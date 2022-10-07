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    Хачанов шокирует Джоковича?

    Хачанов — Джокович. Прогноз (к. 2.12) и ставки на турнир в Астане 7 октября 2022 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Карен Хачанов Прогнозы на Новак Джокович 
    Прогноз и ставки на Хачанов — Джокович
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    Карен Хачанов
    Россиянин Карен Хачанов сыграет против серба Новака Джоковича в четвертьфинале турнира в Астане (Казахстан). Матч пройдет 7 октября, начало — в 15:00 мск. Хачанов — Джокович: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Хачанов

    Хачанов в четверг одержал волевую победу над Марином Чиличем. Карен не очень удачно начал матч, слабо провел сет, взяв лишь два гейма, но в дальнейшем действовал почти идеально.

    Во второй и третьей партиях россиянин ни разу не потерял подачу, отыграв в общей сложности шесть брейк-пойнтов.

    Примечательно, что Хачанов третий раз в сезоне выиграл у Чилича. И это свидетельствует о том, что Карен действительно смог вернуться на тот уровень, благодаря которому он какое-то время был даже в топ-10.

    Джокович

    Джокович во втором круге спокойно выиграл у Ботика ван де Зандшульпа. Как и в первом матче против Кристиана Гарина, здесь тоже сразу стало ясно, что сопернику нечего предложить 35-летнему сербу.

    И если в первом сете Ботик взял хотя бы три гейма, то вторую партию Новак забрал со счетом 6:1. В общем, очередная уверенная победа Ноле.

    Все прогнозы на теннис

    Победная серия Джоковича составляет уже шесть матчей. На прошлой неделе он выиграл турнир в Тель-Авиве, по ходу которого не отдал ни сета.

    Прогноз и ставка

    На Хачанова в этом матче можно поставить за 5.35, победу Джоковича букмекеры предлагают за 1.17.

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    Карен проиграл восемь из девяти матчей против Новака. Исключением стал лишь финал «Мастерса» в Париже в сезоне-2018, когда россиянин сенсационно обыграл серба в двух сетах. С тех пор Хачанов только проигрывал Джоковича, в том числе в Дубае и Белграде в начале текущего сезона.

    С одной стороны, все очевидно — вряд ли Карену удастся удивить серба. Но при этом вполне вероятно, что на этот раз Джоковичу придется приложить гораздо больше усилий, чем в предыдущих матчах.

    Ставка — победа Джоковича + тотал геймов больше 19,5 за 2.12. Хачанов действительно набрал хорошую форму, о чем свидетельствуют не только результаты на этой неделе, но и сенсационный выход в полуфинал US Open.

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    Хачанов — Джокович: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 07.10.2022. Прогнозы на теннис. Хачанов шокирует Джоковича?
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