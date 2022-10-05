ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Златан Ибрагимович быстро понял, что не сможет стать главным в «Барселоне» Деньги на ветер. Худшие трансферы в истории «Барселоны» Криштиану РоналдуПрощание с эпохой. Цирк вокруг Роналду пора прекращать «Зенит» — «Ростов». Центральный поединок 11-го тура РПЛ «Зенит» ушел в отрыв
    Все новости спорта

    Котов удивит еще одного испанца?

    Баутиста-Агут — Котов. Прогноз (к. 1.94) и ставки на турнир в Астане 5 октября 2022 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Роберто Баутиста-Агут
    Прогноз и ставки на Баутиста-Агут — Котов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Павел Котов
    Россиянин Павел Котов сыграет против испанца Роберто Баутисты-Агута во втором круге турнира в Астане (Казахстан). Матч пройдет 5 октября, начало — в 12:30 мск. Баутиста-Агут — Котов: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Баутиста-Агут

    Баутиста-Агуст стал одним из героев первого круга. Испанец одержал победу над Феликсом Оже-Альяссимом (6:4, 7:6).

    Канадец, как обычно, старался играть максимально агрессивно, но Роберто оказался к этому готов. В одном из геймов он все-таки отдал подачу, но при этом ему удалось реализовать три брейк-пойнта.

    И эта игра подтвердила, что поражение Баутисты-Агута от Джеффри Джона Вольфа в первом круге Открытого чемпионата США было всего лишь недоразумением.

    Котов

    Котов тоже удивил, от него точно почти никто не ожидал уверенной победы в первом матче. Как известно, в основную сетку он попал как лаки-лузер.

    Павел неожиданно выиграл у Алехандро Давидовича-Фокины — 6:4, 6:4. У россиянина тоже хватало ошибок, но испанец допускал их гораздо чаще.

    Все прогнозы на теннис

    Котов выиграл 76 процентов очков на первой подаче (Давидович-Фокина — только 50%) и взял на приеме четыре гейма.

    Котов в матче с Давидовичем-Фокина впервые обыграл соперника из топ-50.

    Прогноз и ставка

    На Баутисту-Агута в этом матче можно поставить за 1.27, победу Котова букмекеры предлагают за 3.76.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    В Астане аномально много неожиданных результатов, но в предстоящем матче вряд ли будут сюрпризы. Баутиста-Агут, судя по игре с Оже-Альяссимом, приехал на турнир в оптимальном состоянии. Здесь Котов, в лучшем случае, возьмет шесть-семь геймов.

    Ставка — победа Баутисты-Агута с форой по геймам (-4,5) за 1.94.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.09
  • Прогноз на матч Барыс — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Рамос — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Трактор — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.41
  • Прогноз на матч Радукану — Касаткина
  • Теннис
  • Сегодня в 17:01
    •  2.52
  • Прогноз на матч Ак Барс — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Куньлунь — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Бавария — Виктория Пльзень
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.34
  • Прогноз на матч Марсель — Спортинг
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.12
  • Прогноз на матч Грачева — Кудерметова
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •  2.37
  • Прогноз на матч Лутон Таун — Хаддерсфилд
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Сандерленд — Блэкпул
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — КПР
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.62
  • Прогноз на матч Бристоль Сити — Ковентри
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Баутиста-Агут — Котов: прогноз, ставка (1.94), статистика, коэффициенты матча 05.10.2022. Прогнозы на теннис. Котов удивит еще одного испанца?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры