ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Реал»«Реал» — «Хетафе». Онлайн «Зенит» — «Краснодар»Сафонов спас «Зенит» от конфуза. «Краснодар» едва не испортил праздник чемпиону «Химки» — «Спартак»Ничья, не устроившая всех. «Спартак» в меньшинстве потерял очки
  • 21:23
    • Дортмунд разгромил Гладбах в дерби двух «Боруссий»
  • 21:17
    • «Торпедо» покинет РПЛ по итогам сезона
  • 21:12
    • ЦСКА дома победил «Торпедо»
  • 19:57
    • Кудерметова победила Потапову и вышла в 4-й круг римского «Мастерса»
  • 19:14
    • Алькарас уверенно пробился в третий круг турнира в Риме
  • 18:56
    • МЮ одержал сухую победу над «Вулверхэмптоном»
  • 18:56
    • «Челси» и «Ноттингем Форест» сыграли вничью
    Все новости спорта

    Крейчикова пройдет дальше по дистанции?

    Крейчикова — Остапенко. Прогноз, ставка (к. 1.91) на матч третьего круга в Риме, 14 мая 2023 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA Прогнозы на Барбора Крейчикова Прогнозы на Елена Остапенко
    Прогноз и ставки на Крейчикова — Остапенко
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Барбора Крейчикова
    Чешка Барбора Крейчикова и латышка Елена Отсапенко встретятся в третьем круге турнира в итальянском Риме. Матч пройдет 14 мая, начало — в 12:00 мск. Крейчикова — Остапенко: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Барбора Крейчикова

    Чешская спортсменка постепенно начинает раскочегариваться по дистанции этого сезона и в преддверии «Ролан Гаррос» находится в отличной форме.

    Крейчикова обладает потрясающей выносливостью, которая позволяла ей играть сразу на два фронта, в том числе и в паре.

    В феврале этого года у чешки был самый продуктивный отрезок в карьере, в результате которого она победила на престижных соревнованиях в Дубае.

    Все прогнозы на теннис

    С Остапенко никому не бывает легко, но если Крейчикова сыграет в свой умный теннис, то у Елены вариантов победить практически не останется.

    Елена Остапенко

    Остапенко умеет играть на всех покрытиях, и никто не удивлен её успехами на грунте на протяжении всей карьеры.

    Несмотря на не очень спортивный внешний вид, Елена умеет играть очень интенсивно, поэтому это может вводить в заблуждение неопытных соперниц.

    В этом сезоне для латвийской теннисистки лучшим результатом остается четвертьфинал австралийского чемпионата в январе месяце, где она уступила Елене Рыбакиной.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Недооценивать Остапенко не стоит, поскольку она может обыграть любую соперницу вне зависимости от её статуса, и Крейчиковой стоит об этом помнить.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в чешскую теннисистку в этом поединке: победа Крейчиковой — 1.43, победа Остапенко — 2.86.

    Прогноз: Крейчикова выиграет этот матч с заделом.

    Ставка: Ф1 (-4) за 1.91.

    Альтернативный прогноз: Будет достаточное количество геймов в этом матче.

    Альтернативная ставка: ТБ 20 с коэффициентом 1.73.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.08
  • Прогноз на матч Интер — Сассуоло
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч ПСЖ — Аяччо
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.91
  • Экспресс дня 13 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  3.15
  • Прогноз на матч Родригез — Гэрри
  • Бокс
  • Сегодня в 23:10
    •  1.75
  • Прогноз на матч Смит — Уокер
  • Бокс
  • Сегодня в 23:40
    •  1.53
  • Прогноз на матч Алмейда — Розенстрайк
  • Бокс
  • Завтра в 00:10
    •  2.13
  • Прогноз на матч Сиэтл — Даллас
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.57
  • Прогноз на матч Алимханулы — Батлер
  • Бокс
  • Завтра в 06:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Попырин — Сафиуллин
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Векич — Самсонова
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Калинская — Рыбакина
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.85
  • Прогноз на матч Бадоса — Костюк
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Джокович — Димитров
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Крейчикова — Остапенко: прогноз, ставка (1.73), статистика, коэффициенты матча 14.05.2023. Прогнозы на теннис. Крейчикова пройдет дальше по дистанции?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры