Итальянец Янник Синнер сыграет против финна Эмиля Руусувуори в четвертьфинале «Мастерса» в Майами. Матч пройдет 29 марта, начало — в 22:00 мск. Руусувуори — Синнер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Руусувуори

Эмиль впервые в сезоне выиграл четыре матча подряд и дошел до четвертьфинала на турнире такого уровня.

Ранее в этом году лучшим результатом финна был выход в третий круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.

В Майами Руусувуори начал с победы над португальцем Нуну Боржесом, после чего выиграл у испанца Роберто Баутисты-Агута и японца Таро Даниэля. Примечательно, что во всех случаях ему хватило двух сетов.

А в четвертом круге Эмиль одержал волевую победу над нидерландцем Ботиком ван де Зандшульпом — 4:6, 6:4, 7:5.

Синнер

Янник тем временем третий год подряд дошел в Майами до четвертьфинала.

Итальянец легко преодолел предыдущие раунды, до сих пор не отдав ни одного сета.

В четвертом круге Синнер легко остановил Андрея Рублева — 6:2, 6:4.

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В матче против россиянина Янник шикарно играл на собственной подаче, причем не только на первой, но и на второй. У Рублева не было ни одного брейк-пойнта, тогда как его оппонент спокойно сделал взял на приеме три гейма.

Перед этим Синнер выиграл у серба Ласло Дьере и болгарина Григора Димитрова.

Прогноз и ставка

На Руусувуори в этом матче можно поставить за 5.35, победу Синнера букмекеры предлагают за 1.15.

Янник выиграл четыре из пяти предыдущих матчей против Эмиля. Исключением стал лишь матч на «челленджере» в Канберре в сезоне-2020, когда финн обыграл итальянца в двух сетах, но на этот факт нет смысла обращать внимание.

В общем, Руусувуори, как и Рублев, вряд ли станет серьезным препятствием для 11-й ракетки мира.

Ставка — победа Синнера с форой по геймам (-5,0) за 1.92.