Британец Дэн Эванс сыграет против испанца Алехандро Давидовича-Фокины во втором круге турнира в Стокгольме. Матч пройдет 10 ноября, начало — в 14:00 мск. Эванс — Давидович-Фокина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Эванс

Эванс в первый день ноября проиграл Александру Бублику на «Мастерсе» в Париже. Это был стартовый раунд. Британец здорово провел первый сет, но в итоге позволил сопернику сделать камбэк.

На турнире в Вене Дэн тоже не выиграл ни одного матча. Здесь ему тоже сразу достался непростой соперник. Эванс уступил в двух сетах Карлосу Алькарасу.

Если брать последние пару месяцев, то главным успехом тут можно считать выход в четвертый раунд Открытого чемпионата США. Дальше Эванса не пустил Даниил Медведев. Но в целом результат неплохой, далеко не всем удается пройти три круга на турнире Большого шлема.

На турнире в Сан-Диего и на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе Эванс выиграл по одному матчу.

Давидович-Фокина

У Давидовича-Фокины явно не хватило сил на весь сезон. Испанец очень слабо провел вторую половину года.

Исключением тут стал только турнир в Антверпене. Здесь Алехандро выиграл два матча, после чего уступил американцу Дженсону Бруксби, при этом отдав второй сет со счетом 0:6.

На «Мастерсе» в Париже 22-летний теннисист сразу же проиграл хорвату Марину Чиличу.

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В Стокгольме Давидович-Фокина стартовал с победы над Маккензи Макдональдом. Дожать американца получилось только в третьем сете, но какого-то заметно превосходства в этой игре у испанца не было.

Прогноз и ставка

Букмекеры не видят фаворита в этом матче. На Эванса можно поставить за 1.90, а на Давидовича-Фокину — за 1.94.

На самом деле, есть большие сомнения в том, что испанец сможет остановить упертого британца. Эванс обыграет Давидовича-Фокину в том числе благодаря своему характеру.

Ставка — победа Эванса за 1.90.