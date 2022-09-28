Димитров
Димитров не очень удачно провел недавнюю серию турниров в Северной Америке. Пока что с планами по возвращению в топ-10 придется повременить.
На Открытом чемпионате США Григор в первом раунде легко выиграл у Стива Джонсона, после чего уступил Брэндону Накашиме, не взяв ни сета.
В Вашингтоне и Монреале Димитров выиграл по одному матчу, а в Цинциннати и Уинстон-Сейлеме выбыл после первого круга.
Димитров выигрывал турнир в Софии в сезоне-2017.
Ивашко
В отличие от Димитрова, который попал в число сеяных, Ивашко стартовал с первого раунда.
В понедельник Илья провел тяжелейший матч против Микаэля Имера. Все решилось только в третьем сете — белорус сделал брейк при счете 6:5. Хотя перед этим у шведа были хорошие шансы завершить встречу в свою пользу.
К слову, ига продолжалась почти три с половиной часа. Но тут надо понимать, Ивашко действительно достался непростой соперник.
Ивашко выиграл как минимум один матч на десяти из 11-ти последних турниров, в которых принимал участие.
Прогноз и ставка
На Димитрова в этом матче можно поставить за 1.98, победу Ивашко букмекеры предлагают за 1.83.
В прошлом году Григор обыграл белоруса в Женеве. Но вскоре Ивашко взял реванш на турнире в Вашингтоне.
Очевидно, что Димитрова ждет сложный матч, но надо учитывать, что на домашнем турнире у него будет особенный настрой. Ну и самое главное — болгарин по-прежнему играет на высочайшем уровне, когда его ничего не беспокоит.
Ставка — победа Димитрова за 1.98.