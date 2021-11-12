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    Сможет ли Тиафо обыграть Пола?

    Пол — Тиафо. Прогноз (к. 2.23) и ставки на турнир в Стокгольме 12 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Пол — Тиафо
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    Фрэнсис Тиафо
    Американец Фрэнсис Тиафо сыграет против соотечественника Томми Пола в полуфинале турнира в Стокгольме. Матч пройдет 12 ноября, начало — в 20:00 мск. Пол — Тиафо: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Пол

    Пол пробился в полуфинал благодаря победе над Энди Марреем. Как и ожидалось, американец стал сложным соперником для экс-первой ракетки мира.

    Томми здорово провел первый сет, проиграл второй, а в решающем снова доминировал. Американец делал все для того, чтобы Маррей как можно больше бегал, тратил сил, и в итоге эта тактика принесла успех.

    Ранее на этой неделе Пол также выиграл у Лео Борга (сын легендарного Бьорна Борга) и Тейлора Фрица, которым не отдал ни одного сета.

    Пол пока что находится в рейтинге на 52-м месте, но очевидно, что уже в ближайшем будущем он приблизится как минимум к топ-20.

    Тиафо

    У Тиафо в полуфинале тоже был матч из трех сетов. Очень своеобразная игра против Дэна Эванса.

    Фрэнсис отдал первый сет 1:6, но потом с таким же счетом взял две следующие партии. Такое часто можно встретить в женском теннисе, но не в мужском.

    Но все-таки важно, что после провала в начале матча в дальнейшем Тиафо играл практически без ошибок.

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    У Педро Мартинеса и Эльяза Имера американский теннисист выиграл в двух сетах.

    Прогноз и ставка

    На Пола в этом матче можно поставить за 2.44, победу Тиафо букмекеры предлагают за 1.61.

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    Скорее всего, теннисистов ждет еще один трехсетовый матч. Шансы на победу в данном случае 50 на 50, фаворита выделить сложно.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.23.

    Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 2.11.

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    Пол — Тиафо: прогноз, ставка (2.23), статистика, коэффициенты матча 12.11.2021. Прогнозы на теннис. Сможет ли Тиафо обыграть Пола?
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