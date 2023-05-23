Итальянец Марко Чеккинато сыграет против китайца Ибина Ву во втором круге турнира в Женеве. Матч пройдет 23 мая, начало — в 20:30 мск. Ибин Ву — Чеккинато: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Ибин Ву

Китаец начал турнир с тяжелейшей победы над Марком-Андреа Хюслером — 6:4, 4:6, 7:6.

В решающем сете был настоящий триллер: Ибин дважды уступал с брейком и отыграл матчбол на тай-брейке.

Ибин выиграл всего лишь второй матч на грунте в этом сезоне. На «Мастерсе» в Риме он одержал волевую победу над Ришаром Гаске, после чего уступил Франсиско Серундоло.

А в Барселоне и на «Мастерсе» в Мадриде Ву не смог пройти первый раунд, проиграв Диего Шварцману и Алексу Молчану соотвественно.

Чеккинато

Марко в предыдущем раунде тоже пришлось провести на корте три сета. Итальянец одержал победу над Беном Шелтоном — 7:5, 2:6, 6:2.

Чеккинато классно сыграл в решающем сете, и здесь ему очень помог опыт игры на грунте, который у американца, по сути, отсутствует.

Как ни странно, Марко демонстрирует удивительную для себя стабильность — ему удалось пройти первый круг на четвертом турнире подряд.

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На недавнем «Мастерсе» в Риме он добрался до третьего круга, а в португальском Эшториле и вовсе остановился в шаге от финала.

Прогноз и ставка

На Ибина в этом матче можно поставить за 2.53, победу Чеккинато букмекеры предлагают за 1.52.

Скорее всего, у итальянца будут проблемы в этой игре. Китаец как минимум просто так не отпустит соперника с корта.

Ставка — тотал геймов больше 22,0 за 1.92.