Серб Новак Джокович сыграет против испанца Рафаэля Надаля в финале «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 16 мая, начало — в 18:00 мск. Джокович — Надаль: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Джокович

После невыразительных турниров в Монте-Карло и Белграде в Риме все наконец-то увидели настоящего Джоковича. Судя по всему, Новак значительно лучше чувствует себя в физическом плане.

В стартовом матче серб выиграл у Тэйлора Фрица, потом была разгромная победа над Алехандро Давидовичем-Фокиной.

Первый сложный матч Джокович провел в четвертьфинале. Лидер мужского рейтинга одержал волевую победу над Стефаносом Циципасом — 4:6, 7:5, 7:5. Их матч начался еще в пятницу, но из-за дождя доигрывать пришлось уже в субботу. И, возможно, именно это спасло Новака, потому что в первый день грек играл заметно лучше.

А в полуфинале Джокович обыграл Лоренцо Сонего — тоже в трех сетах. Во второй партии Ноле уступил на тай-брейке. Итальянец, на самом деле, непростой соперник, поэтому борьба в этом матче не должна удивлять.

📊 Most Masters 1000 finals...

53 — Djokovic 🆙

52 — Nadal

50 — Federer

22 — Agassi

21 — Murray

19 — Sampras#IBI21 pic.twitter.com/CLb92Kb1fD — Tennis TV (@TennisTV) May 15, 2021

Надаль

Тем временем Надаль вполне мог вылететь уже после третьего круга. Испанец ужасно начал матч с Денисом Шаповаловым, отдал первый сет, проигрывал во втором, но в итоге совершил феерический камбэк — надо признать, что на грунте так умеет только Рафа.

Дальше было полегче. В четвертьфинале «Грунтовый король» прервал серию поражений в противостоянии с Александром Зверевым — уверенная победа, 6:3, 6:4. Перед этим Рафа проиграл теннисисту из Германии в трех матчах кряду, в том числе на недавнем турнире в Мадриде.

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А в полуфинале Надаль остановил главную сенсацию римского «Мастерса» — Рейлли Опелку, который ранее на этой неделе замучил всех своей пушечной подачей. В отличие от остальных, Рафа легко обыграл американца — 6:4, 6:4.

Прогноз и ставка

На Джоковича в этом матче букмекеры предлагают поставить за 3.02, а на победу Надаля — за 1.49.

В прошлом году Рафа уничтожил Новака в финале «Ролан Гаррос» — 6:0, 6:2, 7:5. Нельзя сказать, что серб не умеет играть против Рафы на грунте, но преимущество тут все-таки у испанца.

При этом важно понимать, что Надаль этой весной не так убедителен, как прошлой осенью, когда он, словно ураган, пронесся по Парижу и завоевал очередной титул на «Ролан Гаррос». Сейчас у Рафы регулярно случаются невзрачные матчи.

Поэтому маловероятно, что в предстоящем матче Надаль не отдаст Джоковичу ни одного сета.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.40.

Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Джоковича больше 11,5 за 1.78.

Факт. Пять из восьми предыдущих матчей между Надалем и Джоковичем в Риме завершились в пользу испанца.