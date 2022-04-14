ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 1
    •
  • 0
    •

    Димитров воспользуется ошибками Руда?

    Руд — Димитров. Прогноз (к. 2.19) и ставки на «Мастерс» в Монте-Карло 14 апреля 2022 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Григор Димитров
    Прогноз и ставки на Руд — Димитров
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Каспер Руд
    Норвежец Каспер Руд сыграет против болгарина Григора Димирова в третьем круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 14 апреля, начало — в 12:00 мск. Руд — Димитров: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Теннис. Монте-Карло. Мужчины 14 Апреля 2022 года
    Каспер Рууд (Норвегия)
  • Монте-Карло. Мужчины
    •  Каспер Рууд (Норвегия) 12:00 Григор Димитров (Болгария) Григор Димитров (Болгария)
  • Монте-Карло. Мужчины
    •

    Руд

    Руд после финала «Мастерса» в Майами, где он проиграл Карлосу Алькарасу, хотел выступить в Марракеше, но планы пришлось подкорректировать.

    На единственный турнир ATP на африканском континенте Каспер не поехал из-за внезапно потревожившего его зуба мудрости.

    Но стартовый матч против Хольгера Руне в Монте-Карло был не первым для норвежца на грунте в этом сезоне. Еще в феврале он выиграл турнир в Буэнос-Айресе, победив в финале Диего Шварцмана.

    А встреча с Руне получилась на удивление напряженной. Руд с трудом дожал 18-летнего датчанина на тай-брейке в первом сете, а во второй партии, очень нервной, взяз гейм на приеме при счете 7:5. Несмотря на победу, это был не самый лучший матч Руда на его любимом грунте.

    Димитров

    Димитров тем временем стартовал с первого раунда. Болгарин начал с победы над Николозом Басилашвили. Григор уверенно взял первый сет, а по ходу второго грузинский теннисист снялся.

    Во втором круге у Димитрова было заметно больше проблем. Экс-третья ракетка мира не очень удачно начал встречу с Душаном Лайовичем, который выиграл первый сет. Но во второй и третьей партиях Димитров доминировал.

    Все прогнозы на теннис

    Димитров третий раз в сезоне выиграл два матча подряд. В прошлом месяце ему удалось дойти до четвертьфинала в Индиан-Уэллсе.

    Прогноз и ставка

    На Руда в этом матче можно поставить за 1.24, победу Димитрова букмекеры предлагают за 4.45.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet

    Если Каспер будет играть так же, как в матче с Руне, против Димитрова у него точно будут проблемы.

    Но и без этого понятно, что пройти опытного болгарина будет непросто. Григор вполне способен заставить норвежца нервничать даже на грунте.

    Ставка — Димитров выиграет хотя бы один сет за 2.19.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.12
  • Прогноз на матч Атлетико — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.56
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  5.30
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  5.00
  • Прогноз на матч Атлетико — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.65
  • Прогноз на матч Атлетико — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.81
  • Экспресс дня 13 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Филадельфия — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.67
  • Прогноз на матч Атланта — Шарлотт
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:00
    •  2.58
  • Прогноз на матч Коламбус — Монреаль
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.93
  • Прогноз на матч Нью-Орлеан — Сан-Антонио
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Фриц — Корда
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч СКА — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Руд — Димитров: прогноз, ставка (2.19), статистика, коэффициенты матча 14.04.2022. Прогнозы на теннис. Димитров воспользуется ошибками Руда?
  • 0
    •
  • 1
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры