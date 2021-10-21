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    Хватит ли Маррею сил на матч против Шварцмана?

    Маррей — Шварцман. Прогноз (к. 2.03) и ставки на турнир в Антверпене 21 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Маррей — Шварцман
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    Энди Маррей
    Британец Энди Маррей сыграет против аргентинца Диего Шварцмана во втором круге туррнира в бельгийском Антверпене. Матч пройдет 21 октября, начало — в 12:00 мск. Маррей — Шварцман: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Маррей

    У Маррея в первом круге был сумасшедший матч против Фрэнсиса Тиафо, продолжавшийся почти четыре часа.

    Все три сета завершились тай-брейком. И тут показательно, что Маррею хватило сил на столь энергозатратный матч. В его ситуации это очень ценная победа.

    На недавнем «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе бывшая первая ракетка мира обыграл француза Адриана Маннарино и испанца Карлоса Алькараса. Потом было поражение от Александра Зверева, но даже здесь британец показал очень достойный теннис.

    Шварцман

    Шварцман тем временем стартует в Антверпене сразу со второго круга. Здесь он одие из тех, кто попал в число сеяных.

    На прошлой неделе Диего дошел до четвертьфинала в Индиан-Уэллсе. В четвертом круге аргентинец неожиданно легко выиграл у Каспера Рууда. Правда, потом точно так же, почти без шансов, уступил Кэмерону Норри.

    Все прогнозы на теннис

    И в целом Шварцман вполне успешно провел серию турниров в Северной Америке. На US Open 13-я ракетка мира остановился в четвертом круге, на турнире в Сан-Диего в четвертьфинале, а на «Мастерсе» в Цинциннати — в третьем раунде.

    Шварцман дважды доходил до финала в Антверпене — в 2016 и 2017 году.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры не видят фаворита в этом матче. На Маррея в этом матче можно поставить за 1.82, а на Шварцмана — за 2.03.

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    Маррей действительно добился серьезного прогресса за последние месяцы, но есть опасение, что он банально не успеет восстановиться после матча с Тиафо. Четыре часа на корте — для Энди это уже испытание.

    Поэтому в такой ситуации выбираем ставку на победу Шварцмана за 2.03.

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    Маррей — Шварцман: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 21.10.2021. Прогнозы на теннис. Хватит ли Маррею сил на матч против Шварцмана?
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