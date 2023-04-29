Россиянин Александр Шевченко сыграет против чехи Иржи Легечки во втором круге «Мастерса» в Мадриде. Матч пройдет 29 апреля, начало — в 12:00 мск. Легечка — Шевченко: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Легечка

Иржи на этот раз оказался среди сеяных, благодаря чему будет стартовать сразу со второго раунда.

На прошлой неделе чех дошел до четвертьфинала в Баня-Луке (Босния и Герцеговина). После побед над Гаэлем Монфисом и Раду Алботом его остановил Миомир Кецманович.

На «Мастерсе» в Монте-Карло Легечка тоже выиграл два матча — против Эмиля Руусувуори и Григора Димитрова. Дальше было поражение от Тейлора Фрица.

Главным успехом Иржи в текущем сезоне пока что остается выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии.

Шевченко

Александр тем временем начал турнир с классной победы над Джеффри Джоном Вольфом — 6:4, 6:4.

Похоже, в России появился еще один теннисист, который в ближайшем будущем закрепится в топ-50.

В основную сетку мадридского «Мастерса» Шевченко попал через квалификацию. Здесь он выиграл у Антуана Белье и Хуана-Мануэля Серундоло.

Все прогнозы на теннис

На прошлой неделе 22-летний теннисист прошел один раунд в Барселоне, а перед этим взял титул на «челленджере» в Мадриде.

Прогноз и ставка

На Легечку в этом матче можно поставить за 1.38, победу Шевченко букмекеры предлагают за 3.04.

Два года назад Александр проиграл Иржи на «челленджере» в Польше. Скорее всего, на этот раз ему тоже не удастся остановить чеха, но при этом логично предположить, что в предстоящем матче будет куда более напряженным.

Ставка — тотал геймов больше 21,5 за 1.87.