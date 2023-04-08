Американка Джессика Пегула сыграет против швейцарки Белинды Бенчич в полуфинале турнира в Чарльстоне (США). Матч пройдет 8 апреля, начало — в 21:30 мск. Пегула — Бенчич: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Пегула

Джессика на этой неделе подтверждает, что способна играть на грунте не хуже, чем на харде, а, может, даже и лучше.

В четвертьфинале американская теннисистка одержала победу над испанкой Паулой Бадосой — 6:3, 7:6.

Пегула классно держала подачу, позволив сопернице взять на приеме лишь один гейм. При этом она выиграла 80 процентов очков на первом мяче.

В предыдущих раундах третья ракетка мира выиграла у россиянки Анны Блинковой (6:2, 6:0) и румынки Ирины Бегу (7:5, 4:6, 6:4).

Бенчич

Белинда тем временем второй год подряд дошла в Чарльстоне до полуфинала. В прошлом сезоне она взяла титул.

На этой неделе самым пока что сложным для швейцарки был матч против Шелби Роджерс в третьем круге. Здесь она проиграла первый сет и с трудом взяла второй, и только в решающем американка почти перестала сопротивляться.

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В четвертьфинале Бенчич выиграла у Екатерины Александровой — 6:3, 6:3. Россиянка постоянно помогала Белинде своими ошибками — олимпийская чемпионка смогла взять на приеме пять геймов.

Бенчич четвертый раз в сезоне выиграла минимум три матча подряд.

Прогноз и ставка

На Пегулу в этом матче можно поставить за 1.71, победу Бенчич букмекеры предлагают за 2.14.

Джессика ранее ни разу не обыгрывала Белинду. Три предыдущих матча между ними завершились победами швейцарки.

Правда, их предыдущая встреча состоялась еще в сезоне-2021. И на грунте Бенчич еще не играла против американки.

Ставка — победа Пегулы с форой (-1,5) за 1.87. Американка действительно очень убедительно играет на глине, поэтому вполне логично предположить, что она наконец-то размочит счет в этом противостоянии.