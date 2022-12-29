Американка Мэдисон Киз сыграет с чешкой Мари Боузковой в рамках группового этапа United Cup (Австралия). Матч пройдет 29 декабря, начало — в 05:30 мск. Киз — Боузкова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Киз

Киз начнет новый сезон в статусе 11-й ракетки мира

Несмотря на то, что ей удалось приблизиться к топ-10, американка неоднозначно провела минувший сезон.

В начале года она взяла титул в Аделаиде и дошла до полуфинала на Открытом чемпионате Австралии.

В марте Мэдисон добралась до четвертьфинала в Индиан-Уэллсе, а в конце августа — до полуфинала в Цинциннати.

Так получилось, что Киз играла не очень много, но на крупных турнирах у нее были, как правило, хорошие результаты.

Здесь также можно вспомнить третий круг на Открытом чемпионате США и выход в четвертый раунд Ролан Гаррос.

Боузкова

Для Боузковой сезон-2022 стал пока что лучшим в карьере. На данный момент она занимает в рейтинге 24-е место.

И тут надо сразу сказать, что Мари выиграла 42 из 56 матчей.

В этом году чешская теннисистка выиграла два турнира — в Гвадалахаре (в конце февраля) и Праге.

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Кроме того, она добралась до четвертьфинала на Уимблдоне и до полуфинала на осеннем турнире в Гвадалахаре.

С такой игрой Боузкова в новом сезоне вполне сможет побороться даже за место в топ-10. Есть подозрение, что на достигнутом она не остановится.

Прогноз и ставка

На Киз в этом матче можно поставить за 1.72, победу Боузковой букмекеры предлагают за 2.11.

Несколько лет назад Мэдисон спокойно обыграла Мари на турнире в Брисбене. Чешка тогда взяла лишь пять геймов.

Теперь же есть все основания утверждать, что Боузкова способна взять реванш у финалистки US Open-2017.

Ставка — победа Боузковой за 2.11.