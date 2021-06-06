Россиянка Анастасия Павлюченкова сыграет против белоруски Виктории Азаренко в четвертом круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 6 июня, начало — в 12:00 мск. Азаренко — Павлюченкова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Азаренко

Азаренко впервые с 2013-го вышла во вторую неделю «Ролан Гаррос». И это довольно неожиданно, поскольку из-за постоянных травм текущий сезон складывался для бывшей первой ракетки мира не лучшим образом.

Месяц назад белорусская теннисистка обыграла на старте турнира в Мадриде Екатерину Александрову, но на следующий матч выйти не смогла.

В итоге Азаренко вернулась на корт уже на «Ролан Гаррос». В стартовом матче 31-летняя теннисистка одержала победу над Светланой Кузнецовой.

Во втором раунде Виктория разобралась с талантливой датчанкой Кларой Таусон, а потом разгромила американку Мэдисон Киз.

Лучший результат Азаренко на «Ролан Гаррос» — полуфинал в 2013 году.

Павлюченкова

Тем временем Павлюченкова продолжает удивлять. Россиянка вышла в четвертый круг «Ролан Гаррос» впервые за десять лет.

Сенсационный выход Анастасии в полуфинал крупного турнира в Мадриде месяц назад все-таки не был случайностью.

В Париже Настя стартовала с двух очень уверенных побед. Сначала она разгромила американку Кристину Макхей, а во втором раунде спокойно обыграла австралийку Айлу Томлянович.

Но главное пока что достижение Павлюченковой — шикарная победа на Ариной Соболенко. Россиянка остановила одну из главных фавориток турнира.

Все прогнозы на Ролан Гаррос

И это, безусловно, большой сюрприз. Перед третьим сетом Павлюченкова взяла медицинский таум-аут, и в тот момент наверное многие подумали, что сейчас Соболенко легко дожмет соперницу. Итог — 6:0, победа Павлюченковой, которая, между прочим, повесила уже вторую баранку на этом турнире. Встречу с Макхейл она тоже закрыла победой в сете со счетом 6:0.

Прогноз и ставка

На Азаренко в этом матче можно поставить за 1.56, победу Павлюченковой букмекеры предлагают за 2.56.

После победы над Соболенко россиянка пожаловалась, что по ходу матча у нее возникали боли в колене. И этот момент настораживает. Плюс не будем забывать, что из-за травмы Настя пропустила несколько турниров перед «Ролан Гаррос».

Так что тут важно знать, в каком состоянии Павлюченкова начнет встречу с Азаренко. Но в любом случае это будет серьезное испытание.

У Насти не очень приятная история встреч с белоруской — пять поражений в шести матчах.

В общем, снова ставим на то, что Павлюченкова если и проиграет, то в трех сетах.

Ставка — Павлюченкова выиграет хотя бы один сет за 1.59.

И еще один вариант — ставка на тотал сетов больше 2,5 за 2.42.