Испанка Гарбин Мугурусы сыграет против гречанки Деспины Папамихайл во втором круге турнира в Токио. Матч пройдет 22 сентября, начало — в 06:00 мск. Папамихайл — Мугуруса: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Папамихайл

Папамихайл попала в основную сетку через квалификацию. В решающем раунде отбора она выиграла у японки Химено Сакацуме.

В матче первого круга Деспина одержала уверенную победу над китаянкой Ю Сяоди — 6:4, 6:2.

В Токио Папамихайл прервала серию из шести поражений. На прошлой неделе она не смогла пройти первый круг в Ченнае, проиграв россиянке Оксане Селехметьевой.

В текущем сезоне Папамихайл, никогда не поднимавшаяся в рейтинге выше 147-го места, выиграла лишь два матча на уровне основной сетки WTA.

Мугуруса

Мугуруса тем временем приехала на первый турнир после Открытого чемпионата США.

В Нью-Йорке Гарбин уверенно прошла первые два раунда, а в третьем уступила Петре Квитовой.

Матч против чешской теннисистки превратился в настоящую драму. В третьем сете испанка не подала на матч и не реализовала два матчбола.

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В Торонто Мугуруса выиграла у Кайи Канепи, после чего уступила Белинде Бенчич. А в Цинциннати экс-первая ракетка мира сразу же уступила Елене Рыбакиной.

Прогноз и ставка

Букмекеры не сомневаются в уверенной победе Мугурусы. На Папамихайл в этом матче можно поставить за 8.60.

Все будет зависеть от концентрации Мугурусы. Если у нее действительно есть цель пройти как можно дальше, вряд ли она станет тратить много времени на матч с 213-й ракеткой мира.

Ставка — победа Мугурусы с форой по геймам (-6,5) за 1.97.