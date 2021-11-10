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    Эванс обыграет Давидовича-Фокину в двух сетах?

    Эванс — Давидович-Фокина. Прогноз (к. 1.90) и ставки на турнир в Стокгольме 10 ноября 2021 года

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    Дэн Эванс
    Британец Дэн Эванс сыграет против испанца Алехандро Давидовича-Фокины во втором круге турнира в Стокгольме. Матч пройдет 10 ноября, начало — в 14:00 мск. Эванс — Давидович-Фокина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Эванс

    Эванс в первый день ноября проиграл Александру Бублику на «Мастерсе» в Париже. Это был стартовый раунд. Британец здорово провел первый сет, но в итоге позволил сопернику сделать камбэк.

    На турнире в Вене Дэн тоже не выиграл ни одного матча. Здесь ему тоже сразу достался непростой соперник. Эванс уступил в двух сетах Карлосу Алькарасу.

    Если брать последние пару месяцев, то главным успехом тут можно считать выход в четвертый раунд Открытого чемпионата США. Дальше Эванса не пустил Даниил Медведев. Но в целом результат неплохой, далеко не всем удается пройти три круга на турнире Большого шлема.

    На турнире в Сан-Диего и на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе Эванс выиграл по одному матчу.

    Давидович-Фокина

    У Давидовича-Фокины явно не хватило сил на весь сезон. Испанец очень слабо провел вторую половину года.

    Исключением тут стал только турнир в Антверпене. Здесь Алехандро выиграл два матча, после чего уступил американцу Дженсону Бруксби, при этом отдав второй сет со счетом 0:6.

    На «Мастерсе» в Париже 22-летний теннисист сразу же проиграл хорвату Марину Чиличу.

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    В Стокгольме Давидович-Фокина стартовал с победы над Маккензи Макдональдом. Дожать американца получилось только в третьем сете, но какого-то заметно превосходства в этой игре у испанца не было.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры не видят фаворита в этом матче. На Эванса можно поставить за 1.90, а на Давидовича-Фокину — за 1.94.

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    На самом деле, есть большие сомнения в том, что испанец сможет остановить упертого британца. Эванс обыграет Давидовича-Фокину в том числе благодаря своему характеру.

    Ставка — победа Эванса за 1.90.

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    Эванс — Давидович-Фокина: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 10.11.2021. Прогнозы на теннис. Эванс обыграет Давидовича-Фокину в двух сетах?
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