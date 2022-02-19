Россиянин Андрей Рублев сыграет против француза Бенжамена Бонзи в полуфинале турнира в Марселе. Матч пройдет 19 февраля, начало — в 17:00 мск. Бонзи — Рублев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Бонзи

Бонзи в четвертьфинале одержал победу над Асланом Карацевым. Француз провел просто идеальный матч, отдав лишь четыре гейма.

Бенжамен впервые в карьере обыграл соперника из топ-20 и дошел до полуфинала на уровне ATP.

Кроме того, на этой неделе она пока не проиграл ни одного сета. Перед встречей с Карацевым французский теннисис обыграл Камила Майхшака и Пьер-Юга Эрбера.

Рублев

Рублев попал в число сеяных и стартовал сразу со второго раунда. В первом матче он с трудом выиграл у Ришара Гаске.

В третьем сете Андрей дожал опытного француза только на тай-брейке. А в четвертьфинале россиянин обыграл еще одного теннисиста из Франции — Люка Пуя. И здесь для победы тоже понадобилось три сета.

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На прошлой неделе Рублев дошел до финала в Роттердаме. В шаге от финала его остановил Феликс Оже-Альяссим. Андрей в матче с канадцем слабо провел решающий третий сет.

Прогноз и ставка

На Бонзи в этом матче можно поставить за 3.55, победу Рублева букмекеры предлагают за 1.33.

Андрей не лучшим образом провел предыдущие матчи на этой неделе, потратив гораздо больше сил, чем ожидалось.

Но это не значит, что в предстоящем матче будет то же самое. Очевидно, что Рублев способен спокойно победить в двух сетах.

Ставка — победа Рублева в двух сетах за 1.91.