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    Сможет ли Федерер выиграть на «Ролан Гаррос» хотя бы один матч?

    Истомин — Федерер. Прогноз (к. 1.74) и ставки на «Ролан Гаррос» 30 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на Истомин — Федерер
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    Роджер Федерер
    Швейцарец Роджер Федерер сыграет против представителя Узбекистана Дениса Истомина в первом круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 30 мая в Париже, начало — в 12:00 мск. Истомин — Федерер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Истомин

    Бывшая 33-я ракетка мира в этом году играл в основном на «челленджерах». Исключением стали лишь два турнира. В начале года Истомин безуспешно пытался попасть в основную сетку Australian Open, а на этой неделе прошел квалификацию на «Ролан Гаррос».

    В отборе Денис одержал победы над Дамиром Джумхуром, Рамкумаром Рамантаном и Тобиасом Камке. И это его главное достижение в текущем сезоне.

    Ранее Истомин не впечатлял даже на «челленджерах». Более того, на некоторых он даже не смог пройти квалификацию.

    34-летний Истомин до этого никогда не выигрывал в основной сетке «Ролан Гаррос» больше одного матча.

    Федерер

    «То, что я увидел за выходные, уже было невероятно. На РГ с ним придется нелегко многим игрокам», — такие впечатления остались у Гаэля Монфиса после совместной тренировки с Федерером.

    На самом деле, пока никто не понимает, чего ждать от швейцарской легенды в Париже.

    Это будет всего лишь третий турнир Федерера после травмы. В марте 39-летний теннисист сыграл два матча в Дохе, а в середине мая неудачно выступил в Женеве, где уже в первом круге уступил Пабло Андухару.

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    Так что нынешний Федерер самая настоящая загадка. И, возможно, даже для самого себя.

    Прогноз и ставка

    На Федерера в этом матче можно поставить за 1.11, победу Истомина букмекеры предлагают за 6.80.

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    Ранее Федерер провел против Истомина семь матчей и во всех одержал победы.

    Скорее всего, швейцарец и сейчас выиграет, на грунте его соперник совсем не опасен.

    Ставка — победа Федерера в трех сетах за 1.74.

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