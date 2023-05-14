Чешка Барбора Крейчикова и латышка Елена Отсапенко встретятся в третьем круге турнира в итальянском Риме. Матч пройдет 14 мая, начало — в 12:00 мск. Крейчикова — Остапенко: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Барбора Крейчикова

Чешская спортсменка постепенно начинает раскочегариваться по дистанции этого сезона и в преддверии «Ролан Гаррос» находится в отличной форме.

Крейчикова обладает потрясающей выносливостью, которая позволяла ей играть сразу на два фронта, в том числе и в паре.

В феврале этого года у чешки был самый продуктивный отрезок в карьере, в результате которого она победила на престижных соревнованиях в Дубае.

Все прогнозы на теннис

С Остапенко никому не бывает легко, но если Крейчикова сыграет в свой умный теннис, то у Елены вариантов победить практически не останется.

Елена Остапенко

Остапенко умеет играть на всех покрытиях, и никто не удивлен её успехами на грунте на протяжении всей карьеры.

Несмотря на не очень спортивный внешний вид, Елена умеет играть очень интенсивно, поэтому это может вводить в заблуждение неопытных соперниц.

В этом сезоне для латвийской теннисистки лучшим результатом остается четвертьфинал австралийского чемпионата в январе месяце, где она уступила Елене Рыбакиной.

Недооценивать Остапенко не стоит, поскольку она может обыграть любую соперницу вне зависимости от её статуса, и Крейчиковой стоит об этом помнить.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в чешскую теннисистку в этом поединке: победа Крейчиковой — 1.43, победа Остапенко — 2.86.

Прогноз: Крейчикова выиграет этот матч с заделом.

Ставка: Ф1 (-4) за 1.91.

Альтернативный прогноз: Будет достаточное количество геймов в этом матче.

Альтернативная ставка: ТБ 20 с коэффициентом 1.73.