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    Сможет ли Циципас обыграть Баэса в трех сетах?

    Баэс — Циципас. Прогноз (к. 1.90) и ставки на Открытый чемпионат Австралии 20 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на Баэс — Циципас
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    Стефанос Циципас
    Грек Стефанос Циципас сыграет против аргентинца Себастьяна Баэса во втором круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 20 января, начало — в 06:00 мск. Баэс — Циципас: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Баэс

    Баэс впервые в карьере играет на австралийском мэйджоре. И ему с первой же попытки удалось выиграть здесь матч.

    В понедельник 21-летний аргентинец одержал победу над испанцем Альбертом Рамосом. Все решилось только в пятой партии. Себастьяну, конечно, чуть-чуть повезло с соперником, но в любом случае это большой успех для него.

    В первой половине января Баэс прошел квалификацию сразу на двух турнирах — сначала в Мельбурне, а потом в Сиднее. На уровне основной сетки ему удалось лишь один матч в Сиднее.

    Циципас

    Циципас, вопреки прогнозам, все-таки успел восстановиться к Australian Open после операции локте. И судя по всему, четвертая ракетка мира находится в неплохой форме.

    Во всяком случае, в первом круге Стефанос уверенно выиграл у Микаэля Имера. Швед неплохо сопротивлялся в некоторых геймах, но в итоге все встреча завершилась победой фаворита в трех сетах.

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    Но глобальные выводы пока рано делать. Более конкретно рассуждать о шансах Циципаса можно будет только после его встречи с более опасным соперником.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры не сомневаются, что Циципас снова выиграет в трех сетах. На победу Баэса можно поставить за 11.50.

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    Стефаносу повезло с первыми соперниками. Это как раз те матчи, которые нужны ему сразу после непростой травмы.

    Ставка — победа Циципаса в трех сетах за 1.72.

    И еще одна ставка — тотал выигранных геймов Баэса меньше 12,5 за 1.90. На харде у аргентинца нет ни малейших шансов бороться с Циципасом за выход в следующий раунд.

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    Баэс — Циципас: прогноз, ставка (1.72), статистика, коэффициенты матча 20.01.2022. Прогнозы на теннис. Сможет ли Циципас обыграть Баэса в трех сетах?
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