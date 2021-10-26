Немец Александр Зверев сыграет против серба Филипа Краиновича в первом круге турнира в Вене. Матч пройдет 26 октября, начало — в 12:00 мск. Краинович — Зверев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Краинович

У Краиновича за последние несколько месяцев был только один успешный турнир. В начале октября серб дошел до полуфинала в Софии. Сначала Филип обыграл Александара Лазарова, Ласло Дьере и Камила Майхжака, а потом уступил Яннику Синнеру.

На «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе Краинович уступил в третьем раунде россиянин Даниилу Медведеву. В одном из сетов все решилось только на тай-брейке.

На турнирах в Нур-Султане и Москве Краинович вылетел после первого раунда, проиграв Джеймсу Дакворту и Педро Мартинесу соответственно.

Зверев

Зверев тем временем за последние два месяца провел только два турнира. В сентябре немец дошел до полуфинала на Открытом чемпионате США. В Нью-Йорке Зверев не смог обыграть Новака Джоковича, который в итоге уступил в решающем матче Даниилу Медведеву.

А в середине октября Зверев выступил на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе. Результат разочаровал четвертую ракетку мира. В четвертьфинале он уступил Тейлору Фрицу, при этом не реализовав два матчбола.

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Лучшим результатом Зверева на турнире в Вене остается выход в четвертьфинал в 2017 году.

Прогноз и ставка

На Краиновича в этом матче можно поставить за 6.90, победу Зверева букмекеры предлагают за 1.12.

Здесь все будет зависеть от настроя Зверева. Если не будет проблем с мотивацией, немец легко выиграет в предстоящем матче.

Ставка — победа Зверева с форой (-5,0) за 1.89.

Также можно рассмотреть ставку на тотал геймов второго сета меньше 9,5 за 1.76.