец как минимум просто так не отпустит соперника с корта.

    Ставка — тотал геймов больше 22,0 за 1.92.

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    Ибин Ву — Чеккинато: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 23.05.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Чеккинато обыграть Ибина в двух сетах?
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