Руусувуори
Эмиль впервые в сезоне выиграл четыре матча подряд и дошел до четвертьфинала на турнире такого уровня.
Ранее в этом году лучшим результатом финна был выход в третий круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.
В Майами Руусувуори начал с победы над португальцем Нуну Боржесом, после чего выиграл у испанца Роберто Баутисты-Агута и японца Таро Даниэля. Примечательно, что во всех случаях ему хватило двух сетов.
А в четвертом круге Эмиль одержал волевую победу над нидерландцем Ботиком ван де Зандшульпом — 4:6, 6:4, 7:5.
Синнер
Янник тем временем третий год подряд дошел в Майами до четвертьфинала.
Итальянец легко преодолел предыдущие раунды, до сих пор не отдав ни одного сета.
В четвертом круге Синнер легко остановил Андрея Рублева — 6:2, 6:4.
В матче против россиянина Янник шикарно играл на собственной подаче, причем не только на первой, но и на второй. У Рублева не было ни одного брейк-пойнта, тогда как его оппонент спокойно сделал взял на приеме три гейма.
Перед этим Синнер выиграл у серба Ласло Дьере и болгарина Григора Димитрова.
Прогноз и ставка
На Руусувуори в этом матче можно поставить за 5.35, победу Синнера букмекеры предлагают за 1.15.
Янник выиграл четыре из пяти предыдущих матчей против Эмиля. Исключением стал лишь матч на «челленджере» в Канберре в сезоне-2020, когда финн обыграл итальянца в двух сетах, но на этот факт нет смысла обращать внимание.
В общем, Руусувуори, как и Рублев, вряд ли станет серьезным препятствием для 11-й ракетки мира.
Ставка — победа Синнера с форой по геймам (-5,0) за 1.92.