ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    РодриАПЛ. «Ман Сити» победил «Арсенал», «Челси» сыграет с «Ливерпулем» Кадр из Assassin's Creed ValhallaХоккей, футбол, супергерои или целая метавселенная? Во что поиграть на праздниках? «Сент-Луис»НХЛ. «Сент-Луис» забросил шесть шайб «Миннесоте», «Торонто» разгромил «Оттаву»
  • 10:00
    • Россия выиграла у Франции в первом матче Кубка ATP
  • 08:12
    • Медведев проиграл Умберу на ATP Cup
  • 13:55
    • Источник: Смолов станет игроком московского «Динамо»
  • 22:54
    • Ковач уволен с поста главного тренера «Монако»
  • 22:32
    • «Вест Хэм» на выезде победил «Кристал Пэлас»
  • 21:09
    • «Спартак» — самый популярный российский клуб в соцсетях по итогам 2021 года
    Все новости спорта

    Сможет ли Гасанова удивить Свитолину?

    Свитолина — Гасанова. Прогноз (к. 1.91) и ставки на турнир в Аделаиде 3 января 2022 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA Прогнозы на Элина Свитолина
    Прогноз и ставки на Свитолина — Гасанова
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Элина Свитолина
    Украинка Элина Свитолина сыграет против россиянки Анастасии Гасановой в первом круге турнира в Аделаиде. Матч пройдет 3 января, начало — в 03:00 мск. Свитолина — Гасанова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Свитолина

    Свитолина по итогам минувшего сезона впервые за долгое время выпала из топ-10. Сейчас она занимает в рейтинге 15-е место.

    Украинку постоянно критиковали, хотя на самом деле прошлый год был, пусть и не самым простым, но при этом и далеко не самым провальным.

    Во-первых, Элина выиграла бронзовую медаль на олимпийском турнире в Токио. В конце августа она стала победительницей турнира в Чикаго, а чуть позже дошла до четвертьфинала на US Open. Сюда же можно добавить четвертый круг на Открытом чемпионате Австралии и полуфинал крупного турнира в Майами.

    Так что Свитолину очень часто критикуют совершенно зря, несмотря на то, что ей не удалось удержаться в десятке лучших.

    Гасанова

    Гасанова пока что находится за пределами топ-100. В текущем рейтинге она 130-я.

    В прошлом году у Анастасии были неплохие результаты даже на турнирах WTA. Здесь сразу же вспоминаются третий круг в Абу-Даби и четвертьфинал в Санкт-Петербурге, где ей удалось обыграть Анастасию Павлюченкову.

    Осенью Гасанова выиграла два матча на турнире в Нур-Султане и прошла первый круг в Клуж-Напоке.

    Все прогнозы на теннис

    Достижений у 22-летней теннисистки пока не так уж и много, но определенный прогресс в ее игре присутствует.

    Прогноз и ставка

    На Свитолину в этом матче можно поставить за 1.15, победу Гасановой букмекеры предлагают за 6.05.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Украинка нередко допускает много ошибок на своей подаче, поэтому у Гасановой будет шанс как минимум избежать разгромного поражения.

    Ставка — тотал выигранных геймов Гасановой больше 7,0 за 1.91.

    И еще один вариант, но уже более опасный, — ставка на то, что Гасанова выиграет хотя бы один сет за 2.57.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.35
  • Прогноз на матч Хетафе — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Альмерия — Картахена
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Вальядолид — Леганес
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Лидс — Бёрнли
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Эвертон — Брайтон
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Брентфорд — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Блэкберн Роверс — Хаддерсфилд
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Вест Бромвич — Кардифф
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Атлетико — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  2.07
  • Прогноз на матч Эльче — Гранада
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  3.00
  • Прогноз на матч Челси — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  3.04
  • Прогноз на матч Уэска — Жирона
  • Футбол
  • Сегодня в 20:15
    •  1.82
  • Прогноз на матч Алавес — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Свитолина — Гасанова: прогноз, ставка (1.91), статистика, коэффициенты матча 03.01.2022. Прогнозы на теннис. Сможет ли Гасанова удивить Свитолину?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры