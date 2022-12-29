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    Боузкова обыграет Киз с разгромным счетом?

    Киз — Боузкова. Прогноз (к. 2.11) и ставки на United Cup 29 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на Киз — Боузкова
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    Мари Боузкова
    Американка Мэдисон Киз сыграет с чешкой Мари Боузковой в рамках группового этапа United Cup (Австралия). Матч пройдет 29 декабря, начало — в 05:30 мск. Киз — Боузкова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Киз

    Киз начнет новый сезон в статусе 11-й ракетки мира

    Несмотря на то, что ей удалось приблизиться к топ-10, американка неоднозначно провела минувший сезон.

    В начале года она взяла титул в Аделаиде и дошла до полуфинала на Открытом чемпионате Австралии.

    В марте Мэдисон добралась до четвертьфинала в Индиан-Уэллсе, а в конце августа — до полуфинала в Цинциннати.

    Так получилось, что Киз играла не очень много, но на крупных турнирах у нее были, как правило, хорошие результаты.

    Здесь также можно вспомнить третий круг на Открытом чемпионате США и выход в четвертый раунд Ролан Гаррос.

    Боузкова

    Для Боузковой сезон-2022 стал пока что лучшим в карьере. На данный момент она занимает в рейтинге 24-е место.

    И тут надо сразу сказать, что Мари выиграла 42 из 56 матчей.

    В этом году чешская теннисистка выиграла два турнира — в Гвадалахаре (в конце февраля) и Праге.

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    Кроме того, она добралась до четвертьфинала на Уимблдоне и до полуфинала на осеннем турнире в Гвадалахаре.

    С такой игрой Боузкова в новом сезоне вполне сможет побороться даже за место в топ-10. Есть подозрение, что на достигнутом она не остановится.

    Прогноз и ставка

    На Киз в этом матче можно поставить за 1.72, победу Боузковой букмекеры предлагают за 2.11.

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    Несколько лет назад Мэдисон спокойно обыграла Мари на турнире в Брисбене. Чешка тогда взяла лишь пять геймов.

    Теперь же есть все основания утверждать, что Боузкова способна взять реванш у финалистки US Open-2017.

    Ставка — победа Боузковой за 2.11.

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    Киз — Боузкова: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 29.12.2022. Прогнозы на теннис. Боузкова обыграет Киз с разгромным счетом?
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