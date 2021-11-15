Испанка Гарбин Мугуруса сыграет против эстонки Анетт Контавейт в заключительном туре группового этапа Итогового турнира WTA. Матч пройдет 15 ноября в Гвадалахаре (Мексика), начало — в 04:30 мск. Мугуруса — Контавейт: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Мугуруса

У Мугурусы после двух матчей есть одна победа, благодаря которой он сохраняет неплохие шансы на выход в полуфинал.

Во втором туре Гарбин одержала волевую победу над Барборой Крейчиковой. Испанка плохо провела первый сет, но все-таки смогла вернуться в игру.

И, к слову, не в последнюю очередь благодаря внушительной поддержке на трибунах. Судя по всему, в Гвадалахаре очень хотят, чтобы Итоговый турнир выиграла Мугуруса.

В первом матче против Каролины Плишковой экс-первая ракетка мира тоже неплохо играла, но в итоге уступила в трех сетах.

Контавейт

Контавейт тем временем уже гарантировала себе место в полуфинале. Невероятная эстонка стартовала в Гвадалахаре с двух побед.

В стартовом матче Анетт легко выиграла у Барборы Крейчиковой, а после этого разгромила Каролину Плишкову.

В этом сложно поверить, но Контавейт до сих пор не проиграла на Итоговом ни одного гейма на своей подаче .

Все прогнозы на теннис

Победная серия Контавейт составляет уже 12 матчей. 25-летняя теннисистка выиграла 28 из 31 последнего матча.

Прогноз и ставка

На Мугурусу в этом матче можно поставить за 2.43, победу Контавейт букмекеры предлагают за 1.69.

Вряд ли тут стоит рассуждать о мотивации. Несмотря на то, что Контавейт уже обеспечила себе участие в полуфинале, можно не сомневаться, что в предстоящем матче она тоже будет играть на победу.

Мугуруса же по-прежнему действует крайне неуверенно, много ошибается. В каком-то смысле ей даже повезло, что она выиграла у Крейчиковой.

И да, в конце октября на Кубке Кремля Анетт разгромила Гарбин со счетом 6:1, 6:1.

Ставка — победа Контавейт в двух сетах за 2.45.

Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Мугурусы меньше 11,5 за 2.14.