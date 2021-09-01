Россиянка Анастасия Павлюченкова сыграет против американки Алисон Риск в первом круге в первом круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 1 сентября в Нью-Йорке, начало — в 00:00 мск. Риск — Павлюченкова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Риск

Риск в этом году играла не очень часто, но перед US Open она успела провести сразу три турнира.

В Сан-Хосе Алисон выиграла у Коко Вандевеге и уступила Ане Конюх. В Монреале американка вылетела после первого круга, потерпев поражение от Сораны Кырсти.

В Цинциннати Риск снова прошла первый круг. В стартовом матче она сенсационно обыграла талантливую Лейлу Фернандес. Но уже в следующей игре 31-летняя теннисистка уступила Викории Азаренко.

Не самые лучшие результаты, но самое главное, что у Риск была хоть какая-то игровая практика перед крупным турниром.

Павлюченкова

Тем временем у Павлюченковой возникли небольшие проблемы с игровой практикой перед US Open. После Олимпиады россиянка планировала выступить на турнирах в США, но в итоге из-за проблем с визой смогла сыграть только в Монреале (Канада).

Более того, был риск, что Анастасия не получит визу и перед стартом US Open, но, к счастью, история завершилась хэппи-эндом.

А так, конечно, было бы очень обидно пропустить такой турнир, да еще и в этом сезоне, который неожиданно стал для Павлюченковой одним из лучших.

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Финал Ролан Гаррос, полуфинал на крупном турнире в Мадриде и четвертьфинал на олимпийском турнире в одиночном разряде — вряд ли Павлюченкова рассчитывала на подобные результаты в начале сезона.

Прогноз и ставка

На Риск в этом матче можно поставить за 4.40, победу Павлюченковой букмекеры предлагают за 1.23.

У Насти не очень простая история противостояния с американкой. Счет на данный момент 3-2 в пользу Риск.

Но мы все-таки считаем, что учитывать надо, в первую очередь, текущую ситуацию. А в этом сезоне россиянка играет заметно лучше. Достаточно просто посмотреть на результаты.

Ставка — победа Павлюченковой с форой по геймам (-5,5) за 2.03.