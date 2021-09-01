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    Павлюченкова обыграет Риск в двух сетах?

    Риск — Павлюченкова. Прогноз (к. 2.03) и ставки на US Open 1 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Риск — Павлюченкова
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    Анастасия Павлюченкова
    Россиянка Анастасия Павлюченкова сыграет против американки Алисон Риск в первом круге в первом круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 1 сентября в Нью-Йорке, начало — в 00:00 мск. Риск — Павлюченкова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Риск

    Риск в этом году играла не очень часто, но перед US Open она успела провести сразу три турнира.

    В Сан-Хосе Алисон выиграла у Коко Вандевеге и уступила Ане Конюх. В Монреале американка вылетела после первого круга, потерпев поражение от Сораны Кырсти.

    В Цинциннати Риск снова прошла первый круг. В стартовом матче она сенсационно обыграла талантливую Лейлу Фернандес. Но уже в следующей игре 31-летняя теннисистка уступила Викории Азаренко.

    Не самые лучшие результаты, но самое главное, что у Риск была хоть какая-то игровая практика перед крупным турниром.

    Павлюченкова

    Тем временем у Павлюченковой возникли небольшие проблемы с игровой практикой перед US Open. После Олимпиады россиянка планировала выступить на турнирах в США, но в итоге из-за проблем с визой смогла сыграть только в Монреале (Канада).

    Более того, был риск, что Анастасия не получит визу и перед стартом US Open, но, к счастью, история завершилась хэппи-эндом.

    А так, конечно, было бы очень обидно пропустить такой турнир, да еще и в этом сезоне, который неожиданно стал для Павлюченковой одним из лучших.

    Все прогнозы на US Open

    Финал Ролан Гаррос, полуфинал на крупном турнире в Мадриде и четвертьфинал на олимпийском турнире в одиночном разряде — вряд ли Павлюченкова рассчитывала на подобные результаты в начале сезона.

    Прогноз и ставка

    На Риск в этом матче можно поставить за 4.40, победу Павлюченковой букмекеры предлагают за 1.23.

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    У Насти не очень простая история противостояния с американкой. Счет на данный момент 3-2 в пользу Риск.

    Но мы все-таки считаем, что учитывать надо, в первую очередь, текущую ситуацию. А в этом сезоне россиянка играет заметно лучше. Достаточно просто посмотреть на результаты.

    Ставка — победа Павлюченковой с форой по геймам (-5,5) за 2.03.

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    Риск — Павлюченкова: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 01.09.2021. Прогнозы на теннис. Павлюченкова обыграет Риск в двух сетах?
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