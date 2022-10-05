Россиянин Павел Котов сыграет против испанца Роберто Баутисты-Агута во втором круге турнира в Астане (Казахстан). Матч пройдет 5 октября, начало — в 12:30 мск. Баутиста-Агут — Котов: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Баутиста-Агут

Баутиста-Агуст стал одним из героев первого круга. Испанец одержал победу над Феликсом Оже-Альяссимом (6:4, 7:6).

Канадец, как обычно, старался играть максимально агрессивно, но Роберто оказался к этому готов. В одном из геймов он все-таки отдал подачу, но при этом ему удалось реализовать три брейк-пойнта.

И эта игра подтвердила, что поражение Баутисты-Агута от Джеффри Джона Вольфа в первом круге Открытого чемпионата США было всего лишь недоразумением.

Котов

Котов тоже удивил, от него точно почти никто не ожидал уверенной победы в первом матче. Как известно, в основную сетку он попал как лаки-лузер.

Павел неожиданно выиграл у Алехандро Давидовича-Фокины — 6:4, 6:4. У россиянина тоже хватало ошибок, но испанец допускал их гораздо чаще.

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Котов выиграл 76 процентов очков на первой подаче (Давидович-Фокина — только 50%) и взял на приеме четыре гейма.

Котов в матче с Давидовичем-Фокина впервые обыграл соперника из топ-50.

Прогноз и ставка

На Баутисту-Агута в этом матче можно поставить за 1.27, победу Котова букмекеры предлагают за 3.76.

В Астане аномально много неожиданных результатов, но в предстоящем матче вряд ли будут сюрпризы. Баутиста-Агут, судя по игре с Оже-Альяссимом, приехал на турнир в оптимальном состоянии. Здесь Котов, в лучшем случае, возьмет шесть-семь геймов.

Ставка — победа Баутисты-Агута с форой по геймам (-4,5) за 1.94.