ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джуд Беллингем«Бохум» — «Боруссия» Дортмунд. Онлайн Пеп ГвардиолаЭто эпоха «Манчестер Сити». Кто и что может остановить команду Гвардиолы? «Манчестер Сити» — «Арсенал» Унижение на «Этихаде». «Манчестер Сити» растоптал надежды «Арсенала» на чемпионство
  • 22:03
    • ЦСКА разгромил «Локомотив-Кубань» и сравнял счет в серии
  • 21:59
    • «Факел» неожиданно переиграл «Динамо»
  • 15:56
    • Рублев обыграл Вавринку и вышел в третий круг турнира в Мадриде
    Все новости спорта

    Шевченко удивит Легечку?

    Легечка — Шевченко. Прогноз (к. 1.87) и ставки на «Мастерс» в Мадриде 29 апреля 2023 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Александр Шевченко Прогнозы на Иржи Легечка
    Прогноз и ставки на Легечка — Шевченко
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Шевченко
    Россиянин Александр Шевченко сыграет против чехи Иржи Легечки во втором круге «Мастерса» в Мадриде. Матч пройдет 29 апреля, начало — в 12:00 мск. Легечка — Шевченко: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Легечка

    Иржи на этот раз оказался среди сеяных, благодаря чему будет стартовать сразу со второго раунда.

    На прошлой неделе чех дошел до четвертьфинала в Баня-Луке (Босния и Герцеговина). После побед над Гаэлем Монфисом и Раду Алботом его остановил Миомир Кецманович.

    На «Мастерсе» в Монте-Карло Легечка тоже выиграл два матча — против Эмиля Руусувуори и Григора Димитрова. Дальше было поражение от Тейлора Фрица.

    Главным успехом Иржи в текущем сезоне пока что остается выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии.

    Шевченко

    Александр тем временем начал турнир с классной победы над Джеффри Джоном Вольфом — 6:4, 6:4.

    Похоже, в России появился еще один теннисист, который в ближайшем будущем закрепится в топ-50.

    В основную сетку мадридского «Мастерса» Шевченко попал через квалификацию. Здесь он выиграл у Антуана Белье и Хуана-Мануэля Серундоло.

    Все прогнозы на теннис

    На прошлой неделе 22-летний теннисист прошел один раунд в Барселоне, а перед этим взял титул на «челленджере» в Мадриде.

    Прогноз и ставка

    На Легечку в этом матче можно поставить за 1.38, победу Шевченко букмекеры предлагают за 3.04.

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Два года назад Александр проиграл Иржи на «челленджере» в Польше. Скорее всего, на этот раз ему тоже не удастся остановить чеха, но при этом логично предположить, что в предстоящем матче будет куда более напряженным.

    Ставка — тотал геймов больше 21,5 за 1.87.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.94
  • Прогноз на матч Карбальес-Баэна — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  3.10
  • Прогноз на матч Айлендерс — Каролина
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Флорида — Бостон
  • Хоккей
  • Завтра в 02:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Миннесота — Даллас
  • Хоккей
  • Завтра в 04:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Сиэтл — Колорадо
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Лейкерс — Мемфис
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Вавассори — Медведев
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Енисей — Родина
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Пол — Сафиуллин
  • Теннис
  • Завтра в 13:30
    •  2.68
  • Прогноз на матч Карацев — ван де Зандшульп
  • Теннис
  • Завтра в 13:30
    •  2.70
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Велес — Шинник
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Вест Хэм
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч Кубань — Акрон
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Легечка — Шевченко: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 29.04.2023. Прогнозы на теннис. Шевченко удивит Легечку?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры