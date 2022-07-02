Чешка Петра Квитова сыграет против испанки Паулы Бадосы в третьем круге Уимблдона. Матч пройдет 2 июля, начало — в 13:00 мск. Бадоса — Квитова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Бадоса

Бадоса легко прошла первые раунды, но в данном случае надо обязательно учитывать уровень ее предыдущих соперниц.

В стартовом матче испанская теннисистка разгромила 236-ю ракетку мира Луизу Чирико из США.

А во втором раунде Бадоса спокойно выиграла у румынки Ирины Марии Бары, занимающей 122-е место в рейтинге WTA.

При этом интересно, что в своем единственном матче на траве перед Уимблдоном Бадоса проиграла 169-й ракетке мира Джоди Анне Беррейдж на турнире в Истбурне.

Лучшим результатом Бадосы на британском мэйджоре пока что остается выход в четвертый круг в 2021 году.

Квитова

Квитова приехала на Уимблдон сразу после победы на турнире в Истбурне — это был ее первый титул на траве с 2018 года. И это довольно неожиданный результат на фоне остальных выступлений Петры в этом сезоне.

Позади у экс-первой ракетки мира несколько непростых месяцев, в течение которых ей никак не удавалось набрать форму из-за постоянных травм. По словам теннисистки, сейчас с ней наконец-то все в порядке.

В первом круге Уимблдона Квитова одержала волевую победу над итальянской Ясмин Паолони.

Все прогнозы на Уимблдон

Во втором матче Петра выиграла у Аны Богдан. И тут стоит обратить внимание на то, что чешка вела 6:1, 5:1, но во второй партии ей пришлось отыгрывать два сетбола при счете 5:6. В итоге двукратная чемпионка британского мэйджора дожала румынку на тай-брейке.

Прогноз и ставка

На Бадосу в этом матче можно поставить за 2.30, победу Квитовой букмекеры предлагают за 1.76.

Все будет зависеть от Петры. Она обыграет Бадосу, если выйдет на матч в оптимальном состоянии.

Дело в том, что в игре против Паолини чешскую теннисистку во втором сете накрыла усталость, из-за которой она едва не позволила сопернице сделать камбэк. По словам Квитовой, она была без сил.

В общем, в данном случае лучше взять ставку на тотал сетов больше 2,5 за 2.61.

Также можно рассмотреть ставку на победу Квитовой в первом сете за 1.82.