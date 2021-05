После невыразительных турниров в Монте-Карло и Белграде в Риме все наконец-то увидели настоящего Джоковича. Судя по всему, Новак значительно лучше чувствует себя в физическом плане.

В стартовом матче серб выиграл у Тэйлора Фрица, потом была разгромная победа над Алехандро Давидовичем-Фокиной.

Первый сложный матч Джокович провел в четвертьфинале. Лидер мужского рейтинга одержал волевую победу над Стефаносом Циципасом — 4:6, 7:5, 7:5. Их матч начался еще в пятницу, но из-за дождя доигрывать пришлось уже в субботу. И, возможно, именно это спасло Новака, потому что в первый день грек играл заметно лучше.

А в полуфинале Джокович обыграл Лоренцо Сонего — тоже в трех сетах. Во второй партии Ноле уступил на тай-брейке. Итальянец, на самом деле, непростой соперник, поэтому борьба в этом матче не должна удивлять.

Тем временем Надаль вполне мог вылететь уже после третьего круга. Испанец ужасно начал матч с Денисом Шаповаловым, отдал первый сет, проигрывал во втором, но в итоге совершил феерический камбэк — надо признать, что на грунте так умеет только Рафа.

Дальше было полегче. В четвертьфинале «Грунтовый король» прервал серию поражений в противостоянии с Александром Зверевым — уверенная победа, 6:3, 6:4. Перед этим Рафа проиграл теннисисту из Германии в трех матчах кряду, в том числе на недавнем турнире в Мадриде.

А в полуфинале Надаль остановил главную сенсацию римского «Мастерса» — Рейлли Опелку, который ранее на этой неделе замучил всех своей пушечной подачей. В отличие от остальных, Рафа легко обыграл американца — 6:4, 6:4.

