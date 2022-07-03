Бельгиец Давид Гоффен сыграет против американца Фрэнсиса Тиафо в четвертом круге Уимблдона. Матч пройдет 3 июля, начало — в 13:00 мск. Гоффен — Тиафо: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Гоффен

Гоффен в третьем раунде обыграл Уго Умбера. Матч получился не самым простым, бельгиец отдал первый сет, но после этого шикарно провел следующие три партии.

Давид гораздо реже ошибался на первой подаче, чем его соперник. И этот нюанс стал ключевым.

Примечательно, что на текущем турнире Гоффен пока что отдал лишь один сет. Перед этим он без проблем выиграл у Раду Албота и Себастьяна Баеса.

В 2019 году Гоффен дошел на Уимблдоне до четвертьфинала.

Тиафо

Тиафо тем временем впервые добрался на британском мэйджоре до четвертого раунда.

В пятницу американский теннисист одержал волевую победу над Александром Бубликом. Фрэнсис не лучшим образом сыграл в первом сете, но в дальнейшем почти не ошибался.

Во втором и третьем сетах Тиафо дожал теннисиста из Казахстана только на тай-брейке, а в четвертой партии ему удалось взять два гейма на приеме.

Все прогнозы на Уимблдон

Все прогнозы на Уимблдон

Все-таки Тиафо неслучайно разгромил Карлоса Алькараса на выставочном турнире в Харлингеме незадолго до старта Уимблдона.

Прогноз и ставка

Букмекеры не видят фаворита в этом матче. И на Гоффена, и на Тиафо можно поставить за 1.94.

Ранее в этом сезоне бельгиец обыграл американца на «Ролан Гаррос». Тиафо тогда взял первый сет, но Гоффен в итоге сделал камбэк.

Ставка — тотал геймов больше 39,0 за 1.82.

В такой игре вполне может дойти и до пятой партии. И наверняка будут тай-брейки.

Можно даже рассмотреть смелую ставку на тотал тай-брейков больше 1,5 за 2.99.