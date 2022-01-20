Линетт
Линетт второй раз в карьере преодолела первый круг на австралийском мэйджоре. До этого она неплохо выступила в Мельбурне в 2018 году, когда дошла до третьего раунда.
В понедельник польская теннисистка одержала победу над Анастасией Севастовой из Латвии. Очень напряженный матч, но именно Магде удалось дважды в самый важный момент сделать брейк.
В первой половине января Линетт провела только один матч. На турнире в Аделаиде она сразу же проиграла американке Алисон Риск.
Касаткина
Касаткина в первом круге легко выиграла у Штефани Фегеле. И если в первом сете швейцарка еще хоть как-то сопротивлялась, то во втором россиянка позволила ей выиграть лишь один гейм.
Правда, даже в таком матче у Дарьи все равно были проблемы на собственной подаче. Две из четырех геймов Фегеле выиграла на приеме.
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В первой половине января Касаткина, как известно, дошла до полуфинала сначала в Мельбурне, а потом в Сиднее, благодаря чему вернулась в топ-25. В Сиднее ей удалось выиграть у Софии Кенин, Элизы Мертенс и Гарбин Мугурусы.
Прогноз и ставка
На Линетт в этом матче можно поставить за 3.84, победу Касаткиной букмекеры предлагают за 1.28.
С одной стороны, можно сказать, что Касаткина очень круто начала сезон, и, скорее всего, она пройдет дальше. Но есть еще один нюанс. У Дарьи ранее было три непростых матча против Магды.
В прошлом году Касаткиа с трудом выиграла у Линетт в Сан-Хосе, а потом уступила ей в Кливленде, причем разгромно. А еще россиянка проиграла польской теннисистке на Australian Open-2018.
Как раз в таких матчах очень часто все получается совсем наоборот. Хорошо, если мы ошибаемся, но ставку на исход все-таки не будем трогать.
Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.77.
Также можно рассмотреть ставку на то, что Линетт выиграет хотя бы один сет за 1.82.