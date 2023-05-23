Немец Александр Зверев сыграет против американца Кристофера Юбэнкса во втором круге турнира в Женеве. Матч пройдет 23 мая, начало — в 19:00 мск. Зверев — Юбэнкс: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Зверев

Немецкий теннисист не лучшим образом провел недавние турниры, на которых стало ясно, что он вряд ли будет бороться за титул на Ролан Гаррос.

На «Мастерсе» в Мадриде Зверев проиграл в четвертом круге Карлосу Алькарасу, при этом взяв лишь три гейма.

В Риме бывшую вторую ракетку мира на этой же стадии остановил Даниил Медведев (2:6, 6:7).

А в Мюнхене Зверев и вовсе не прошел ни одного раунда, сразу же проиграв австралийцу Кристоферу О`Коннелу.

В общем, пока это далеко не тот Зверев, который до травмы реально мог обыграть кого угодно.

Юбэнкс

Кристофер тем временем начал турнир с победы над Бенуа Пэром — 7:6, 6:3.

Американец неплохо играл на собственной подаче, что, по всей видимости, стало сюрпризом для француза.

С учетом того, что Пэр в этом году еще ни разу не выигрывал на уровне основной сетки ATP, победу Юбэнкса сложно назвать сенсацией. Но это был его первый матч на грунте в текущем сезоне, поэтому результат все-таки немного удивил.

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Более того, за всю свою карьеру Юбэнкс не провел на грунте и 20-ти матчей. Американец старается играть на харде, на котором в конце марта дошел до четвертьфинала на «Мастерсе» в Майами.

Прогноз и ставка

На Зверева в этом матче можно поставить за 1.12, победу Юбэнкса букмекеры предлагают за 6.25.

Интриги здесь действительно немного. При желании и максимальной концентрации Зверев спокойно обыграет соперника, который ждет возвращения турниров на твердом покрытии.

Ставка — победа Зверева с форой по геймам (-4,5) за 1.87.