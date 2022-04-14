Норвежец Каспер Руд сыграет против болгарина Григора Димирова в третьем круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 14 апреля, начало — в 12:00 мск. Руд — Димитров: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Руд

Руд после финала «Мастерса» в Майами, где он проиграл Карлосу Алькарасу, хотел выступить в Марракеше, но планы пришлось подкорректировать.

На единственный турнир ATP на африканском континенте Каспер не поехал из-за внезапно потревожившего его зуба мудрости.

Но стартовый матч против Хольгера Руне в Монте-Карло был не первым для норвежца на грунте в этом сезоне. Еще в феврале он выиграл турнир в Буэнос-Айресе, победив в финале Диего Шварцмана.

А встреча с Руне получилась на удивление напряженной. Руд с трудом дожал 18-летнего датчанина на тай-брейке в первом сете, а во второй партии, очень нервной, взяз гейм на приеме при счете 7:5. Несмотря на победу, это был не самый лучший матч Руда на его любимом грунте.

Димитров

Димитров тем временем стартовал с первого раунда. Болгарин начал с победы над Николозом Басилашвили. Григор уверенно взял первый сет, а по ходу второго грузинский теннисист снялся.

Во втором круге у Димитрова было заметно больше проблем. Экс-третья ракетка мира не очень удачно начал встречу с Душаном Лайовичем, который выиграл первый сет. Но во второй и третьей партиях Димитров доминировал.

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Димитров третий раз в сезоне выиграл два матча подряд. В прошлом месяце ему удалось дойти до четвертьфинала в Индиан-Уэллсе.

Прогноз и ставка

На Руда в этом матче можно поставить за 1.24, победу Димитрова букмекеры предлагают за 4.45.

Если Каспер будет играть так же, как в матче с Руне, против Димитрова у него точно будут проблемы.

Но и без этого понятно, что пройти опытного болгарина будет непросто. Григор вполне способен заставить норвежца нервничать даже на грунте.

Ставка — Димитров выиграет хотя бы один сет за 2.19.