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    У Рублева снова будут проблемы против француза?

    Бонзи — Рублев. Прогноз (к. 1.91) и ставки на турнир в Марселе 19 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на Бонзи — Рублев
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    Андрей Рублев
    Россиянин Андрей Рублев сыграет против француза Бенжамена Бонзи в полуфинале турнира в Марселе. Матч пройдет 19 февраля, начало — в 17:00 мск. Бонзи — Рублев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Марсель. Мужчины 19 Февраля 2022 года
    Benjamin Bonzi
  • Марсель. Мужчины
    •  Benjamin Bonzi 17:00 Андрей Рублёв (Россия) Андрей Рублёв (Россия)
  • Марсель. Мужчины
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    Бонзи

    Бонзи в четвертьфинале одержал победу над Асланом Карацевым. Француз провел просто идеальный матч, отдав лишь четыре гейма.

    Бенжамен впервые в карьере обыграл соперника из топ-20 и дошел до полуфинала на уровне ATP.

    Кроме того, на этой неделе она пока не проиграл ни одного сета. Перед встречей с Карацевым французский теннисис обыграл Камила Майхшака и Пьер-Юга Эрбера.

    Рублев

    Рублев попал в число сеяных и стартовал сразу со второго раунда. В первом матче он с трудом выиграл у Ришара Гаске.

    В третьем сете Андрей дожал опытного француза только на тай-брейке. А в четвертьфинале россиянин обыграл еще одного теннисиста из Франции — Люка Пуя. И здесь для победы тоже понадобилось три сета.

    Все прогнозы на теннис

    На прошлой неделе Рублев дошел до финала в Роттердаме. В шаге от финала его остановил Феликс Оже-Альяссим. Андрей в матче с канадцем слабо провел решающий третий сет.

    Прогноз и ставка

    На Бонзи в этом матче можно поставить за 3.55, победу Рублева букмекеры предлагают за 1.33.

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    Андрей не лучшим образом провел предыдущие матчи на этой неделе, потратив гораздо больше сил, чем ожидалось.

    Но это не значит, что в предстоящем матче будет то же самое. Очевидно, что Рублев способен спокойно победить в двух сетах.

    Ставка — победа Рублева в двух сетах за 1.91.

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    Бонзи — Рублев: прогноз, ставка (1.91), статистика, коэффициенты матча 19.02.2022. Прогнозы на теннис. У Рублева снова будут проблемы против француза?
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