Болгарин Григор Димитров сыграет против белоруса Ильи Ивашко во втором круге турнира в Софии. Матч пройдет 28 сентября, начало — в 12:00 мск. Димитров — Ивашко: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Димитров

Димитров не очень удачно провел недавнюю серию турниров в Северной Америке. Пока что с планами по возвращению в топ-10 придется повременить.

На Открытом чемпионате США Григор в первом раунде легко выиграл у Стива Джонсона, после чего уступил Брэндону Накашиме, не взяв ни сета.

В Вашингтоне и Монреале Димитров выиграл по одному матчу, а в Цинциннати и Уинстон-Сейлеме выбыл после первого круга.

Димитров выигрывал турнир в Софии в сезоне-2017.

Ивашко

В отличие от Димитрова, который попал в число сеяных, Ивашко стартовал с первого раунда.

В понедельник Илья провел тяжелейший матч против Микаэля Имера. Все решилось только в третьем сете — белорус сделал брейк при счете 6:5. Хотя перед этим у шведа были хорошие шансы завершить встречу в свою пользу.

К слову, ига продолжалась почти три с половиной часа. Но тут надо понимать, Ивашко действительно достался непростой соперник.

Ивашко выиграл как минимум один матч на десяти из 11-ти последних турниров, в которых принимал участие.

Прогноз и ставка

На Димитрова в этом матче можно поставить за 1.98, победу Ивашко букмекеры предлагают за 1.83.

В прошлом году Григор обыграл белоруса в Женеве. Но вскоре Ивашко взял реванш на турнире в Вашингтоне.

Очевидно, что Димитрова ждет сложный матч, но надо учитывать, что на домашнем турнире у него будет особенный настрой. Ну и самое главное — болгарин по-прежнему играет на высочайшем уровне, когда его ничего не беспокоит.

Ставка — победа Димитрова за 1.98.