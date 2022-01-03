Украинка Элина Свитолина сыграет против россиянки Анастасии Гасановой в первом круге турнира в Аделаиде. Матч пройдет 3 января, начало — в 03:00 мск. Свитолина — Гасанова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Свитолина

Свитолина по итогам минувшего сезона впервые за долгое время выпала из топ-10. Сейчас она занимает в рейтинге 15-е место.

Украинку постоянно критиковали, хотя на самом деле прошлый год был, пусть и не самым простым, но при этом и далеко не самым провальным.

Во-первых, Элина выиграла бронзовую медаль на олимпийском турнире в Токио. В конце августа она стала победительницей турнира в Чикаго, а чуть позже дошла до четвертьфинала на US Open. Сюда же можно добавить четвертый круг на Открытом чемпионате Австралии и полуфинал крупного турнира в Майами.

Так что Свитолину очень часто критикуют совершенно зря, несмотря на то, что ей не удалось удержаться в десятке лучших.

Гасанова

Гасанова пока что находится за пределами топ-100. В текущем рейтинге она 130-я.

В прошлом году у Анастасии были неплохие результаты даже на турнирах WTA. Здесь сразу же вспоминаются третий круг в Абу-Даби и четвертьфинал в Санкт-Петербурге, где ей удалось обыграть Анастасию Павлюченкову.

Осенью Гасанова выиграла два матча на турнире в Нур-Султане и прошла первый круг в Клуж-Напоке.

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Достижений у 22-летней теннисистки пока не так уж и много, но определенный прогресс в ее игре присутствует.

Прогноз и ставка

На Свитолину в этом матче можно поставить за 1.15, победу Гасановой букмекеры предлагают за 6.05.

Украинка нередко допускает много ошибок на своей подаче, поэтому у Гасановой будет шанс как минимум избежать разгромного поражения.

Ставка — тотал выигранных геймов Гасановой больше 7,0 за 1.91.

И еще один вариант, но уже более опасный, — ставка на то, что Гасанова выиграет хотя бы один сет за 2.57.