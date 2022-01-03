Белоруска Виктория Азаренко сыграет против испанки Паулы Бадосы в первом круге турнира в Аделаиде. Матч пройдет 3 января, начало — в 03:00 мск. Бадоса — Азаренко: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Бадоса

Бадоса стала одним из главных открытий минувшего сезона , по итогам которого она поднялась в рейтинге на восьмое место.

В первой половине прошлого года Паула выиграла титул в Белграде, дошла до полуфинала на крупном турнире в Мадриде и Чарльстоне, а также до четвертьфинала на «Ролан Гаррос».

И как ни странно, на харде Бадоса играет не хуже, чем на грунте. В конце августа 24-летняя теннисистка вышла в четвертьфинал в Цинциннати. Потом, правда, было сенсационное поражение от Варвары Грачевой во втором круге US Open. Но уже в середине октября Паула стала победительницей престижного турнира в Индиан-Уэллсе.

А в ноябре Бадоса вышла в полуфинал Итогового турнира. Интересно, что в первом матче группового этапа она разгромила Арину Соболенко, забрав второй сет со счетом 6:0.

Азаренко

Азаренко тем временем занимает 27-е место, но в ее случае смотреть на рейтинг нет смысла. Важно понимать, в каком состоянии находится белорусская теннисистка.

Если ее не тревожат травмы, она вполне может претендовать на победу в любом турнире.

Например, в октябре Виктория спокойно дошла до финала в Индиан-Уэлссе, где в решающем матче проиграла как раз Бадосе. Испанка взяла два сета на тай-брейке.

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Кроме того, Азаренко выиграла минимум по два матча на всех турнирах североамериканской серии, включая US Open.

Прогноз и ставка

На Бадосу в этом матче можно поставить за 1.76, победу Азаренко букмекеры предлагают за 2.11.

Скорее всего, теннисисткам, как и в Индиан-Уэллсе, снова понадобится дополнительная партия.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.45.

Многое будет зависеть от физического состояния Азаренко, которая вполне способна остановить Бадосу, если ее ничего не беспокоит.

Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 4.60.