Грек Стефанос Циципас сыграет против аргентинца Себастьяна Баэса во втором круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 20 января, начало — в 06:00 мск. Баэс — Циципас: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Баэс

Баэс впервые в карьере играет на австралийском мэйджоре. И ему с первой же попытки удалось выиграть здесь матч.

В понедельник 21-летний аргентинец одержал победу над испанцем Альбертом Рамосом. Все решилось только в пятой партии. Себастьяну, конечно, чуть-чуть повезло с соперником, но в любом случае это большой успех для него.

В первой половине января Баэс прошел квалификацию сразу на двух турнирах — сначала в Мельбурне, а потом в Сиднее. На уровне основной сетки ему удалось лишь один матч в Сиднее.

Циципас

Циципас, вопреки прогнозам, все-таки успел восстановиться к Australian Open после операции локте. И судя по всему, четвертая ракетка мира находится в неплохой форме.

Во всяком случае, в первом круге Стефанос уверенно выиграл у Микаэля Имера. Швед неплохо сопротивлялся в некоторых геймах, но в итоге все встреча завершилась победой фаворита в трех сетах.

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Но глобальные выводы пока рано делать. Более конкретно рассуждать о шансах Циципаса можно будет только после его встречи с более опасным соперником.

Прогноз и ставка

Букмекеры не сомневаются, что Циципас снова выиграет в трех сетах. На победу Баэса можно поставить за 11.50.

Стефаносу повезло с первыми соперниками. Это как раз те матчи, которые нужны ему сразу после непростой травмы.

Ставка — победа Циципаса в трех сетах за 1.72.

И еще одна ставка — тотал выигранных геймов Баэса меньше 12,5 за 1.90. На харде у аргентинца нет ни малейших шансов бороться с Циципасом за выход в следующий раунд.