Испанец Роберто Баутиста-Агут сыграет против серба Душана Лайовича в рамках группового этапа Кубка ATP. Матч пройдет 5 января, начало — в 11:00 мск. Лайович — Баутиста-Агут: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Лайович

Лайович не очень удачно провел первые матчи в новом сезоне. Более того, вторую встречу он не смог доиграть из-за мелкого повреждения.

В стартовом матче Душан уступил норвежцу Касперу Руду. Серб легко отдал первый сет, во втором борьбы было чуть больше, но в целом соперник играл заметно лучше.

В следующей игре Лайович уступил Кристиану Гарину. Хотя начало было неплохим, 33-я ракетка мира взял первый сет, но в итоге в третьей партии при счете 3:0 в пользу соперника сербский теннисист снялся.

Баутиста-Агут

А вот Баутиста-Агут, похоже, здорово подготовился к началу сезона. Испанец выиграл оба предыдущих матча, при этом не отдав ни одного сета.

Сначала Роберто разгромил Кристиана Гарина, позволив чилийцу взять лишь три гейма.

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А потом была победа над Каспером Рудом. Не такая простая, как в предыдущем матче, но испанец действительно показал классный теннис. Во втором сете Баутиста-Агут дожал норвежца на тай-брейке.

Прогноз и ставка

На Лайовича в этом матче можно поставить за 7.50, победу Баутисты-Агута букмекеры предлагают за 1.22.

У Лайовича очень непростая история встреч с испанцем. Семь предыдущих матчей между этими теннисистами завершились в пользу Баутисты-Агута. И очень сомнительно, что у серба получится прервать серию поражений.

Ставка — победа Баутисты-Агута с форой по геймам (-5,0) за 1.95.