Россиянин Карен Хачанов сыграет против серба Новака Джоковича в четвертьфинале турнира в Астане (Казахстан). Матч пройдет 7 октября, начало — в 15:00 мск. Хачанов — Джокович: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Хачанов

Хачанов в четверг одержал волевую победу над Марином Чиличем. Карен не очень удачно начал матч, слабо провел сет, взяв лишь два гейма, но в дальнейшем действовал почти идеально.

Во второй и третьей партиях россиянин ни разу не потерял подачу, отыграв в общей сложности шесть брейк-пойнтов.

Примечательно, что Хачанов третий раз в сезоне выиграл у Чилича. И это свидетельствует о том, что Карен действительно смог вернуться на тот уровень, благодаря которому он какое-то время был даже в топ-10.

Джокович

Джокович во втором круге спокойно выиграл у Ботика ван де Зандшульпа. Как и в первом матче против Кристиана Гарина, здесь тоже сразу стало ясно, что сопернику нечего предложить 35-летнему сербу.

И если в первом сете Ботик взял хотя бы три гейма, то вторую партию Новак забрал со счетом 6:1. В общем, очередная уверенная победа Ноле.

Все прогнозы на теннис

Победная серия Джоковича составляет уже шесть матчей. На прошлой неделе он выиграл турнир в Тель-Авиве, по ходу которого не отдал ни сета.

Прогноз и ставка

На Хачанова в этом матче можно поставить за 5.35, победу Джоковича букмекеры предлагают за 1.17.

Карен проиграл восемь из девяти матчей против Новака. Исключением стал лишь финал «Мастерса» в Париже в сезоне-2018, когда россиянин сенсационно обыграл серба в двух сетах. С тех пор Хачанов только проигрывал Джоковича, в том числе в Дубае и Белграде в начале текущего сезона.

С одной стороны, все очевидно — вряд ли Карену удастся удивить серба. Но при этом вполне вероятно, что на этот раз Джоковичу придется приложить гораздо больше усилий, чем в предыдущих матчах.

Ставка — победа Джоковича + тотал геймов больше 19,5 за 2.12. Хачанов действительно набрал хорошую форму, о чем свидетельствуют не только результаты на этой неделе, но и сенсационный выход в полуфинал US Open.