Россиянин Александр Шевченко сыграет против француза Артура Фиса в решающем раунде квалификации «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 9 мая, начало — в 15:00 мск. Шевченко — Фис: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Шевченко

Александр в первом матче отбора уверенно выиграл у Алексея Крутых.

Как и в прошлом году на «челленджере» в Хельсинки, ему хватило двух сетов для победы над украинцем — 6:4, 6:2.

Шевченко здорово провел геймы на своей подаче, взяв 86 процентов очков на первом мяче и 77 — на втором.

В данном случае результат вряд ли кого-то удивил. На недавнем «Мастерсе» в Мадриде Шевченко не только прошел квалификацию, но и выиграл два матча в основной сетке. В третьем раунде его с трудом остановил Даниил Медведев (6:4, 1:6, 5:7).

Фис

Артуру тем временем было гораздо сложнее в первом матче. Француз с трудом выиграл у Райана Пенистона — 6:2, 4:6, 7:6.

В Мадриде 18-летний теннисист не смог пройти квалификацию, проиграв в решающем раунде итальянцу Маттео Арнальди.

На прошлой неделе Фис выступил на «челленджере» в Экс-ан-Прованс, где дошел до четвертьфинал. После побед над Грегуаром Баррером и Кентеном Алисом его остановил Давид Гоффен.

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Как и Шевченко, Фис уже успел удивить в этом сезоне. В феврале он сенсационно доше до полуфинала сразу на двух турнирах ATP — в Монпелье и Марселе.

Прогноз и ставка

На Шевченко в этом матче можно поставить за 1.54, победу Фиса букмекеры предлагают за 2.36.

На этот раз Александра ждет тяжелейшая игра, в этом нет никаких сомнений. Фис уже в ближайшем будущем станет, возможно, главным теннисистом Франции. Парень действительно очень талантлив. Поэтому ставки на исход, пожалуй, лучше не трогать.

Оптимальным вариантом будет ставка на тотал геймов больше 22,5 за 1.99.