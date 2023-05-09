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    Сможет ли Шевченко обыграть Фиса?

    Шевченко — Фис. Прогноз (к. 1.99) и ставки на «Мастерс» в Риме 9 мая 2023 года

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    Россиянин Александр Шевченко сыграет против француза Артура Фиса в решающем раунде квалификации «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 9 мая, начало — в 15:00 мск. Шевченко — Фис: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Шевченко

    Александр в первом матче отбора уверенно выиграл у Алексея Крутых.

    Как и в прошлом году на «челленджере» в Хельсинки, ему хватило двух сетов для победы над украинцем — 6:4, 6:2.

    Шевченко здорово провел геймы на своей подаче, взяв 86 процентов очков на первом мяче и 77 — на втором.

    В данном случае результат вряд ли кого-то удивил. На недавнем «Мастерсе» в Мадриде Шевченко не только прошел квалификацию, но и выиграл два матча в основной сетке. В третьем раунде его с трудом остановил Даниил Медведев (6:4, 1:6, 5:7).

    Фис

    Артуру тем временем было гораздо сложнее в первом матче. Француз с трудом выиграл у Райана Пенистона — 6:2, 4:6, 7:6.

    В Мадриде 18-летний теннисист не смог пройти квалификацию, проиграв в решающем раунде итальянцу Маттео Арнальди.

    На прошлой неделе Фис выступил на «челленджере» в Экс-ан-Прованс, где дошел до четвертьфинал. После побед над Грегуаром Баррером и Кентеном Алисом его остановил Давид Гоффен.

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    Как и Шевченко, Фис уже успел удивить в этом сезоне. В феврале он сенсационно доше до полуфинала сразу на двух турнирах ATP — в Монпелье и Марселе.

    Прогноз и ставка

    На Шевченко в этом матче можно поставить за 1.54, победу Фиса букмекеры предлагают за 2.36.

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    На этот раз Александра ждет тяжелейшая игра, в этом нет никаких сомнений. Фис уже в ближайшем будущем станет, возможно, главным теннисистом Франции. Парень действительно очень талантлив. Поэтому ставки на исход, пожалуй, лучше не трогать.

    Оптимальным вариантом будет ставка на тотал геймов больше 22,5 за 1.99.

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    Шевченко — Фис: прогноз, ставка (1.99), статистика, коэффициенты матча 09.05.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Шевченко обыграть Фиса?
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