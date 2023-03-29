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    Синнер снова выиграет в двух сетах?

    Руусувуори — Синнер. Прогноз (к. 1.92) и ставки на «Мастерс» в Майами 29 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на Руусувуори — Синнер
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    Янник Синнер
    Итальянец Янник Синнер сыграет против финна Эмиля Руусувуори в четвертьфинале «Мастерса» в Майами. Матч пройдет 29 марта, начало — в 22:00 мск. Руусувуори — Синнер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Майами. Мужчины 29 Марта 2023 года

    Руусувуори

    Эмиль впервые в сезоне выиграл четыре матча подряд и дошел до четвертьфинала на турнире такого уровня.

    Ранее в этом году лучшим результатом финна был выход в третий круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.

    В Майами Руусувуори начал с победы над португальцем Нуну Боржесом, после чего выиграл у испанца Роберто Баутисты-Агута и японца Таро Даниэля. Примечательно, что во всех случаях ему хватило двух сетов.

    А в четвертом круге Эмиль одержал волевую победу над нидерландцем Ботиком ван де Зандшульпом — 4:6, 6:4, 7:5.

    Синнер

    Янник тем временем третий год подряд дошел в Майами до четвертьфинала.

    Итальянец легко преодолел предыдущие раунды, до сих пор не отдав ни одного сета.

    В четвертом круге Синнер легко остановил Андрея Рублева — 6:2, 6:4.

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    В матче против россиянина Янник шикарно играл на собственной подаче, причем не только на первой, но и на второй. У Рублева не было ни одного брейк-пойнта, тогда как его оппонент спокойно сделал взял на приеме три гейма.

    Перед этим Синнер выиграл у серба Ласло Дьере и болгарина Григора Димитрова.

    Прогноз и ставка

    На Руусувуори в этом матче можно поставить за 5.35, победу Синнера букмекеры предлагают за 1.15.

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    Янник выиграл четыре из пяти предыдущих матчей против Эмиля. Исключением стал лишь матч на «челленджере» в Канберре в сезоне-2020, когда финн обыграл итальянца в двух сетах, но на этот факт нет смысла обращать внимание.

    В общем, Руусувуори, как и Рублев, вряд ли станет серьезным препятствием для 11-й ракетки мира.

    Ставка — победа Синнера с форой по геймам (-5,0) за 1.92.

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    Руусувуори — Синнер: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 29.03.2023. Прогнозы на теннис. Синнер снова выиграет в двух сетах?
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