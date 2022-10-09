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    Фриц обыграет Тиафо и возьмет титул в Токио?

    Тиафо — Фриц. Прогноз (к. 2.07) и ставки на финал турнира в Токио 9 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на Тиафо — Фриц
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    Тейлор Фриц
    Американцы Фрэнсис Тиафо и Тейлор Фриц встретятся в финале турнира в Токио (Япония). Матч пройдет 9 октября, начало — в 10:30 мск. Тиафо — Фриц: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Тиафо

    Тиафо второй раз в сезоне дошел до финала ATP. Весной он проиграл аргентинцу Себастьяну Бесу в решающем матче в португальском Эшториле.

    В субботу Фрэнсис одержал победу над Квон Сун Ву. Игра получилась необычной.

    Американец легко забрал первый сет, но во втором случился настоящий провал — южнокореец выиграл портию со счетом 6:0.

    Но в решающий момент Тиафо все-таки собрался с мыслями и дожал Квона. В третьем сете он тоже продолжал допускать ошибки, но и соперник на этот раз тоже действовал не лучшим образом.

    Перед этим Тиафо в трех матчах не отдал ни одного сета. В четвертьфинале он разгромил серба Миомира Кецмановича.

    Фриц

    Фриц тем временем вышел в третий финал в этом году, благодаря чему на следующей неделе дебютирует в топ-10.

    В полуфинале Тейлор обыграл Дениса Шаповалова. Матч, как и ожидалось, получился напряженным, но канадец все-таки играл не так хорошо, как в предыдущих раундах.

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    Фрицу все-таки пошел на пользу дополнительный выходной. В пятницу он должен был сыграть с Ником Кирьосом, но австралийцу пришлось сняться из-за травмы колена.

    В итоге Фриц выглядел заметно свежее в третьем сете. Шаповалов подустал, это было заметно. Для канадца это был восьмой матч за десять дней.

    Прогноз и ставка

    На Тиафо в этом матче можно поставить за 2.21, победу Фрица букмекеры предлагают за 1.70.

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    Тиафо точно не победит в этом финале, если будет играть так же слабо, как во втором и третьем сете против Квона. Но можно предположить, что Фрэнсис расслабился после первой партии, которая досталась ему почти без борьбы. Против Фрица он точно будет играть с другой концентрацией.

    В общем, учитывая то, что оба зачастую классно действуют на своей подаче, можно предположить, что даже в двух первых сетах американцы проведут больше 20 геймов.

    Ставка — тотал геймов больше 23,5 за 2.07.

    Но также добавим, что ранее в этом году Фриц выиграл у Тиафо на Открытом чемпионате Австралии и на «Мастерсе» в Монреале.

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    Тиафо — Фриц: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 09.10.2022. Прогнозы на теннис. Фриц обыграет Тиафо и возьмет титул в Токио?
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