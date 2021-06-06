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    Павлюченкова выйдет в четвертьфинал «Ролан Гаррос»?

    Азаренко — Павлюченкова. Прогноз (к. 2.42) и ставки на «Ролан Гаррос» 6 июня 2021 года

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    Прогноз и ставки на Азаренко — Павлюченкова
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    Анастасия Павлюченкова
    Россиянка Анастасия Павлюченкова сыграет против белоруски Виктории Азаренко в четвертом круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 6 июня, начало — в 12:00 мск. Азаренко — Павлюченкова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Азаренко

    Азаренко впервые с 2013-го вышла во вторую неделю «Ролан Гаррос». И это довольно неожиданно, поскольку из-за постоянных травм текущий сезон складывался для бывшей первой ракетки мира не лучшим образом.

    Месяц назад белорусская теннисистка обыграла на старте турнира в Мадриде Екатерину Александрову, но на следующий матч выйти не смогла.

    В итоге Азаренко вернулась на корт уже на «Ролан Гаррос». В стартовом матче 31-летняя теннисистка одержала победу над Светланой Кузнецовой.

    Во втором раунде Виктория разобралась с талантливой датчанкой Кларой Таусон, а потом разгромила американку Мэдисон Киз.

    Лучший результат Азаренко на «Ролан Гаррос» — полуфинал в 2013 году.

    Павлюченкова

    Тем временем Павлюченкова продолжает удивлять. Россиянка вышла в четвертый круг «Ролан Гаррос» впервые за десять лет.

    Сенсационный выход Анастасии в полуфинал крупного турнира в Мадриде месяц назад все-таки не был случайностью.

    В Париже Настя стартовала с двух очень уверенных побед. Сначала она разгромила американку Кристину Макхей, а во втором раунде спокойно обыграла австралийку Айлу Томлянович.

    Но главное пока что достижение Павлюченковой — шикарная победа на Ариной Соболенко. Россиянка остановила одну из главных фавориток турнира.

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    И это, безусловно, большой сюрприз. Перед третьим сетом Павлюченкова взяла медицинский таум-аут, и в тот момент наверное многие подумали, что сейчас Соболенко легко дожмет соперницу. Итог — 6:0, победа Павлюченковой, которая, между прочим, повесила уже вторую баранку на этом турнире. Встречу с Макхейл она тоже закрыла победой в сете со счетом 6:0.

    Прогноз и ставка

    На Азаренко в этом матче можно поставить за 1.56, победу Павлюченковой букмекеры предлагают за 2.56.

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    После победы над Соболенко россиянка пожаловалась, что по ходу матча у нее возникали боли в колене. И этот момент настораживает. Плюс не будем забывать, что из-за травмы Настя пропустила несколько турниров перед «Ролан Гаррос».

    Так что тут важно знать, в каком состоянии Павлюченкова начнет встречу с Азаренко. Но в любом случае это будет серьезное испытание.

    У Насти не очень приятная история встреч с белоруской — пять поражений в шести матчах.

    В общем, снова ставим на то, что Павлюченкова если и проиграет, то в трех сетах.

    Ставка — Павлюченкова выиграет хотя бы один сет за 1.59.

    И еще один вариант — ставка на тотал сетов больше 2,5 за 2.42.

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