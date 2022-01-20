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    У Касаткиной снова будет сложный матч с Линетт?

    Линетт — Касаткина. Прогноз (к. 2.77) и ставки на Открытый чемпионат Австралии 20 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на Линетт — Касаткина
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    Дарья Касаткина
    Россиянка Дарья Касаткина сыграет против польской теннисистки Магды Линетт во втором круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 20 января, начало — в 05:00 мск. Линетт — Касаткина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Australian Open. Женщины 20 Января 2022 года
    Магда Линетт (Польша)
  • Australian Open. Женщины
    •  Магда Линетт (Польша) 05:00 Дарья Касаткина (Россия) Дарья Касаткина (Россия)
  • Australian Open. Женщины
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    Линетт

    Линетт второй раз в карьере преодолела первый круг на австралийском мэйджоре. До этого она неплохо выступила в Мельбурне в 2018 году, когда дошла до третьего раунда.

    В понедельник польская теннисистка одержала победу над Анастасией Севастовой из Латвии. Очень напряженный матч, но именно Магде удалось дважды в самый важный момент сделать брейк.

    В первой половине января Линетт провела только один матч. На турнире в Аделаиде она сразу же проиграла американке Алисон Риск.

    Касаткина

    Касаткина в первом круге легко выиграла у Штефани Фегеле. И если в первом сете швейцарка еще хоть как-то сопротивлялась, то во втором россиянка позволила ей выиграть лишь один гейм.

    Правда, даже в таком матче у Дарьи все равно были проблемы на собственной подаче. Две из четырех геймов Фегеле выиграла на приеме.

    Все прогнозы на Australian Open

    В первой половине января Касаткина, как известно, дошла до полуфинала сначала в Мельбурне, а потом в Сиднее, благодаря чему вернулась в топ-25. В Сиднее ей удалось выиграть у Софии Кенин, Элизы Мертенс и Гарбин Мугурусы.

    Прогноз и ставка

    На Линетт в этом матче можно поставить за 3.84, победу Касаткиной букмекеры предлагают за 1.28.

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    С одной стороны, можно сказать, что Касаткина очень круто начала сезон, и, скорее всего, она пройдет дальше. Но есть еще один нюанс. У Дарьи ранее было три непростых матча против Магды.

    В прошлом году Касаткиа с трудом выиграла у Линетт в Сан-Хосе, а потом уступила ей в Кливленде, причем разгромно. А еще россиянка проиграла польской теннисистке на Australian Open-2018.

    Как раз в таких матчах очень часто все получается совсем наоборот. Хорошо, если мы ошибаемся, но ставку на исход все-таки не будем трогать.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.77.

    Также можно рассмотреть ставку на то, что Линетт выиграет хотя бы один сет за 1.82.

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    Линетт — Касаткина: прогноз, ставка (2.77), статистика, коэффициенты матча 20.01.2022. Прогнозы на теннис. У Касаткиной снова будет сложный матч с Линетт?
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