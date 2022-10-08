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    Медведев остановит Джоковича в Астане?

    Джокович — Медведев. Прогноз (к. 2.11) и ставки на турнир в Астане 8 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на Джокович — Медведев
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    Даниил Медведев и Новак Джокович
    Россиянин Даниил Медведев сыграе против серба Новака Джоковича в полуфинале турнира в Астане (Казахстан). Матч пройдет 8 октября, начало — в 15:00 мск. Джокович — Медведев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Джокович

    Джокович в пятницу встречался с Кареном Хачановым. Как и ожидалось, этот матч получился не таким простым, как предыдущие, но все равно надо признать — каких-либо серьезных проблем у серба не было.

    В первом сете Новак даже позволил россиянину отыграть брейк, но в конечном итоге все равно забрал партию.

    А во втором сете Джоковичу хватило одного брейка. При этом у Хачанова не было ни одного брейк-пойнта.

    Как ни крути, а Джокович в полном порядке. И можно с уверенностью утверждать, что он по-прежнему оставался бы на вершине рейтинга, если бы не вся эта история с прививкой от коронавируса, которую Новак упорно отказывается делать по каким-то личным соображениям.

    Медведев

    Медведев тем временем разгромил в четвертьфинале Роберто Баутисту-Агута — 6:1, 6:1. И это стало большим сюрпризом, все-таки до этого испанец считался одним из самых неудобных соперников для россиянина.

    Но на этот раз Баутисту-Агута, можно сказать, не было видно — Даниил просто снес с корта своего соперника.

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    Медведев без проблем брал геймы на приеме, действуя максимально агрессивно, хотя и Роберто ошибался чересчур часто.

    Медведев четвертый раз в карьере выиграл 40 матчей за сезон.

    Прогноз и ставка

    На Джоковича в этом матче можно поставить за 1.62, победу Медведева букмекеры предлагают за 2.38.

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    Самым запоминающимся матчем между Джоковичем и Медведевым стал финал US Open-2021, когда россиянин одержал феерическую победу над сербом.

    Вскоре после этого Новак взял у Даниила реванш в финале парижского «Мастерса».

    На данный момент Джокович ведет в противостоянии Медведевым со счетом 6-4. Но очевидно, что Даниил один из тех, кто знает, за счет чего можно обыграть легендарного серба.

    В общем, несмотря на то, что Ноле, как обычно, играет на невероятном уровне, на этот раз от ставки на его победу лучше отказаться.

    Оптимальным вариантом будет ставка на тотал геймов больше 22,5 за 1.92.

    Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 2.11.

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    Джокович — Медведев: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 08.10.2022. Прогнозы на теннис. Медведев остановит Джоковича в Астане?
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