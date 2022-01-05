ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Альваро МоратаТрансферный дайджест. 28 декабря — 3 января Френки де Йонг«Барселона» совершила жизненно важный подвиг «Челси» — «Ливерпуль»Драматичный камбек. «Челси» переломил игру с «Ливерпулем», но не добыл победы
  • 14:19
    • Российская лыжница Наталья Непряева выиграла «Тур де Ски»
  • 13:40
    • Медведев обеспечил России досрочную победу над Австралией на ATP Cup
  • 11:46
    • Официально: Ротенберг — главный тренер СКА
  • 14:39
    • Джокович выступит на Australian Open-2022
  • 12:00
    • Сафиуллин вывел Россию вперед в матче с Австралией на ATP Cup
  • 10:18
    • Источник: «Реал» подпишет Мбаппе после матчей ЛЧ с ПСЖ
  • 09:57
    • Ротенберг станет новым главным тренером СКА
    Все новости спорта

    Баутиста-Агут снова обыграет Лайовича?

    Лайович — Баутиста-Агут. Прогноз (к. 1.95) и ставки на Кубок ATP 5 января 2022 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Душан Лайович Прогнозы на Роберто Баутиста-Агут
    Прогноз и ставки на Лайович — Баутиста-Агут
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Роберто Баутиста-Агут
    Испанец Роберто Баутиста-Агут сыграет против серба Душана Лайовича в рамках группового этапа Кубка ATP. Матч пройдет 5 января, начало — в 11:00 мск. Лайович — Баутиста-Агут: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Лайович

    Лайович не очень удачно провел первые матчи в новом сезоне. Более того, вторую встречу он не смог доиграть из-за мелкого повреждения.

    В стартовом матче Душан уступил норвежцу Касперу Руду. Серб легко отдал первый сет, во втором борьбы было чуть больше, но в целом соперник играл заметно лучше.

    В следующей игре Лайович уступил Кристиану Гарину. Хотя начало было неплохим, 33-я ракетка мира взял первый сет, но в итоге в третьей партии при счете 3:0 в пользу соперника сербский теннисист снялся.

    Баутиста-Агут

    А вот Баутиста-Агут, похоже, здорово подготовился к началу сезона. Испанец выиграл оба предыдущих матча, при этом не отдав ни одного сета.

    Сначала Роберто разгромил Кристиана Гарина, позволив чилийцу взять лишь три гейма.

    Все прогнозы на теннис

    А потом была победа над Каспером Рудом. Не такая простая, как в предыдущем матче, но испанец действительно показал классный теннис. Во втором сете Баутиста-Агут дожал норвежца на тай-брейке.

    Прогноз и ставка

    На Лайовича в этом матче можно поставить за 7.50, победу Баутисты-Агута букмекеры предлагают за 1.22.

    100ИгратьБонус новым игрокамvulkan 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    У Лайовича очень непростая история встреч с испанцем. Семь предыдущих матчей между этими теннисистами завершились в пользу Баутисты-Агута. И очень сомнительно, что у серба получится прервать серию поражений.

    Ставка — победа Баутисты-Агута с форой по геймам (-5,0) за 1.95.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.95
  • Прогноз на матч Куньлунь — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Ланс — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.83
  • Экспресс дня 4 января
  • Сегодня в 23:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Понферрадина — Эспаньол
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Кудерметова — Кужмова
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Кливленд — Мемфис
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Юван — Соболенко
  • Теннис
  • Завтра в 03:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Флорида — Калгари
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  4.00
  • Прогноз на матч Касаткина — Калинская
  • Теннис
  • Завтра в 03:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Хуркач — Шварцман
  • Теннис
  • Завтра в 03:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Нью-Йорк — Индиана
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Руд — Гарин
  • Теннис
  • Завтра в 03:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Чикаго — Колорадо
  • Хоккей
  • Завтра в 04:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Роджерс — Саккари
  • Теннис
  • Завтра в 05:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Лайович — Баутиста-Агут: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 05.01.2022. Прогнозы на теннис. Баутиста-Агут снова обыграет Лайовича?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры