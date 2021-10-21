Британец Энди Маррей сыграет против аргентинца Диего Шварцмана во втором круге туррнира в бельгийском Антверпене. Матч пройдет 21 октября, начало — в 12:00 мск. Маррей — Шварцман: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Маррей

У Маррея в первом круге был сумасшедший матч против Фрэнсиса Тиафо, продолжавшийся почти четыре часа.

Все три сета завершились тай-брейком. И тут показательно, что Маррею хватило сил на столь энергозатратный матч. В его ситуации это очень ценная победа.

На недавнем «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе бывшая первая ракетка мира обыграл француза Адриана Маннарино и испанца Карлоса Алькараса. Потом было поражение от Александра Зверева, но даже здесь британец показал очень достойный теннис.

Шварцман

Шварцман тем временем стартует в Антверпене сразу со второго круга. Здесь он одие из тех, кто попал в число сеяных.

На прошлой неделе Диего дошел до четвертьфинала в Индиан-Уэллсе. В четвертом круге аргентинец неожиданно легко выиграл у Каспера Рууда. Правда, потом точно так же, почти без шансов, уступил Кэмерону Норри.

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И в целом Шварцман вполне успешно провел серию турниров в Северной Америке. На US Open 13-я ракетка мира остановился в четвертом круге, на турнире в Сан-Диего в четвертьфинале, а на «Мастерсе» в Цинциннати — в третьем раунде.

Шварцман дважды доходил до финала в Антверпене — в 2016 и 2017 году.

Прогноз и ставка

Букмекеры не видят фаворита в этом матче. На Маррея в этом матче можно поставить за 1.82, а на Шварцмана — за 2.03.

Маррей действительно добился серьезного прогресса за последние месяцы, но есть опасение, что он банально не успеет восстановиться после матча с Тиафо. Четыре часа на корте — для Энди это уже испытание.

Поэтому в такой ситуации выбираем ставку на победу Шварцмана за 2.03.