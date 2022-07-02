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    Хватит ли Квитовой сил на матч с Бадосой?

    Бадоса — Квитова. Прогноз (к. 2.61) и ставки на Уимблдон 2 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на Бадоса — Квитова
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    Петра Квитова
    Чешка Петра Квитова сыграет против испанки Паулы Бадосы в третьем круге Уимблдона. Матч пройдет 2 июля, начало — в 13:00 мск. Бадоса — Квитова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Уимблдон. Женщины 02 Июля 2022 года
    Паула Бадоса-Хиберт (Испания)
  • Уимблдон. Женщины
    •  Паула Бадоса-Хиберт (Испания) 13:00 Петра Квитова (Чехия) Петра Квитова (Чехия)
  • Уимблдон. Женщины
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    Бадоса

    Бадоса легко прошла первые раунды, но в данном случае надо обязательно учитывать уровень ее предыдущих соперниц.

    В стартовом матче испанская теннисистка разгромила 236-ю ракетку мира Луизу Чирико из США.

    А во втором раунде Бадоса спокойно выиграла у румынки Ирины Марии Бары, занимающей 122-е место в рейтинге WTA.

    При этом интересно, что в своем единственном матче на траве перед Уимблдоном Бадоса проиграла 169-й ракетке мира Джоди Анне Беррейдж на турнире в Истбурне.

    Лучшим результатом Бадосы на британском мэйджоре пока что остается выход в четвертый круг в 2021 году.

    Квитова

    Квитова приехала на Уимблдон сразу после победы на турнире в Истбурне — это был ее первый титул на траве с 2018 года. И это довольно неожиданный результат на фоне остальных выступлений Петры в этом сезоне.

    Позади у экс-первой ракетки мира несколько непростых месяцев, в течение которых ей никак не удавалось набрать форму из-за постоянных травм. По словам теннисистки, сейчас с ней наконец-то все в порядке.

    В первом круге Уимблдона Квитова одержала волевую победу над итальянской Ясмин Паолони.

    Все прогнозы на Уимблдон

    Во втором матче Петра выиграла у Аны Богдан. И тут стоит обратить внимание на то, что чешка вела 6:1, 5:1, но во второй партии ей пришлось отыгрывать два сетбола при счете 5:6. В итоге двукратная чемпионка британского мэйджора дожала румынку на тай-брейке.

    Прогноз и ставка

    На Бадосу в этом матче можно поставить за 2.30, победу Квитовой букмекеры предлагают за 1.76.

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    Все будет зависеть от Петры. Она обыграет Бадосу, если выйдет на матч в оптимальном состоянии.

    Дело в том, что в игре против Паолини чешскую теннисистку во втором сете накрыла усталость, из-за которой она едва не позволила сопернице сделать камбэк. По словам Квитовой, она была без сил.

    В общем, в данном случае лучше взять ставку на тотал сетов больше 2,5 за 2.61.

    Также можно рассмотреть ставку на победу Квитовой в первом сете за 1.82.

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    Бадоса — Квитова: прогноз, ставка (2.61), статистика, коэффициенты матча 02.07.2022. Прогнозы на теннис. Хватит ли Квитовой сил на матч с Бадосой?
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