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    Сможет ли Зверев обыграть Краиновича с разгромным счетом?

    Краинович — Зверев. Прогноз (к. 1.89) и ставки на турнир в Вене 26 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Краинович — Зверев
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    Александр Зверев
    Немец Александр Зверев сыграет против серба Филипа Краиновича в первом круге турнира в Вене. Матч пройдет 26 октября, начало — в 12:00 мск. Краинович — Зверев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Краинович

    У Краиновича за последние несколько месяцев был только один успешный турнир. В начале октября серб дошел до полуфинала в Софии. Сначала Филип обыграл Александара Лазарова, Ласло Дьере и Камила Майхжака, а потом уступил Яннику Синнеру.

    На «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе Краинович уступил в третьем раунде россиянин Даниилу Медведеву. В одном из сетов все решилось только на тай-брейке.

    На турнирах в Нур-Султане и Москве Краинович вылетел после первого раунда, проиграв Джеймсу Дакворту и Педро Мартинесу соответственно.

    Зверев

    Зверев тем временем за последние два месяца провел только два турнира. В сентябре немец дошел до полуфинала на Открытом чемпионате США. В Нью-Йорке Зверев не смог обыграть Новака Джоковича, который в итоге уступил в решающем матче Даниилу Медведеву.

    А в середине октября Зверев выступил на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе. Результат разочаровал четвертую ракетку мира. В четвертьфинале он уступил Тейлору Фрицу, при этом не реализовав два матчбола.

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    Лучшим результатом Зверева на турнире в Вене остается выход в четвертьфинал в 2017 году.

    Прогноз и ставка

    На Краиновича в этом матче можно поставить за 6.90, победу Зверева букмекеры предлагают за 1.12.

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    Здесь все будет зависеть от настроя Зверева. Если не будет проблем с мотивацией, немец легко выиграет в предстоящем матче.

    Ставка — победа Зверева с форой (-5,0) за 1.89.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал геймов второго сета меньше 9,5 за 1.76.

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    Краинович — Зверев: прогноз, ставка (1.89), статистика, коэффициенты матча 26.10.2021. Прогнозы на теннис. Сможет ли Зверев обыграть Краиновича с разгромным счетом?
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