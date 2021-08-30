Россиянка Дарья Касаткина сыграет против болгарской теннисистки Цветаны Пиронковой в первом круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 30 августа в Нью-Йорке, начало — в 22:00 мск. Пиронкова — Касаткина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Пиронкова

В прошлом году Пиронкова вернулась на корт после трехлетнего перерыва и сходу поразила теннисный мир.

На US Open-2020 Цветана дошла до четвертьфинала, остановить ее смогла только американка Серена Уильямс. При этом во втором круге болгарская теннисистка обыграла испанку Гарбин Мугурусу.

В этом году Пиронкова смогла попасть в основную сетку на Открытом чемпионате США и Уимблдоне, но в обоих случаях вылетела уже после первого круга.

Главным успехом Пиронковой в текущем сезоне пока что остается выход в третий круг на турнире в Мельбурне и попадание во второй раунд престижного турнира в Майами.

Касаткина

Тем временем у Касаткиной была очень хорошая подготовка к US Open. В августе россиянка провела ряд турниров в Северной Америке.

Более того, в Сан-Хосе Дарья дошла до финала. Правда, титул взять не получилось, в решающем матче она уступила американке Даниэль Коллинс.

В Монреале и Цинциннати Касаткина выступила не так удачно. Если на первом турнире она хотя бы прошла стартовый круг, то во втором случае сразу же проиграла Барборе Крейчиковой.

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В Кливленде Касаткина пробилась в четвертьфинал, где, впрочем, без шансов проиграла Магде Линетт из Польши.

Прогноз и ставка

Букмекеры практически не сомневаются в победе Касаткиной, на которую можно поставить всего лишь за 1.23. Победу Пиронковой предлагают за 4.40.

На самом деле, матч, как говорится, с подвохом. Чего сейчас ожидать от Пиронковой, вообще непонятно. Год назад она дошла в Нью-Йорке до четвертьфинала, хотя перед этим у нее в течение трех лет вообще не было игровой практики.

Так что лучше не рисковать, а тем более в матче с участием Касаткиной, которая практически в каждом матче допускает большое количество ошибок.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.85.

Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Пиронковой больше 8,5 за 1.95.