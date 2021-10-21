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    Сможет ли Симон взять хотя бы сет в матче с Макдональдом?

    Симон — Макдональд. Прогноз (к. 1.87) и ставки на Кубок Кремля 21 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Симон — Макдональд
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    Жиль Симон
    Француз Жиль Симон сыграет против американца Маккензи Макдональда во втором круге Кубка Кремля. Матч пройдет 21 октября в Москве, начало — в 20:00 мск. Симон — Макдональд: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Симон

    Симон в первом круге выиграл у Ласло Дьере. Более того, это была волевая победа.

    Француз проиграл первый сет, но в итоге сделал камбэк. И этот результат вполне тянет на сенсацию, учитывая то, как Жиль проводит текущий сезон.

    Перед поездкой в Москву Симон, упавший в рейтинге уже на 117-е место, проиграл пять матчей кряду.

    Бывшая шестая ракетка мира не смог преодолеть первый раунд на четырех скромных турнирах во Франции.

    Кубок Кремля — всего лишь четвертый турнир ATP в этом году, на котором Симон смог пройти первый круг.

    Макдональд

    Тем временем Макдональд поднялся в рейтинге уже на 55-е место, что позволяет ему сразу попадать в основную сетку всех турниров.

    В начале августа Маккензи едва не взял титул в Вашингтоне. В решающем матче американец уступил итальянцу Яннику Синнеру. По ходу турнира ему удалось обыграть Ника Кирьоса и Кея Нисикори.

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    На «Мастерсе» в Торонто Макдональд проиграл в стартовом раунде, а в Цинциннати, на US Open в Индиан-Уэллсе он выиграл по одному матчу. В двух случаях 26-летнего теннисиста остановил Даниил Медведев.

    Прогноз и ставка

    На Симона в этом матча можно поставить за 3.52, победу Макдональда букмекеры предлагают за 1.32.

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    Очевидно, что на одном опыте далеко не уедешь. Симону с большим трудом даются матчи против абсолютно любых соперников.

    Если Макдональд будет надежен на своей подаче, проблем в предстоящей игре у него не возникнет.

    Ставка — победа Макдональда в двух сетах за 1.87.

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    Симон — Макдональд: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 21.10.2021. Прогнозы на теннис. Сможет ли Симон взять хотя бы сет в матче с Макдональдом?
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