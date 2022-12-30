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    Берреттини понадобится третий сет в матче с Монтейро?

    Берреттини — Монтейро. Прогноз (к. 1.82) и ставки на United Cup 30 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на Берреттини — Монтейро
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    Маттео Берреттини
    Итальянец Маттео Берреттини сыграет против бразильца Тиаго Монтейро в рамках группового этапа United Cup (Австралия). Матч пройдет 30 декабря, начало — в 06:00 мск. Берреттини — Монтейро: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Берреттини

    Для Берреттини минувший сезон получился непростым из-за травм. Именно по этой причине он завершил год за пределами топ-10. Сейчас он 16-й в рейтинге ATP.

    Маттео пропустил почти все весенние турниры, в том числе Открытый чемпионат Франции.

    А на Уимблдон Берреттини не смог поехать из-за коронавируса. Перед этим он как раз взял титулы в Штутгарте и Лондоне, подтвердив статус одного из главных фаворитов травяного мэйджора. Но в конечном итоге ему пришлось пропустить один из главных для себя турниров.

    После US Open, на котором он дошел до четвертьфинала, Берреттини сыграл несколько матчей на Кубке Дэвиса и выступил на двух турнирах. В ноябре 26-летний теннисист не играл из-за проблем со стопой.

    Монтейро

    Монейро тем временем занимает в рейтинге 71-е место. И надо признать, что бразилец находится в топ-100 только благодаря периодическим успехам на грунте.

    Например, в конце сентября он выиграл «челленджер» в Дженоа, а в начале июля взял титул в Зальцбурге.

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    Весной Тиаго неплохо выступил в Мадриде (на «челленджере») и в Белграде, где дошел до четвертьфинала.

    Осенью Монтейро выиграл лишь один матч на уровне основной сетки ATP.

    Прогноз и ставка

    На Берреттини в этом матче можно поставить за 1.20, победу Монтейро букмекеры предлагают за 4.55.

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    В начале года Маттео с трудом обыграл бразильца на грунте в Рио-де-Жанейро. И предстоящий матч, скорее всего, тоже будет не самым простым для итальянца, который за последние два месяца не провел ни одного полноценного матча.

    Ставка — тотал геймов больше 21,5 за 1.82.

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    Берреттини — Монтейро: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 30.12.2022. Прогнозы на теннис. Берреттини понадобится третий сет в матче с Монтейро?
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