Француз Жиль Симон сыграет против американца Маккензи Макдональда во втором круге Кубка Кремля. Матч пройдет 21 октября в Москве, начало — в 20:00 мск. Симон — Макдональд: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Симон

Симон в первом круге выиграл у Ласло Дьере. Более того, это была волевая победа.

Француз проиграл первый сет, но в итоге сделал камбэк. И этот результат вполне тянет на сенсацию, учитывая то, как Жиль проводит текущий сезон.

Перед поездкой в Москву Симон, упавший в рейтинге уже на 117-е место, проиграл пять матчей кряду.

Бывшая шестая ракетка мира не смог преодолеть первый раунд на четырех скромных турнирах во Франции.

Кубок Кремля — всего лишь четвертый турнир ATP в этом году, на котором Симон смог пройти первый круг.

Макдональд

Тем временем Макдональд поднялся в рейтинге уже на 55-е место, что позволяет ему сразу попадать в основную сетку всех турниров.

В начале августа Маккензи едва не взял титул в Вашингтоне. В решающем матче американец уступил итальянцу Яннику Синнеру. По ходу турнира ему удалось обыграть Ника Кирьоса и Кея Нисикори.

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На «Мастерсе» в Торонто Макдональд проиграл в стартовом раунде, а в Цинциннати, на US Open в Индиан-Уэллсе он выиграл по одному матчу. В двух случаях 26-летнего теннисиста остановил Даниил Медведев.

Прогноз и ставка

На Симона в этом матча можно поставить за 3.52, победу Макдональда букмекеры предлагают за 1.32.

Очевидно, что на одном опыте далеко не уедешь. Симону с большим трудом даются матчи против абсолютно любых соперников.

Если Макдональд будет надежен на своей подаче, проблем в предстоящей игре у него не возникнет.

Ставка — победа Макдональда в двух сетах за 1.87.