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    Павлюченкова впервые выйдет в финал «Большого шлема»?

    Павлюченкова — Зиданшек. Прогноз (к. 2.37) и ставки на полуфинал «Ролан Гаррос» 10 июня 2021 года

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    Прогноз и ставки на Павлюченкова — Зиданшек
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    Анастасия Павлюченкова
    Россиянка Анастасия Павлюченкова сыграет против словенки Тамары Зиданшек в полуфинале Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 10 июня в Париже, начало — в 16:00 мск. Павлюченкова — Зиданшек: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Павлюченкова

    Текущий «Ролан Гаррос» в каком-то смысле можно считать уникальным. Все четыре участницы 1/2 финала ранее никогда не играли на такой стадии на турнире «Большого шлема» (подобное случилось всего лишь второй раз в истории «Шлемов»). И конечно же, очень круто, что среди них оказалась Анастасия Павлюченкова, которая еще полгода назад задумывалась о завершении карьеры. А прямо сейчас она в шаге от финала «Ролан Гаррос». Фантастика.

    «Я всегда так сильно хотела выйти в полуфинал ТБШ, что теперь этого добилась и реагирую нейтрально», — так россиянка говорила после победы над Еленой Рыбакиной в четвертьфинале. Вряд ли это правда, но Настя все делает правильно — надо как минимум постараться сохранять спокойствие и хладнокровие.

    В матче с Рыбакиной все решилось только в третьем сете — 6:7, 6:2, 9:7. В самый важный момент Павлюченкова здорово держала свою подачу и смогла сделать брейк.

    Перед этим же российская теннисистка выиграла у двух белорусок — Арины Соболенко и Виктории Азаренко. В обоих случаях ее тоже потребовалось три партии.

    Зиданшек

    Наверняка с трудом сейчас верит в происходящее и Зиданшек. Ранее она ни разу в карьере не выигрывала на турнире «Большого шлема» больше одного матча. А тут сразу полуфинал. Фантастика. Благодаря этому Тамара впервые войдет в топ-50 рейтинга WTA.

    В первом круге словенская теннисистка одержала волевую победу над Бьянкой Андрееску.

    В третьем раунде Зиданшек ужасно начала встречу с Катериной Синяковой, отдав первый сет со счетом 0:6. Во второй партии она дожала соперницу на тай-брейке, а в решающей отдала лишь два гейма. Победа на характере.

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    В четвертом круге 23-летняя теннисистка обыграла Сорану Кырстю, а в четвертьфирале Паулу Бадосу.

    Прогноз и ставка

    На Павлюченкову в этом матче можно поставить за 1.60, победу Зиданшек букмекеры предлагают за 2.53.

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    У кого окажутся крепче нервы, тот и выиграет. Обе девушки провели ряд очень напряженных матчей, но вряд ли кто-то станет спорить, что у Зиданшек все-таки были попроще соперницы. Обыграть на одном турнире Соболенко, Азаренко и Рыбакину, которая выбила Серену Уильямс, — ну, такое нечасто случается.

    В общем, верим, что Насте еще и опыт поможет.

    Ставка — победа Павлюченковой в двух сетах за 2.37.

    И также можно рассмотреть ставку на тотал двойных ошибок больше 7,5 за 2.12. В таком напряженном матче их будет немало.

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