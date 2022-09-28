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    Сможет ли Димитров обыграть Ивашко?

    Димитров — Ивашко. Прогноз (к. 1.98) и ставки на турнир в Софии 28 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на Димитров — Ивашко
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    Григор Димитров
    Болгарин Григор Димитров сыграет против белоруса Ильи Ивашко во втором круге турнира в Софии. Матч пройдет 28 сентября, начало — в 12:00 мск. Димитров — Ивашко: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Димитров

    Димитров не очень удачно провел недавнюю серию турниров в Северной Америке. Пока что с планами по возвращению в топ-10 придется повременить.

    На Открытом чемпионате США Григор в первом раунде легко выиграл у Стива Джонсона, после чего уступил Брэндону Накашиме, не взяв ни сета.

    В Вашингтоне и Монреале Димитров выиграл по одному матчу, а в Цинциннати и Уинстон-Сейлеме выбыл после первого круга.

    Димитров выигрывал турнир в Софии в сезоне-2017.

    Ивашко

    В отличие от Димитрова, который попал в число сеяных, Ивашко стартовал с первого раунда.

    В понедельник Илья провел тяжелейший матч против Микаэля Имера. Все решилось только в третьем сете — белорус сделал брейк при счете 6:5. Хотя перед этим у шведа были хорошие шансы завершить встречу в свою пользу.

    К слову, ига продолжалась почти три с половиной часа. Но тут надо понимать, Ивашко действительно достался непростой соперник.

    Ивашко выиграл как минимум один матч на десяти из 11-ти последних турниров, в которых принимал участие.

    Прогноз и ставка

    На Димитрова в этом матче можно поставить за 1.98, победу Ивашко букмекеры предлагают за 1.83.

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    В прошлом году Григор обыграл белоруса в Женеве. Но вскоре Ивашко взял реванш на турнире в Вашингтоне.

    Очевидно, что Димитрова ждет сложный матч, но надо учитывать, что на домашнем турнире у него будет особенный настрой. Ну и самое главное — болгарин по-прежнему играет на высочайшем уровне, когда его ничего не беспокоит.

    Ставка — победа Димитрова за 1.98.

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    Димитров — Ивашко: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты матча 28.09.2022. Прогнозы на теннис. Сможет ли Димитров обыграть Ивашко?
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