Россиянка Дарья Касаткина сыграет против польской теннисистки Магды Линетт во втором круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 20 января, начало — в 05:00 мск. Линетт — Касаткина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Линетт

Линетт второй раз в карьере преодолела первый круг на австралийском мэйджоре. До этого она неплохо выступила в Мельбурне в 2018 году, когда дошла до третьего раунда.

В понедельник польская теннисистка одержала победу над Анастасией Севастовой из Латвии. Очень напряженный матч, но именно Магде удалось дважды в самый важный момент сделать брейк.

В первой половине января Линетт провела только один матч. На турнире в Аделаиде она сразу же проиграла американке Алисон Риск.

Касаткина

Касаткина в первом круге легко выиграла у Штефани Фегеле. И если в первом сете швейцарка еще хоть как-то сопротивлялась, то во втором россиянка позволила ей выиграть лишь один гейм.

Правда, даже в таком матче у Дарьи все равно были проблемы на собственной подаче. Две из четырех геймов Фегеле выиграла на приеме.

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В первой половине января Касаткина, как известно, дошла до полуфинала сначала в Мельбурне, а потом в Сиднее, благодаря чему вернулась в топ-25. В Сиднее ей удалось выиграть у Софии Кенин, Элизы Мертенс и Гарбин Мугурусы.

Прогноз и ставка

На Линетт в этом матче можно поставить за 3.84, победу Касаткиной букмекеры предлагают за 1.28.

С одной стороны, можно сказать, что Касаткина очень круто начала сезон, и, скорее всего, она пройдет дальше. Но есть еще один нюанс. У Дарьи ранее было три непростых матча против Магды.

В прошлом году Касаткиа с трудом выиграла у Линетт в Сан-Хосе, а потом уступила ей в Кливленде, причем разгромно. А еще россиянка проиграла польской теннисистке на Australian Open-2018.

Как раз в таких матчах очень часто все получается совсем наоборот. Хорошо, если мы ошибаемся, но ставку на исход все-таки не будем трогать.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.77.

Также можно рассмотреть ставку на то, что Линетт выиграет хотя бы один сет за 1.82.