Американцы Фрэнсис Тиафо и Тейлор Фриц встретятся в финале турнира в Токио (Япония). Матч пройдет 9 октября, начало — в 10:30 мск. Тиафо — Фриц: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Тиафо

Тиафо второй раз в сезоне дошел до финала ATP. Весной он проиграл аргентинцу Себастьяну Бесу в решающем матче в португальском Эшториле.

В субботу Фрэнсис одержал победу над Квон Сун Ву. Игра получилась необычной.

Американец легко забрал первый сет, но во втором случился настоящий провал — южнокореец выиграл портию со счетом 6:0.

Но в решающий момент Тиафо все-таки собрался с мыслями и дожал Квона. В третьем сете он тоже продолжал допускать ошибки, но и соперник на этот раз тоже действовал не лучшим образом.

Перед этим Тиафо в трех матчах не отдал ни одного сета. В четвертьфинале он разгромил серба Миомира Кецмановича.

Фриц

Фриц тем временем вышел в третий финал в этом году, благодаря чему на следующей неделе дебютирует в топ-10.

В полуфинале Тейлор обыграл Дениса Шаповалова. Матч, как и ожидалось, получился напряженным, но канадец все-таки играл не так хорошо, как в предыдущих раундах.

Все прогнозы на теннис

Фрицу все-таки пошел на пользу дополнительный выходной. В пятницу он должен был сыграть с Ником Кирьосом, но австралийцу пришлось сняться из-за травмы колена.

В итоге Фриц выглядел заметно свежее в третьем сете. Шаповалов подустал, это было заметно. Для канадца это был восьмой матч за десять дней.

Прогноз и ставка

На Тиафо в этом матче можно поставить за 2.21, победу Фрица букмекеры предлагают за 1.70.

Тиафо точно не победит в этом финале, если будет играть так же слабо, как во втором и третьем сете против Квона. Но можно предположить, что Фрэнсис расслабился после первой партии, которая досталась ему почти без борьбы. Против Фрица он точно будет играть с другой концентрацией.

В общем, учитывая то, что оба зачастую классно действуют на своей подаче, можно предположить, что даже в двух первых сетах американцы проведут больше 20 геймов.

Ставка — тотал геймов больше 23,5 за 2.07.

Но также добавим, что ранее в этом году Фриц выиграл у Тиафо на Открытом чемпионате Австралии и на «Мастерсе» в Монреале.