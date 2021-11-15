Мугуруса
У Мугурусы после двух матчей есть одна победа, благодаря которой он сохраняет неплохие шансы на выход в полуфинал.
Во втором туре Гарбин одержала волевую победу над Барборой Крейчиковой. Испанка плохо провела первый сет, но все-таки смогла вернуться в игру.
И, к слову, не в последнюю очередь благодаря внушительной поддержке на трибунах. Судя по всему, в Гвадалахаре очень хотят, чтобы Итоговый турнир выиграла Мугуруса.
В первом матче против Каролины Плишковой экс-первая ракетка мира тоже неплохо играла, но в итоге уступила в трех сетах.
Контавейт
Контавейт тем временем уже гарантировала себе место в полуфинале. Невероятная эстонка стартовала в Гвадалахаре с двух побед.
В стартовом матче Анетт легко выиграла у Барборы Крейчиковой, а после этого разгромила Каролину Плишкову.
В этом сложно поверить, но Контавейт до сих пор
Победная серия Контавейт составляет уже 12 матчей. 25-летняя теннисистка выиграла 28 из 31 последнего матча.
Прогноз и ставка
На Мугурусу в этом матче можно поставить за 2.43, победу Контавейт букмекеры предлагают за 1.69.
Вряд ли тут стоит рассуждать о мотивации. Несмотря на то, что Контавейт уже обеспечила себе участие в полуфинале, можно не сомневаться, что в предстоящем матче она тоже будет играть на победу.
Мугуруса же по-прежнему действует крайне неуверенно, много ошибается. В каком-то смысле ей даже повезло, что она выиграла у Крейчиковой.
И да, в конце октября на Кубке Кремля Анетт разгромила Гарбин со счетом 6:1, 6:1.
Ставка — победа Контавейт в двух сетах за 2.45.
Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Мугурусы меньше 11,5 за 2.14.