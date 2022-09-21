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    Мугуруса сенсационно проиграет 213-й ракетке мира?

    Папамихайл — Мугуруса. Прогноз (к. 1.97) и ставки на турнир в Токио 22 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на Папамихайл — Мугуруса
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    Гарбин Мугурусы
    Испанка Гарбин Мугурусы сыграет против гречанки Деспины Папамихайл во втором круге турнира в Токио. Матч пройдет 22 сентября, начало — в 06:00 мск. Папамихайл — Мугуруса: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Токио. Мужчины 21 Сентября 2022 года
    Despina Papamichail
  • Токио. Мужчины
    •  Despina Papamichail 05:00 Гарбин Мугуруса (Испания) Гарбин Мугуруса (Испания)
  • Токио. Мужчины
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    Папамихайл

    Папамихайл попала в основную сетку через квалификацию. В решающем раунде отбора она выиграла у японки Химено Сакацуме.

    В матче первого круга Деспина одержала уверенную победу над китаянкой Ю Сяоди — 6:4, 6:2.

    В Токио Папамихайл прервала серию из шести поражений. На прошлой неделе она не смогла пройти первый круг в Ченнае, проиграв россиянке Оксане Селехметьевой.

    В текущем сезоне Папамихайл, никогда не поднимавшаяся в рейтинге выше 147-го места, выиграла лишь два матча на уровне основной сетки WTA.

    Мугуруса

    Мугуруса тем временем приехала на первый турнир после Открытого чемпионата США.

    В Нью-Йорке Гарбин уверенно прошла первые два раунда, а в третьем уступила Петре Квитовой.

    Матч против чешской теннисистки превратился в настоящую драму. В третьем сете испанка не подала на матч и не реализовала два матчбола.

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    В Торонто Мугуруса выиграла у Кайи Канепи, после чего уступила Белинде Бенчич. А в Цинциннати экс-первая ракетка мира сразу же уступила Елене Рыбакиной.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры не сомневаются в уверенной победе Мугурусы. На Папамихайл в этом матче можно поставить за 8.60.

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    Все будет зависеть от концентрации Мугурусы. Если у нее действительно есть цель пройти как можно дальше, вряд ли она станет тратить много времени на матч с 213-й ракеткой мира.

    Ставка — победа Мугурусы с форой по геймам (-6,5) за 1.97.

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    Папамихайл — Мугуруса: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 21.09.2022. Прогнозы на теннис. Мугуруса сенсационно проиграет 213-й ракетке мира?
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