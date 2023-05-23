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    Зверев проиграет Юбэнксу?

    Зверев — Юбэнкс. Ставка (к. 1.87) и прогноз на турнир в Женеве 23 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на Зверев — Юбэнкс
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    Александр Зверев
    Немец Александр Зверев сыграет против американца Кристофера Юбэнкса во втором круге турнира в Женеве. Матч пройдет 23 мая, начало — в 19:00 мск. Зверев — Юбэнкс: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Женева. Мужчины 23 Мая 2023 года

    Зверев

    Немецкий теннисист не лучшим образом провел недавние турниры, на которых стало ясно, что он вряд ли будет бороться за титул на Ролан Гаррос.

    На «Мастерсе» в Мадриде Зверев проиграл в четвертом круге Карлосу Алькарасу, при этом взяв лишь три гейма.

    В Риме бывшую вторую ракетку мира на этой же стадии остановил Даниил Медведев (2:6, 6:7).

    А в Мюнхене Зверев и вовсе не прошел ни одного раунда, сразу же проиграв австралийцу Кристоферу О`Коннелу.

    В общем, пока это далеко не тот Зверев, который до травмы реально мог обыграть кого угодно.

    Юбэнкс

    Кристофер тем временем начал турнир с победы над Бенуа Пэром — 7:6, 6:3.

    Американец неплохо играл на собственной подаче, что, по всей видимости, стало сюрпризом для француза.

    С учетом того, что Пэр в этом году еще ни разу не выигрывал на уровне основной сетки ATP, победу Юбэнкса сложно назвать сенсацией. Но это был его первый матч на грунте в текущем сезоне, поэтому результат все-таки немного удивил.

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    Более того, за всю свою карьеру Юбэнкс не провел на грунте и 20-ти матчей. Американец старается играть на харде, на котором в конце марта дошел до четвертьфинала на «Мастерсе» в Майами.

    Прогноз и ставка

    На Зверева в этом матче можно поставить за 1.12, победу Юбэнкса букмекеры предлагают за 6.25.

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    Интриги здесь действительно немного. При желании и максимальной концентрации Зверев спокойно обыграет соперника, который ждет возвращения турниров на твердом покрытии.

    Ставка — победа Зверева с форой по геймам (-4,5) за 1.87.

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    Зверев — Юбэнкс: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 23.05.2023. Прогнозы на теннис. Зверев проиграет Юбэнксу?
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