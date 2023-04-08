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    Бенчич продлит серию побед над Пегулой?

    Пегула — Бенчич. Прогноз (к. 1.87) и ставки на турнир в Чарльстоне 8 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на Пегула — Бенчич
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    Джессика Пегула
    Американка Джессика Пегула сыграет против швейцарки Белинды Бенчич в полуфинале турнира в Чарльстоне (США). Матч пройдет 8 апреля, начало — в 21:30 мск. Пегула — Бенчич: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Пегула

    Джессика на этой неделе подтверждает, что способна играть на грунте не хуже, чем на харде, а, может, даже и лучше.

    В четвертьфинале американская теннисистка одержала победу над испанкой Паулой Бадосой — 6:3, 7:6.

    Пегула классно держала подачу, позволив сопернице взять на приеме лишь один гейм. При этом она выиграла 80 процентов очков на первом мяче.

    В предыдущих раундах третья ракетка мира выиграла у россиянки Анны Блинковой (6:2, 6:0) и румынки Ирины Бегу (7:5, 4:6, 6:4).

    Бенчич

    Белинда тем временем второй год подряд дошла в Чарльстоне до полуфинала. В прошлом сезоне она взяла титул.

    На этой неделе самым пока что сложным для швейцарки был матч против Шелби Роджерс в третьем круге. Здесь она проиграла первый сет и с трудом взяла второй, и только в решающем американка почти перестала сопротивляться.

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    В четвертьфинале Бенчич выиграла у Екатерины Александровой — 6:3, 6:3. Россиянка постоянно помогала Белинде своими ошибками — олимпийская чемпионка смогла взять на приеме пять геймов.

    Бенчич четвертый раз в сезоне выиграла минимум три матча подряд.

    Прогноз и ставка

    На Пегулу в этом матче можно поставить за 1.71, победу Бенчич букмекеры предлагают за 2.14.

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    Джессика ранее ни разу не обыгрывала Белинду. Три предыдущих матча между ними завершились победами швейцарки.

    Правда, их предыдущая встреча состоялась еще в сезоне-2021. И на грунте Бенчич еще не играла против американки.

    Ставка — победа Пегулы с форой (-1,5) за 1.87. Американка действительно очень убедительно играет на глине, поэтому вполне логично предположить, что она наконец-то размочит счет в этом противостоянии.

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    Пегула — Бенчич: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 08.04.2023. Прогнозы на теннис. Бенчич продлит серию побед над Пегулой?
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