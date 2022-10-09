Тиафо
Тиафо второй раз в сезоне дошел до финала ATP. Весной он проиграл аргентинцу Себастьяну Бесу в решающем матче в португальском Эшториле.
В субботу Фрэнсис одержал победу над Квон Сун Ву. Игра получилась необычной.
Американец легко забрал первый сет, но во втором случился настоящий провал — южнокореец выиграл портию со счетом 6:0.
Но в решающий момент Тиафо все-таки собрался с мыслями и дожал Квона. В третьем сете он тоже продолжал допускать ошибки, но и соперник на этот раз тоже действовал не лучшим образом.
Перед этим Тиафо в трех матчах не отдал ни одного сета. В четвертьфинале он разгромил серба Миомира Кецмановича.
Фриц
Фриц тем временем вышел в третий финал в этом году, благодаря чему на следующей неделе дебютирует в топ-10.
В полуфинале Тейлор обыграл Дениса Шаповалова. Матч, как и ожидалось, получился напряженным, но канадец все-таки играл не так хорошо, как в предыдущих раундах.
Фрицу все-таки пошел на пользу дополнительный выходной. В пятницу он должен был сыграть с Ником Кирьосом, но австралийцу пришлось сняться из-за травмы колена.
В итоге Фриц выглядел заметно свежее в третьем сете. Шаповалов подустал, это было заметно. Для канадца это был восьмой матч за десять дней.
Прогноз и ставка
На Тиафо в этом матче можно поставить за 2.21, победу Фрица букмекеры предлагают за 1.70.
Тиафо точно не победит в этом финале, если будет играть так же слабо, как во втором и третьем сете против Квона. Но можно предположить, что Фрэнсис расслабился после первой партии, которая досталась ему почти без борьбы. Против Фрица он точно будет играть с другой концентрацией.
В общем, учитывая то, что оба зачастую классно действуют на своей подаче, можно предположить, что даже в двух первых сетах американцы проведут больше 20 геймов.
Ставка — тотал геймов больше 23,5 за 2.07.
Но также добавим, что ранее в этом году Фриц выиграл у Тиафо на Открытом чемпионате Австралии и на «Мастерсе» в Монреале.